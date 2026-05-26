Dstny Group nomme Igor Pais au poste de Chief Customer Officer pour renforcer l'orientation client à grande échelle

BRUXELLES, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Dstny Group, le principal fournisseur européen de solutions de communication d'entreprise, annonce la nomination d'Igor Pais en tant que Chief Customer Officer (CCO) et membre de l'équipe de direction, avec effet immédiat. Igor apporte 20 ans d'expérience dans le domaine des logiciels de communication à un rôle qui place les clients au centre du prochain chapitre de croissance de Dstny.

Igor Pais CCO Dstny

En tant que CCO, Igor alignera le marketing, les ventes, les services et le succès des clients sur des objectifs communs, en accélérant le temps de retour sur investissement, en renforçant la fidélisation et en créant les conditions d'une croissance pérenne. Il rend compte directement au CEO Daan De Wever.

« Je suis ravi de rejoindre Dstny à un moment aussi crucial », déclare Igor Pais, CCO de Dstny Group. « L'opportunité ici est de rendre le parcours du client aussi solide que la technologie qui le sous-tend, et de construire le type d'expérience de bout en bout qui transforme les clients en partenaires à long terme. »

Avant d'intégrer Dstny, la carrière d'Igor couvre les domaines des réseaux, des services et des abonnés dans l'industrie des logiciels de communication. Il a dirigé d'importants programmes de transformation axés sur de nouvelles sources de revenus, le retour sur investissement des produits et des résultats commerciaux mesurables - une expérience qui se traduit directement dans la mission de Dstny, qui est de veiller à ce que chaque entreprise soit toujours joignable, toujours réactive et toujours en croissance.

« À mesure que nous nous développons, la qualité de l'expérience client doit évoluer avec nous », déclare Daan De Wever, CEO de Dstny Group. « La nomination d'Igor reflète un engagement clair à placer le client au centre de tout ce que nous entreprenons, du premier contact jusqu'à l'adoption complète. Son expérience en fourniture de solutions de bout en bout centrées sur le client et à grande échelle est exactement ce qu'il nous faut pour cette nouvelle phase. »

À propos de Dstny

Dstny est un fournisseur européen de communications orchestrées centrées sur le mobile et fondées sur l'IA. Nous nous assurons que chaque appel est traité, que chaque système est connecté et que chaque interaction conserve sa valeur dans un écosystème toujours actif de voix intelligente, d'intégrations et d'agents d'IA liés par la Dstny Services Fabric. Conçu pour les fournisseurs de services par les fournisseurs de services, Dstny intègre les communications dans les outils et les flux de travail utilisés par les entreprises. Basé à Bruxelles, avec plus de 1 000 employés dans huit pays, Dstny soutient plus de cinq millions d'utilisateurs et plus de 200 fournisseurs de services partenaires dans le monde entier. Pour en savoir plus : www.dstny.com

Christian Hed, Dstny

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