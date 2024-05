Blackview HERO 10 : le téléphone pliable le plus abordable du monde, avec double écran, caméra 108 MP et Android Dynamic Island

SHENZHEN, Chine, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Blackview , une marque de technologie intelligente innovante, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de son premier smartphone à clapet, le Blackview HERO 10 . Dans le but de rendre les téléphones à clapet plus accessibles, il est présenté comme le téléphone pliable le moins cher au monde, tout en offrant des fonctionnalités inégalées, combinant design, performance et durabilité pour permettre un style de vie innovant avec un écran double pliable.

Écran pliable net, éblouissant et durable

Le Blackview HERO 10 est doté d'un écran principal AMOLED 2.5K de 6,9 pouces avec 1,07 milliard de couleurs, certifié TÜV SÜD Low Blue Light. Conçu pour sa forme en clapet, il prend en charge la fonction Split View pour un multitâche plus efficace et sans difficultés. Grâce à l'utilisation du verre ultra-fin (UTG, ultra-thin glass) étiré par une charnière en forme de goutte d'eau leader de l'industrie, il se plie facilement tout en offrant une grande durabilité, évitant presque totalement les plis et restant robuste après 250 000 pliages.

Première caméra à clapet de 108 MP ultra performante

Le Blackview HERO 10 est doté d'une caméra principale Samsung de 108 MP et d'une caméra ultra-grand-angle de 8 MP à l'arrière, ainsi que d'une caméra selfie de 32 MP, toutes améliorées avec les derniers algorithmes ArcSoft 9.0. Capable de se plier selon différents angles, il offre une prise de vue plus créative, permettant aux utilisateurs de mettre en valeur leur personnalité sans trépied et sans les mains.

L' écran de couverture intelligent sert de raccourci pour les fonctions essentielles et de viseur pour des selfies plus nets grâce à la caméra de 108 MP.

Un design élégant

Avec une attention méticuleuse portée à chaque détail, il est enveloppé dans un cuir végan (Sakura Purple&Eclipse Black). Son corps délicat s'ajuste parfaitement dans la paume de la main, dans la poche et dans les petits sacs à main.

Premier appareil doté de la fonction Dynamic Live View

En plus des caractéristiques classiques, le DokeOS 4.0 propose la fonction Dynamic Live View pour rendre l'interaction quotidienne plus amusante, semblable à l'expérience de la Dynamic Island de l'iPhone. De plus, Blackview garantit des mises à jour majeures de la version Android pendant trois ans.

Des performances fluides

Équilibrant habilement les réseaux 5G coûteux et des performances sans faille, il est propulsé par un processeur MediaTek Helio G99 gravé en 6 nm, un chipset 4G haut de gamme offrant des performances équivalentes à la 5G. Accompagné de jusqu'à 36 Go de RAM (12 Go physiques et 24 Go virtuels) et de 256 Go de stockage ROM, il obtient un score Antutu de 442 746.

Il est également doté d'une batterie de 4000 mAh, associée à une charge rapide de 45W.

Prix et disponibilité

Bientôt disponible à la vente sur AliExpress, bénéficiez d'une offre spéciale de précommande à seulement 404 $ (prix d'origine 858 $) avec un cadeau W50 pour les 100 premières commandes. Offre limitée du 20 mai au 7 juin 2024, heure du Pacifique !