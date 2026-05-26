Dstny Group benoemt Igor Pais tot Chief Customer Officer om klantgerichtheid op schaal verder te versterken

BRUSSEL, 26 mei 2026 /PRNewswire/ --Dstny Group, de toonaangevende Europese aanbieder van zakelijke communicatieoplossingen, kondigt met onmiddellijke ingang de benoeming aan van Igor Pais tot Chief Customer Officer (CCO) en lid van het Executive Team. Igor brengt 20 jaar ervaring in communicatiesoftware mee naar een functie waarin klanten centraal staan in de volgende groeifase van Dstny.

Als CCO zal Igor Pais marketing, verkoop, diensten en klantensucces afstemmen op gedeelde klantdoelstellingen om klanten sneller waarde uit de oplossingen te laten halen, klantbehoud te versterken en de voorwaarden te creëren voor duurzame groei. Hij rapporteert rechtstreeks aan CEO Daan De Wever.

"Ik ben enthousiast om op zo'n cruciaal moment bij Dstny Group aan de slag te gaan", aldus Igor Pais, CCO van Dstny Group. "De opportuniteit ligt hier in het creëren van een klanttraject dat even sterk is als de technologie erachter, en in het opbouwen van een end-to-endervaring die klanten in langetermijnpartners verandert."

Voor zijn overstap naar Dstny Group bouwde Igor een carrière uit binnen de communicatiesoftwaresector, met ervaring in netwerk-, service- en abonnementsdomeinen. Hij heeft leiding gegeven aan grote transformatieprogramma's gericht op nieuwe inkomstenstromen, productrendement en meetbare bedrijfsresultaten. Hij beschikt over ervaring die rechtstreeks aansluit bij de missie van Dstny Group om ervoor te zorgen dat elke onderneming altijd bereikbaar, altijd responsief en altijd groeit.

"Naarmate we verder groeien, moet ook de kwaliteit van de klantervaring met ons meegroeien", aldus Daan De Wever, CEO van Dstny Group. "De benoeming van Igor Pais weerspiegelt een duidelijke inzet om de klant centraal te plaatsen in alles wat we doen, van het eerste contact tot volledige ingebruikname. Zijn ervaring in het leveren van klantgerichte, end-to-end oplossingen op schaal is precies wat deze volgende fase vereist."

Over Dstny

Dstny Group is een Europese aanbieder van AI-first, mobielgerichte georkestreerde communicatieoplossingen. Wij zorgen ervoor dat elke oproep wordt afgehandeld, elk systeem verbonden is en elke interactie zijn waarde behoudt binnen een always-on ecosysteem van intelligente spraakoplossingen, integraties en AI-agents, samengebracht door de Dstny Services Fabric. Dstny Group brengt communicatie onder in de tools en workflows die bedrijven dagelijks gebruiken, met oplossingen die door serviceproviders voor serviceproviders zijn ontwikkeld. Dstny Group ondersteunt wereldwijd meer dan 5 miljoen gebruikers en meer dan 200 partners die communicatiediensten ondersteunen, met een hoofdkantoor in Brussel en meer dan 1.000 medewerkers verspreid over acht landen. Meer informatie op www.dstny.com

