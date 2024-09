Désignation royale pour Van Leeuwen Pipe and Tube Group

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube Group célèbre son 100e anniversaire en 2024. Sa Majesté le Roi Willem-Alexander, Roi des Pays-Bas, a accordé à l'entreprise la désignation "Royal". Le jeudi 26 septembre, le Commissaire du Roi Wouter Kolff a remis le prix royal à l'entreprise.

Award ceremony Royal designation Van Leeuwen. Left to right: Jeannette Rietberg, Christine Rietberg, Wouter Kolff, Peter Rietberg, Joop Sassen.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors d'une célébration d'anniversaire organisée par le distributeur international de tubes et tuyaux en acier sur son propre site à Zwijndrecht, en présence de 300 invités néerlandais et étrangers. Le Commissaire du Roi dans la province de Zuid-Holland, Wouter Kolff, a remis le prix au conseil d'administration. La désignation royale n'est attribuée qu'à l'occasion d'un anniversaire spécial aux entreprises qui jouissent d'un certain prestige en termes de nature, de taille et de fiabilité et qui occupent une position de premier plan ou très importante dans leur domaine aux Pays-Bas, de préférence avec une réputation internationale. L'entreprise doit exister depuis au moins cent ans et avoir acquis une bonne réputation au cours de cette période.

Peter Rietberg, président du conseil d'administration : "Nous sommes fiers de cette reconnaissance de ce que Piet van Leeuwen a commencé en tant qu'entreprise individuelle et qui est devenu une société internationale de premier plan. Pour une entreprise familiale, la continuité est l'une des valeurs fondamentales les plus importantes. En tant que président du conseil d'administration, mais surtout en tant que petit-fils du fondateur, je considère que c'est un grand honneur que notre entreprise puisse porter la désignation royale. C'est littéralement le couronnement de notre travail, que l'on retrouve désormais dans notre nouveau logo".

Joop Sassen, membre du conseil d'administration et PDG : "Van Leeuwen s'est développé grâce à un esprit d'entreprise innovant et aux connaissances et à l'expertise que nous avons acquises au cours d'une centaine d'années. Sans nos clients, nos fournisseurs et nos équipes internationales, nous n'aurions jamais pu atteindre notre position de leader mondial de la distribution de tubes et tuyaux. La désignation royale souligne la force et la stabilité de Van Leeuwen".

Investissements

Ces dernières années, Van Leeuwen a investi des dizaines de millions d'euros dans la modernisation et l'extension de son réseau international et de son parc de machines. Cette année, un monorail a été mis en service à Zwijndrecht, le plus grand système de triage de tubes au monde avec une longueur de 315 mètres. M. Van Leeuwen a également inauguré le World Tube Center, un centre d'expérience qui présente l'entreprise, ses différents segments de marché et la vaste gamme de produits, de services et d'applications.

À l'occasion de son centenaire, Van Leeuwen et ses actionnaires, la famille Rietberg, ont créé conjointement la Van Leeuwen Education Foundation. La Fondation s'engage à promouvoir l'égalité des chances pour tous en soutenant des initiatives qui permettent l'accès à une éducation de qualité.

L'histoire

Piet van Leeuwen a commencé à vendre des tuyaux en acier et du fer en 1924 à Zwijndrecht, aux Pays-Bas. Un siècle plus tard, Van Leeuwen est devenu une société commerciale d'envergure mondiale. La première succursale étrangère a été fondée en 1947 en Belgique, puis le réseau européen a été étendu. Dans les années 1970 et 1980, l'expansion mondiale a suivi avec des succursales en Amérique du Nord, en Asie et en Australie. Au cours du présent siècle, la croissance organique et les acquisitions stratégiques ont conduit à la création de nouvelles succursales et à des expansions au Moyen-Orient, en Chine et en Europe centrale. L'acquisition en 2019 de Benteler Distribution, qui a doublé la taille de l'entreprise, a permis à Van Leeuwen d'accéder à de nouveaux marchés importants en Europe.

Royal Van Leeuwen Pipe and Tube Group est une société de distribution internationale spécialisée dans les tubes en acier et les applications de tubes. Cette entreprise familiale, dont le siège se trouve à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, a été fondée en 1924 et est active dans pratiquement tous les secteurs industriels. Le groupe compte 70 succursales réparties dans 32 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Les 2 400 employés de Van Leeuwen possèdent des connaissances spécialisées en matière d'approvisionnement, de traitement, de gestion de projet, de logistique et de planification des stocks et travaillent en étroite collaboration avec les clients sur ses marchés. La combinaison d'une logistique mondiale et d'une connaissance des produits et des applications des clients fait de Van Leeuwen une entreprise leader sur ses marchés.

