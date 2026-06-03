Dstny lanceert Always-On Communications: zakelijke communicatie die nooit slaapt

BRUSSEL, 3 juni 2026 /PRNewswire/ -- Dstny lanceert vandaag Always-On Communications. Er zit één overtuiging achter: geen enkel zakelijk gesprek mag ooit gemist worden. Met de lancering evolueren serviceproviders van spraakconnectiviteit naar een AI-first communicatiebesturingssysteem, met Dstny Digital Agents als kerncomponent.

Dstny Always-On Communications

35% van de AI-agents die tegenwoordig in productie zijn, zijn voornamelijk spraakgestuurd (BCG). Dit omvat conversatie-intelligentie met betrekking tot de oproep, realtime menselijke ondersteuning en autonome in-callervaringen zoals AI-receptionisten. Dstny bestrijkt het allemaal.

Iedereen kan een telefoonnummer aan een bot geven. Dstny bouwde eerst de spraaklaag en zette de AI er bovenop. Identiteitsbeheer op carrierniveau, nul latentie en Europese dataresidentie. Agents en mensen, in synchrone samenwerking, zonder de spraakinfrastructuur te vervangen die partners al vertrouwen.

"Serviceproviders beheren de spraakrelatie", zei Daan De Wever, CEO van Dstny. "Met Always-On Communications behouden ze die positie, door spraak het besturingssysteem te maken waar elke agent, elke workflow en elk gesprek op draait".

Vier beloften, één stack

Dstny Voice is een UCaaS op carrierniveau, mobiel in de kern. Dstny Digital Agents, onder de productnamen Dstny Agents en Customized Agents, geeft partners hun eigen digitale werknemers. Dstny Call2Teams zet de groei van Microsoft Teams om in providerinkomsten. Dstny Intelligence zet elk gesprek om in bruikbare acties

"Spraak is geen functie die je aan AI toevoegt. Het is de laag waarop AI draait", zei Michal Podoski, VP Product bij Dstny. "We hebben het op die manier gebouwd, zodat partners dit kwartaal digitale medewerkers kunnen inzetten, in plaats van volgend jaar hun platformarchitectuur opnieuw te moeten uitbouwen".

Het economisch plaatje: de spraak-ARPU van € 5 heeft een pad naar meer dan € 50 per digitale medewerker op een spraak-AI-markt van € 10-12 miljard tegen 2029 (BCG).

Over Dstny

Dstny is een Europese provider van AI-first, mobielgerichte georkestreerde communicatie. Wij zorgen ervoor dat elke oproep wordt afgehandeld, elk systeem verbonden is en elke interactie zijn waarde behoudt binnen een always-on-ecosysteem van intelligente spraak, integraties en AI-agents, samengebracht door Dstny Services Fabric. Dstny brengt communicatie onder in de tools en workflows die bedrijven dagelijks gebruiken, met oplossingen die door serviceproviders voor serviceproviders zijn ontwikkeld. Dstny ondersteunt wereldwijd meer dan 5 miljoen gebruikers en meer dan 200 partners die communicatiediensten ondersteunen, met een hoofdkantoor in Brussel en meer dan 1.000 medewerkers verspreid over acht landen.

Meer informatie op www.dstny.com.

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Mediacontact

Christian Hed

Merk- en communicatielead, Dstny

[email protected]

+46 8 562 696 03