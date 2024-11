Des entreprises belges illuminent le Christ Rédempteur de Rio dans le cadre d'un partenariat entre les deux pays

BRUXELLES et RIO DE JANEIRO, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Une mission économique est organisée au Brésil du 23 au 29 novembre 2024, sous la présidence de S.A.R. la Princesse Astrid de Belgique, représentante de Sa Majesté le Roi. Parmi les secteurs-clé de cette mission multisectorielle : « Entertainment & Gaming ». Et dans ces matières, la Belgique peut se targuer de pouvoir montrer l'exemple au monde entier. On pense directement à Tomorrowland, le festival électro internationalement renommé, produit d'exportation mondial qui s'expatrie depuis une dizaine d'années… jusqu'au Brésil ! Mais on peut également se souvenir de certaines illuminations du plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa à Dubaï : aussi « Made in Belgium » !

A Belgian Economic Mission to Brazil is currently taking place, during which Belgium's expertise in the field of technology will be highlighted. And what better ambassador than the iconic monument of Christ the Redeemer in Rio to project an exceptional video mapping onto?

Lors de cette mission au Brésil qui s'étale de Sao Paulo à Rio de Janeiro, le Sanctuaire du Christ Rédempteur sera le théâtre, le temps d'une soirée, d'un incroyable vidéomapping projeté sur le célèbre monument, surplombant la baie de Rio. Cette performance, qui aura lieu le 28 novembre en présence de la Princesse Astrid et de personnalités belges et brésiliennes, constituera une activité diplomatique qui permettra, au travers du savoir-faire technologique de la Belgique, de représenter l'amitié belgo-brésilienne par la projection d'images culturelles et poétiques sur le monument. Quatre projecteurs de 20.000 lumens chacun habilleront en effet la statue de paysages et textures symbolisant les deux pays, comme la végétation tropicale de la Forêt amazonienne ou les motifs en lignes courbes typiques de l'esthétique de l'Art nouveau.

Ce show est le fruit d'un triple partenariat : public-privé, Belgique-Brésil et Flandre-Wallonie. Dans ce cadre, trois firmes belges spécialisées en nouvelles technologies seront au rendez-vous pour nous offrir cette incroyable prouesse : Barco assurera la projection, Dirty Monitor dévoilera le contenu et Many Mind Media fera décoller ses drones pour offrir une couverture en image impressionnante. La Fédération de l'industrie alimentaire belge (Fevia) s'occupera de faire connaître les spécialités belges en matière de pralines et de confiserie grâce à un partenariat avec Puratos.

Ce partenariat technologique, orchestré par Agoria, la fédération des entreprises belges spécialisées dans l'industrie technologique, s'inscrira dans le cadre de la campagne « Belgium. Embracing Openness ». Cette campagne internationale qui fait rayonner l'image du pays est gérée par le SPF Chancellerie du Premier Ministre et vise à promouvoir la réputation de la Belgique auprès des investisseurs, des leaders d'opinion, des chercheurs et des étudiants.

La mission économique est organisée par l'Agence belge pour le Commerce extérieur (ACE), en collaboration avec le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et les agences régionales : Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) , Flanders Investment & Trade (FIT) et hub.brussels.

A propos de la Belgique

Située au cœur de l'Europe, la Belgique est l'une des économies les plus ouvertes au monde. Elle compte 11,5 millions d'habitants et est reconnue pour son innovation, son travail acharné, son esprit de collaboration et de multilinguisme. Stratégiquement située entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg, elle se trouve au centre de la région la plus riche et la plus densément peuplée d'Europe. Membre fondateur de l'Union européenne et de l'OTAN, la Belgique bénéficie d'un accès total au marché unique et à la zone douanière les plus avancés au monde, ce qui garantit des échanges commerciaux sans friction.

La Belgique dispose d'une infrastructure de transport avancée, y compris le deuxième plus grand port maritime d'Europe (Anvers). La Belgique abrite également des installations de recherche et d'innovation de premier plan, des multinationales et des entreprises artisanales soutenues par l'approche des services publics centrée sur l'investisseur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568834/FPS_Chancellery_of_the_Prime_Minister_Belgium.jpg