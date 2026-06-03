Dstny lance Dstny Always-On Communications les communications d'entreprise assurées en permanence

BRUXELLES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dstny lance aujourd'hui Always-On Communications. Une conviction sous-jacente : aucune communication d'affaires ne devrait jamais être manquée. Ce lancement fait passer les prestataires de la connectivité vocale à un système de communication centré sur l'IA, en plaçant les agents numériques Dstny au cœur des opérations.

Dstny Always-On Communications

35 % des agents IA en cours de production aujourd'hui sont majoritairement vocaux (BCG). Cela englobe l'intelligence conversationnelle autour de l'appel, l'assistance humaine en temps réel et les expériences autonomes au cours de l'appel, comme c'est le cas des réceptionnistes IA. L'offre de Dstny couvre toutes ces dimensions.

N'importe qui peut donner un numéro de téléphone à un robot. Dstny a d'abord développé la couche vocale, puis a ajouté l'intelligence artificielle. Identité de niveau opérateur, zéro latence, résidence des données en Europe. Des agents et des humains, synchronisés, sans que l'infrastructure vocale à laquelle les partenaires font déjà confiance ne soit remplacée.

« Les fournisseurs de services sont propriétaires de la relation vocale de confiance », a déclaré Daan De Wever, PDG de Dstny. « C'est à travers la communication en continu qu'ils se l'approprient, en faisant de la voix le système d'exploitation de chaque agent, de chaque flux de travail, de chaque conversation ».

Quatre promesses, une seule plateforme

Dstny Voice est un UCaaS de niveau opérateur, mobile, qui est au cœur de la solution. Les agents numériques de Dstny, commercialisés sous les noms d'agents Dstny et d'agents personnalisés, permettent aux partenaires de disposer d'employés numériques qui leur appartiennent. Dstny Call2Teams convertit la croissance de Microsoft Teams en revenus pour les fournisseurs. Chaque échange avec Dstny Intelligence aboutit à des actions.

« La voix n'est pas une fonction que l'on ajoute à l'IA. C'est la couche sur laquelle s'appuie l'intelligence artificielle », explique Michal Podoski, vice-président chargé des produits chez Dstny. « Nous l'avons conçu de manière à ce que les partenaires puissent fournir des employés numériques ce trimestre, plutôt que de devoir procéder à une refonte de plateforme l'année prochaine. »

L'aspect économique : l'ARPU à 5 euros pour la téléphonie vocale pourrait atteindre plus de 50 euros par employé numérique sur un marché de l'IA vocale de 10 à 12 milliards d'euros d'ici 2029 (BCG).

À propos de Dstny

Dstny est un fournisseur européen de communications orchestrées centrées sur le mobile et fondées sur l'IA. Nous nous assurons que chaque appel est traité, que chaque système est connecté et que chaque interaction conserve sa valeur dans un écosystème toujours actif de voix intelligente, d'intégrations et d'agents d'IA liés par la Dstny Services Fabric. Conçu pour les fournisseurs de services par les fournisseurs de services, Dstny intègre les communications dans les outils et les flux de travail utilisés par les entreprises. Basé à Bruxelles et comptant plus de 1 000 employés dans huit pays, Dstny soutient plus de cinq millions d'utilisateurs et plus de 200 fournisseurs de services partenaires dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dstny.com.

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Relations avec la presse

Christian Hed

Responsable de la marque et de la communication, Dstny

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