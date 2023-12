Le distributeur de composants électroniques Utmel est invité à participer au NEPCON JAPAN 2024

SHENZHEN, Chine, 27 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 24 au 26 janvier 2024, le 38e salon de la R&D électronique, de la fabrication et des technologies d'emballage (désigné sous le nom de NEPCON JAPAN 2024 et organisé par RX Japan Ltd.) se tiendra au Tokyo Big Sight au Japon. Utmel , distributeur de composants électroniques de renommée mondiale, participera au salon et sera présent au stand E23-48 au Tokyo Big Sight.

Utmel will participate in 2024 NEPCON JAPAN

Le NEPCON JAPAN a été créé il y a plus de 30 ans et est l'un des plus grands salons de technologie de fabrication électronique en Asie. Il comprend sept halls principaux et couvre un large éventail de domaines, notamment l'équipement de fabrication électronique, la technologie d'automatisation, l'assemblage de semi-conducteurs, l'équipement audio/vidéo, etc. Le salon attire plus de 1 900 entreprises et marques du monde entier. Il se tient en même temps que des salons professionnels sur l'industrie automobile, les technologies de fabrication, les technologies portables et la robotique, ce qui permet aux visiteurs d'explorer plusieurs secteurs connexes et d'obtenir davantage d'informations et de ressources industrielles en un seul lieu.

Le salon rassemble des entreprises électroniques renommées du monde entier, et Utmel, distributeur de composants électroniques reconnu par les clients du monde entier, sera également présent.

Utmel est un distributeur professionnel de composants électroniques dont le siège se trouve à Hong Kong, en Chine. Grâce à ses atouts en matière d'approvisionnement, de marketing de marque, de logistique d'entreposage et autres, Utmel s'est forgé une bonne réputation dans le secteur. Utmel dispose d'un système d'inspection de la qualité rigoureux et d'installations d'entreposage complètes, et son marketing de marque professionnel en ligne a permis une promotion efficace du marché. Depuis sa création, Utmel a toujours eu pour objectif d'offrir à ses clients une expérience d'achat et d'utilisation confortable et s'engage à leur fournir des services de grande qualité.

En tant que distributeur spécialisé dans le domaine des composants électroniques, Utmel se consacre à donner un nouvel élan aux échanges commerciaux et à combiner ses propres objectifs de développement avec les tendances de développement du secteur électronique. Utmel joue ainsi un rôle essentiel dans le développement continu de ce secteur.

Aujourd'hui, Utmel est devenue une marque professionnelle globale et complète d'électronique de puissance. En participant à ce salon, Utmel espère établir des contacts directs avec un plus grand nombre de clients cibles tout en obtenant des informations précieuses sur le secteur afin de soutenir l'optimisation des produits et les stratégies de marché de l'entreprise.

À l'approche du salon, nous invitons chaleureusement les nouveaux clients et les clients actuels à visiter notre stand. Utmel vous attendra au stand E23-48 dans la section ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO. Nous avons hâte de présenter les forces de l'entreprise Utmel et notre engagement inébranlable envers les clients.

Cliquez sur le lien pour plus d'informations.