Мировой запуск самого дешевого складного телефона Blackview HERO 10 с множеством функций! | Самый дешевый складной телефон в мире! На мировой рынок выходит Blackview HERO 10 с двумя экранами, 108-мегапиксельной камерой и Android Dynamic Island!
May 19, 2024, 22:06 ET
ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Blackview, новаторский технологический бренд интеллектуальных устройств, объявил сегодня о глобальном запуске своего первого складного смартфона Blackview HERO 10. В целях демократизации дорогих складных телефонов он позиционируется как самый дешевый складной телефон в мире, но с бескомпромиссными возможностями, сочетанием дизайна, производительности и долговечности, чтобы обеспечить новый стиль жизни со складным телефоном с двумя экранами.
Четкий, потрясающий, прочный складной экран
Blackview HERO 10 может похвастаться 6,9-дюймовым основным дисплеем 2,5K AMOLED с 1,07 млрд цветов, который сертифицирован TÜV SÜD Low Blue Light. Разработанный для формы коэффициента раскладушки, он поддерживает Split View для более эффективной и беспроблемной многозадачности. Используя UTG (ультратонкое стекло), растянутое ведущим в отрасли каплевидным шарниром для легкого изгиба и высокой долговечности, он практически не имеет линии сгиба и сохраняет прочность после 250 000 складываний.
Первая 108-мегапиксельная флип-камера для красивых фотографий
Blackview HERO 10 оснащен 108-мегапиксельной основной камерой Samsung и 8-мегапиксельной ультраширокой задней камерой, а также 32-мегапиксельной селфи-камерой, все это дополнено новейшими алгоритмами ArcSoft 9.0. Способный парить под разными углами, он обеспечивает более креативную съемку, позволяя пользователям демонстрировать свою индивидуальность, без штатива и без помощи рук.
Smart Cover Screen служит ярлыком для основных функций, а также видоискателем для более резких селфи через 108-мегапиксельную камеру.
Дизайн с оттенком элегантности
С тщательным вниманием к каждой детали, он имеет чехол из искуственной кожи (Sakura Purple & Eclipse Black). Его изящный корпус идеально вписывается в ладонь, карман и аккуратные сумочки.
Первое устройство с Dynamic Live View
Помимо классических функций, DokeOS 4.0 имеет Dynamic Live View, обеспечивая больше удовольствия в повседневном взаимодействии, аналогичном Dynamic Island от iPhone. Кроме того, Blackview обещает трехлетние обновления основных версий Android.
Идеальная работа
Обеспечивая баланс между дорогими сетями 5G и безупречной производительностью, он работает на 6-нм MediaTek Helio G99, высокоуровневом чипсете 4G с производительностью на уровне 5G. В сочетании с до 36 ГБ (12 ГБ физических и 24 ГБ виртуальных) и 256 ГБ ПЗУ он достигает 442 746 баллов Antutu.
Кроме того, телефон вмещает аккумулятор емкостью 4000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.
Цена и доступность
Смартфон скоро поступит в продажу на AliExpress со специальным ранним предложением всего за$ 404
($ 858 оригинал) с подарком W50 за первые 100 заказов, ограниченным периодом с 20 мая по 7 июня 2024 PST!
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