De goedkoopste opklapbare telefoon ter wereld! De Blackview HERO 10 wordt wereldwijd gelanceerd met twee schermen, 108MP camera & Android Dynamic Island!

SHENZHEN, China, 17 mei 2024 /PRNewswire/ -- Blackview, een baanbrekend technologiemerk voor slimme apparaten, kondigde vandaag de wereldwijde lancering aan van haar eerste flip smartphone, de Blackview HERO 10. Om dure klaptelefoons te democratiseren, is het gepositioneerd als 's werelds goedkoopste opvouwbare telefoon. Hij levert compromisloze mogelijkheden, een combinatie van ontwerp, prestaties en duurzaamheid voor een nieuwe levensstijl met twee schermen, die ook nog kunnen worden dichtgeklapt.

Scherp, verbluffend, duurzaam opklapbaar scherm

image

Blackview HERO 10 heeft een 6,9-inch 2,5K AMOLED-hoofdscherm met 1,07 miljard kleuren, dat is goedgekeurd met TÜV SÜD Low Blue Light-certificering. De telefoon heeft een clamshell-ontwerp en ondersteunt Split View voor efficiënter, probleemloos multitasken. Het UTG (ultradun glas) wordt uitgerekt door het toonaangevende waterdruppelvormige scharnier dat gemakkelijk buigt en uiterst duurzaam is. Hierdoor ontstaan er bijna geen plooien, en behoudt het zijn goede prestaties ook na 250.000 dichtklappen.

De eerste 108MP Flip Phone-camera die zijn esthetiek behoudt

Blackview HERO 10 heeft een 108MP Samsung hoofdcamera, een 8MP ultrawide camera aan de achterkant en een 32MP selfie camera, allemaal verbeterd met de nieuwste ArcSoft 9.0 algoritmen. Hij kan onder verschillende hoeken zweven en zorgt voor creatievere opnamen, zodat gebruikers hun persoonlijkheid kunnen laten zien, zonder statief en zonder handen.

Het Smart Cover-scherm dient als snelkoppeling voor essentiële functies en als zoeker voor scherpere selfies via de 108MP camera.

Design met een vleugje elegantie

Met nauwgezette aandacht voor elk detail is de telefoon verpakt in veganistisch leer (Sakura Purple&Eclipse Black). Het elegante model past perfect in de handpalm, broekzak en delicate handtassen.

Het eerste apparaat met dynamische liveweergave

Behalve de klassieke functies is DokeOS 4.0 verrijkt met dynamische Live View, voor meer plezier in de dagelijkse interactie met de Dynamic Island-achtige ervaring van iPhone. Bovendien belooft Blackview drie jaar belangrijke updates van Android-versies.

Zijdezachte prestaties

Het toestel balanceert tussen dure 5G-netwerken en naadloze prestaties en wordt aangedreven door een 6nm MediaTek Helio G99, een hoogwaardige 4G-chipset met prestaties op 5G-niveau. Gekoppeld aan tot 36GB (12GB fysiek en 24GB virtueel) en 256GB ROM, behaalt hij 442.746 Antutu-scores.

De telefoon heeft verder een 4000mAh batterij, gekoppeld aan 45W snel opladen.

Prijs en beschikbaarheid

De klaptelefoon is binnenkort verkrijgbaar op AliExpress met een early bird special voor slechts $404 ($858 origineel) en een cadeau van W50 voor de top 100 bestellingen. De beperkte uitgave loopt van 20 mei tot 7 juni, 2024 PST!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415792/image.jpg