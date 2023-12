Distributeur van elektronische componenten Utmel uitgenodigd om deel te nemen aan 2024 NEPCON JAPAN

SHENZHEN, China, 27 december 2023 /PRNewswire/ -- Van 24 tot 26 januari 2024 zal de 38e Electronic R&D, Manufacturing, and Packaging Technology Exhibition, georganiseerd door RX Japan Ltd. (ook wel 2024 NEPCON JAPAN genoemd), plaatsvinden in het Tokyo Big Sight-expositiecentrum in Japan. Utmel, een wereldwijd erkende distributeur van elektronische componenten, zal de tentoonstelling bijwonen en zijn producten presenteren op stand E23-48 in Tokyo Big Sight.

Utmel will participate in 2024 NEPCON JAPAN

NEPCON JAPAN werd meer dan dertig jaar geleden opgericht en is een van de grootste tentoonstellingen over elektronische productietechnologie in Azië. De tentoonstelling beschikt over zeven hoofdhallen en bestrijkt een breed scala aan gebieden, waaronder elektronische productieapparatuur, automatiseringstechnologie, halfgeleiderassemblage, audio-/videoapparatuur en meer. Er komen meer dan 1900 bedrijven en merken van over de hele wereld op af. De tentoonstelling wordt gelijktijdig gehouden met professionele tentoonstellingen in de auto-industrie, productietechnologie, draagbare technologie en robotica, waardoor bezoekers meerdere gerelateerde sectoren kunnen verkennen en meer branche-informatie en -bronnen op één locatie kunnen verkrijgen.

De tentoonstelling brengt gerenommeerde elektronische bedrijven van over de hele wereld samen. Ook Utmel zal, als geliefde distributeur van elektronische componenten onder wereldwijde klanten, aanwezig zijn.

Utmel is een professionele distributeur van elektronische componenten, met hoofdkantoor in Hongkong. Met voordelen op het gebied van inkoop, merkmarketing, opslaglogistiek en meer heeft Utmel een goede reputatie opgebouwd in de branche. Utmel beschikt over een rigoureus kwaliteitsinspectiesysteem en complete opslagfaciliteiten en zijn professionele online merkmarketing heeft een efficiënte marktpromotie gerealiseerd. Sinds zijn oprichting streeft Utmel er steeds naar om klanten een comfortabele winkel- en gebruikerservaring te bieden en zet het zich in voor het leveren van hoogwaardige diensten aan klanten.

Als distributeur die zich richt op het gebied van elektronische componenten, wijdt Utmel zich toe aan het bieden van nieuwe impulsen aan de markthandel en het combineren van zijn eigen ontwikkelingsdoelen met de ontwikkelingstrends van de elektronische sector, en speelt het een cruciale rol in de voortdurende ontwikkeling van de sector.

Tegenwoordig is Utmel een geglobaliseerde en veelomvattende onderneming voor professionele vermogenselektronica geworden. Door deze beurs bij te wonen hoopt Utmel persoonlijk te communiceren met meer doelgroepen en tegelijkertijd waardevolle branche-informatie te verkrijgen ter ondersteuning van de productoptimalisatie en marktstrategieën van het bedrijf.

Nu de beurs nadert, nodigen wij zowel nieuwe als bestaande klanten van harte uit om onze stand te bezoeken. Utmel ontvangt u graag op stand E23-48 in de sectie ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS. We kijken ernaar uit om de uitstekende zakelijke kracht van Utmel en onze niet-aflatende toewijding aan onze klanten te demonstreren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307636/utmel_banner.jpg