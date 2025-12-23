Les entreprises suédoises passent de la curiosité à l'action en matière d'IA, selon Dstny Sweden

Le marché passe du « c'est cool » à « c'est dans le budget » à mesure que la demande de communications basées sur l'IA s'accélère.

STOCKHOLM, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En 2025, les entreprises suédoises sont passées de manière décisive de la curiosité pour l'IA à sa mise en œuvre, l'IA représentant désormais 20 % des nouvelles ventes chez Dstny Sweden, un chiffre qui devrait atteindre 30 % en 2026.

Jonas Angleflod MD Dstny Sweden

« Au début de l'année, les clients disaient "ça a l'air bien, je pourrais l'envisager". Maintenant, ils demandent "quand devrions-nous la mettre en œuvre ?" », a déclaré Jonas Angleflod, directeur général de Dstny Sweden. « Le sentiment de rater quelque chose est réel, les entreprises voient leurs concurrents aller de l'avant et elles ne veulent pas rester à la traîne.

En tant que « Silicon Valhalla », la Suède est en train de devenir un centre européen de développement de l'IA, au même titre que Londres et les États-Unis, mais les entreprises suédoises restent des adoptants prudents. Alors que la confiance demeure insuffisante dans certains cas d'usage clés, la souveraineté des données est également une préoccupation majeure, à laquelle Dstny répond par des modèles d'IA suédois fonctionnant sur une infrastructure suédoise.

La demande des clients évolue en deux vagues. La première se concentre sur des analyses assistées par l'IA, telles que l'analyse des appels et le suivi des sentiments. La deuxième vague implique une automatisation plus poussée, connectant l'IA à des systèmes commerciaux tels que Magento et Shopify pour gérer des tâches telles que la recherche de commandes et le service à la clientèle.

« Les clients ne veulent plus modifier leurs processus pour s'adapter à notre logiciel », a déclaré M. Angleflod. « Ils veulent une IA qui fonctionne dans le cadre de leurs flux de travail existants. »

Dstny Sweden lancera une extension de plateforme d'automatisation en janvier 2026, permettant aux entreprises de déclencher des flux de travail basés sur des sentiments, des mots-clés et des règles commerciales personnalisées.

En se projetant vers l'avenir, M. Angleflod anticipe une évolution de l'IA, passant d'un rôle d'assistant à celui d'agent, réduisant progressivement la charge de travail des humains, tandis que ces derniers assumeront un rôle de gestionnaire, encadrant et supervisant les systèmes d'IA.

