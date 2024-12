Dstny nomme Vladan Petrovic au poste de Group Chief People Experience Officer

BRUXELLES, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dstny, la société technologique belge qui est devenue un innovateur européen et le développeur de solutions de communication d'entreprise basées sur le cloud, a nommé Vladan Petrovic au poste de Chief People Experience Officer du groupe Dstny. Vladan apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des transformations de l'entreprise et des ressources humaines à l'international. À son nouveau poste, il fera partie de l'équipe de direction et collaborera avec elle afin d'améliorer la culture d'entreprise diversifiée, ouverte, et inclusive de Dstny et de construire une structure organisationnelle robuste pour soutenir la croissance future.

Vladan Petrovic - New CPxO at Dstny

Vladan Petrovic est diplômé d'un Master en administration des affaires et en économie de l'Université de Belgrade. Il possède une vaste expérience en matière de transformation stratégique des ressources humaines et des activités, ayant travaillé dans les secteurs des produits de grande consommation, de la banque, des grandes sociétés de conseil et des technologies. Depuis 2018, il dirige les opérations RH mondiales d'un cabinet de conseil informatique de premier plan, où il a guidé avec succès la division des ressources humaines dans le cadre de fusacs, aidant l'organisation à devenir un leader mondial très performant.

« Les nouvelles technologies transforment tout - des habitudes quotidiennes aux défis mondiaux - et c'est ce qui alimente ma passion pour la technologie et l'innovation. Je crois fermement au potentiel d'enrichissement de la vie grâce à la technologie et c'est pourquoi je suis ravi de rejoindre Dstny, un groupe innovant et en pleine croissance. Je me concentrerai à poursuivre le renforcement de la culture authentique et centrée sur les personnes de Dstny et à renforcer sa présence internationale. Dstny a une culture très inclusive avec une approche de leadership axée sur les personnes. Cela sera essentiel pour notre succès et nous permettra de réussir dans le monde entier », explique Vladan.

« Pour soutenir la croissance ambitieuse de Dstny, nous lancerons un programme de leadership afin de doter les équipes des compétences et des outils nécessaires pour relever les défis à venir. Grâce à nos centres d'excellence, nous partagerons l'expertise en matière de leadership, de culture et de transformation avec nos équipes mondiales, afin de nous assurer que nous construisons une base solide pour un succès durable », conclut-il.

Daan De Wever, CEO du groupe Dstny, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Vladan au sein du groupe Dstny. Sous sa direction, nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre le développement de Dstny en tant qu'entreprise centrée sur les personnes, où l'innovation et un leadership fort vont de pair pour soutenir notre croissance continue ».

Pour les images, cliquez ICI.

À propos de Dstny

Dstny est un chef de file européen des communications professionnelles basées sur le cloud, proposées directement aux entreprises ou par l'intermédiaire de partenaires et de fournisseurs de services. L'entreprise vise à simplifier la vie quotidienne de ses plus de 3,5 millions d'utilisateurs : Ses outils interactifs de communication d'entreprise sont fournis en tant que service et relient les employés et les clients par tous les canaux de communication possibles (voix, vidéo, chat, etc.).

Les outils de Dstny sont mobiles, personnalisables localement, intuitifs et faciles à intégrer. En associant une technologie innovante à des relations étroites avec des partenaires et des fournisseurs de services, ainsi qu'à des équipes locales solides, Dstny offre une expérience utilisateur optimale et rend les applications les plus récentes accessibles aux entreprises dans toute l'Europe.

Basé à Bruxelles, Dstny emploie plus de 1 000 personnes dans sept pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni). Informations supplémentaires : www.dstny.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2576337/Dstny_CPxO_Vladan_Petrovic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1927871/Dstny_Logo.jpg

Contact avec les médias :

Christian Hed

CMO, Dstny

[email protected]

+46707187603