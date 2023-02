De Sungrow PowerStack voor de Europese C&I energieopslagmarkt

AMSTERDAM, 17 februari 2023 /PRNewswire/ -- Er zijn veel redenen om optimistisch te zijn over de toekomstige groei van de commerciële en industriële (C&I) energieopslagmarkt. De stijgende populariteit van duurzame energie gaat gepaard met volatiliteit die potentiële risico's en operationele problemen voor het net met zich meebrengt. Duurzame energieopwekking gecombineerd met Energieopslagsystemen (ESS) zorgen voor stabiliteit in het net.

Sungrow at Solarplaza Summit Energy Storage The Netherlands

Door het steeds grotere aandeel van duurzame energie in de energiemix wordt de businesscase voor C&I installaties steeds minder interessant. De prijs van elektriciteit is op sommige momenten zo laag, dat de er zelfs geld betaald moet worden om terug te leveren. Door middel van C&I-batterijopslag kan er teruggeleverd worden op momenten dat de energieprijs hoog is en kunnen vraagpieken opgevangen worden.

"De markt voor C&I energieopslag wordt 'the next big thing' in Europa," zei Richard Ridgway, ESS Product Manager bij Sungrow tijdens de panel discussie met het onderwerp "Is Storage the Solution for Grid Congestion?" op de Solarplaza Summit Energy Storage The Netherlands op 16 februari. Ridgway introduceerde ook de Sungrow Powerstack. De Powerstack is een vloeistofgekoelde ESS met een hoge ROI en is ontworpen met veiligheid en flexibiliteit als uitgangspunt.

Technische hoogtepunten van Sungrow's PowerStack

De PowerStack is een portfolio met een batterijcapaciteit van 200kWh tot 4MWh, beschikbaar voor toepassingen van twee tot vier uur. De oplossing combineert lithium-ion batterijen, een Power Conversion Systems (PCS), een Energiemanagementsysteem (EMS) en een brandbestrijdingssysteem (FSS), waardoor transport, installatie en operation en maintenance (O&M) worden gestroomlijnd.

Als gevolg van geavanceerde technologieën, zoals vloeistofkoeling, verlaagt het PowerStack de LCOS in vergelijking met traditionele luchtkoeling. De PowerStack heeft een lager temperatuurverschil tussen batterijen, waardoor de levensduur van batterijen wordt verlengd en de efficiëntie van het laden en ontladen aanzienlijk wordt verbeterd. Bovendien zorgen de automatische kalibratie van de laadstatus (SoC) en het automatische systeem voor het bijvullen van koelvloeistof voor een aanzienlijke verlaging van de bedrijfs- en onderhoudskosten (O&M).

Daarnaast voldoet de PowerStack aan de strikte veiligheidsprioriteiten van Sungrow. Zo is er een uitgebreid veiligheidsontwerp op cel-, elektrisch en systeemniveau gemaakt. De nieuwste AI-ondersteunde celbewakingstechnologie voert zeer nauwkeurige monitoring van de celstatus uit en biedt vroegtijdige waarschuwingen om 'thermal runaway' te voorkomen. Vier lagen overspanningsbeveiliging en vlamboogbeveiliging zorgen voor minimale veiligheidsrisico's. Gepatenteerde buisverbindingen, IP65 moduleontwerp, ontluchtingsventielen en druppelvangers zorgen voor systeemveiligheid in meerdere opzichten.

"Sungrow's vloeistofgekoelde ESS PowerStack overtreft de vraag naar flexibiliteit en uitstekende prestaties, en is een ideale oplossing voor de C&I markt," zei Richard Ridgway. "Europa is klaar voor groei in de C&I energieopslagmarkt. Als een vroege nieuwkomer in de energieopslagsector is Sungrow enthousiast over wat komen gaat terwijl we werken aan het maximaliseren van de ROI van onze klanten door toonaangevende producten en diensten aan te bieden," voegde hij eraan toe.

Over Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") is 's werelds meest bankable omvormermerk en heeft wereldwijd meer dan 269 GW geïnstalleerd vermogen per juni 2022. Sungrow is in 1997 door professor Cao Renxian opgericht en is een leider in het onderzoek en de ontwikkeling van PV-omvormers met het grootste toegewijde R&D team in de industrie. Sungrow biedt een breed productportfolio aan PV-omvormeroplossingen en energieopslagsystemen voor utility-scale, commerciële, industriële en residentiële toepassingen. Ook verkoopt het bedrijf internationaal erkende drijvende PV-installatie oplossingen, NEV driving oplossingen, EV-laders en duurzame waterstof productiesystemen. Met een sterke 25-jarige staat van dienst in de PV-markt, voorzien Sungrow producten meer dan 150 landen wereldwijd van energie. Meer informatie over Sungrow vindt u op www.sungrowpower.com.

