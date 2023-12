Elektronikkomponenten-Vertreiber Utmel nimmt an der NEPCON JAPAN 2024 teil

SHENZHEN, China, 27. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Vom 24. bis 26. Januar 2024 findet die 38. Ausstellung für elektronische F&E, Fertigung und Verpackungstechnik (unter dem Namen NEPCON JAPAN 2024) der RX Japan Ltd. im Tokyo Big Sight in Japan statt. Utmel, ein weltweit anerkannter Vertreiber elektronischer Komponenten, wird an der Messe teilnehmen und am Stand E23-48 im Tokyo Big Sight seine Produkte vorstellen.

Utmel will participate in 2024 NEPCON JAPAN

Die NEPCON JAPAN wurde vor über 30 Jahren gegründet und ist eine der größten Messen für elektronische Fertigungstechnik in Asien. Sie umfasst sieben Haupthallen und deckt ein breites Spektrum an Bereichen ab, darunter elektronische Fertigungsanlagen, Automatisierungstechnik, Halbleitermontage, Audio-/Videogeräte und vieles mehr. Mehr als 1.900 Unternehmen und Marken aus der ganzen Welt nehmen an der Ausstellung teil. Sie findet zeitgleich mit Fachausstellungen in den Bereichen Automobilindustrie, Fertigungstechnik, Wearable Technology und Robotik statt, so dass die Besucher die Möglichkeit haben, sich über mehrere verwandte Branchen zu informieren und zusätzliche Brancheninformationen und Ressourcen an einem Ort zu erhalten.

Namhafte Elektronikunternehmen aus der ganzen Welt sind auf der Messe vertreten. Auch Utmel, ein bei Kunden aus aller Welt gefragter Vertreiber elektronischer Komponenten, ist mit von der Partie.

Utmel ist ein professioneller Vertreiber elektronischer Komponenten mit Hauptsitz in Hongkong, China. Mit Vorteilen in den Bereichen Beschaffung, Markenmarketing, Lagerlogistik und mehr hat sich Utmel einen guten Ruf in der Branche geschaffen. Utmel verfügt über ein strenges Qualitätssicherungssystem und vollständige Lagerhaltungseinrichtungen. Außerdem wurde durch professionelles Online-Markenmarketing eine effiziente Marktförderung erreicht. Seit seiner Gründung ist Utmel stets bestrebt, seinen Kunden ein komfortables Einkaufs- und Nutzungserlebnis zu bieten und setzt sich dafür ein, seinen Kunden hochwertige Dienstleistungen zu liefern.

Als Vertreiber, der sich auf elektronische Komponenten konzentriert, hat es sich Utmel zur Aufgabe gemacht, dem Markthandel neue Impulse zu geben und seine eigenen Entwicklungsziele mit den Entwicklungstrends der Elektronikindustrie zu verknüpfen, um so eine wichtige Rolle bei der weiteren Entfaltung der Branche zu spielen.

Heute ist Utmel ein globalisiertes, umfassendes und hochkompetentes Unternehmen der Leistungselektronik. Durch die Teilnahme an dieser Messe verspricht sich Utmel eine persönliche Kommunikation mit mehr Zielkunden und gleichzeitig wertvolle Brancheninformationen zur Produktoptimierung und Unterstützung der Marktstrategien des Unternehmens.

Im Hinblick auf die bevorstehende Messe laden wir sowohl neue als auch bestehende Kunden herzlich ein, uns an unserem Stand zu besuchen. Utmel erwartet Sie am Stand E23-48 im Bereich ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO. Wir freuen uns darauf, die herausragende Unternehmensstärke von Utmel und unser unermüdliches Engagement für unsere Kunden zu präsentieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307636/utmel_banner.jpg