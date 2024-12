Dstny benoemt Vladan Petrovic tot Group Chief People Experience Officer

BRUSSEL, 12 december 2024 /PRNewswire/ -- Dstny, het Belgische technologiebedrijf dat is uitgegroeid tot Europese innovator en ontwikkelaar van cloud-gebaseerde bedrijfscommunicatieoplossingen, heeft Vladan Petrovic benoemd tot Chief People Experience Officer voor de Dstny Group. Vladan beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het managen van bedrijfs- en HR-transformaties in internationale bedrijfstakken. In zijn nieuwe functie , zal hij deel uitmaken van en samenwerken met het executive management team om Dstny's diverse, open, en inclusieve bedrijfscultuur verder te verbeteren en een sterke organisatiestructuur op te bouwen om toekomstige groei te ondersteunen.

Vladan Petrovic - New CPxO at Dstny

Vladan Petrovic behaalde een masterdiploma Business Administration en Economics aan de universiteit van Belgrado. Hij heeft uitgebreide ervaring in strategische HR en business transformatie en heeft gewerkt in FMCG, Banking, Big 4 Consulting, en de technologiesector. Sinds 2018 stond hij aan het hoofd van Global HR Operations bij een toonaangevend IT-adviesbureau, waar hij de people-divisie succesvol door fusies en overnames loodste en de rganisatie hielp uit te groeien tot een goed presterend wereldwijd leider.

"Nieuwe technologieën veranderen alles - van dagelijkse routines tot wereldwijde uitdagingen - en dat is wat mijn passie voor technologie en innovatie drijft. Ik geloof sterk in de mogelijkheden om levens te verrijken door middel van technologie en daarom ben ik blij om bij de innovatieve en snelgroeiende Dstny Group te werken. Ik zal me blijven richten op om Dstny's authentieke, mensgerichte cultuur te versterken en onze internationale aanwezigheid een boost te geven. Dstny heeft een zeer inclusieve cultuur met een people-first leiderschapsaanpak. Dit is van essentieel belang voor succes en stelt ons in staat om overal ter wereld succesvol te zijn," legt Vladan uit.

"Om de ambitieuze groei van Dstny op te ondersteunen, lanceren we een Leadership Program om teams uit te rusten met de vaardigheden en tools die nodig zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Via onze Centers of Excellence delen we expertise op het gebied van leiderschap, cultuur, en transformatie met onze wereldwijde teams, zodat we een solide basis leggen voor blijvend succes," besluit hij.

Daan De Wever, CEO Dstny Group, geeft commentaar op s: "We zijn erg blij om Vladan te verwelkomen bij de Dstny Group. Onder zijn leiderschap hebben we vertrouwen in ons vermogen om Dstny verder te ontwikkelen als een people-first bedrijf waar innovatie en sterk leiderschap hand in hand gaan om onze voortdurende groei te ondersteunen."

Klik HIER voor afbeeldingen.

Over Dstny

Dstny is een toonaangevend Europees leverancier van zakelijke communicatie in de cloud, die zowel rechtstreeks aan bedrijven als via partners en serviceproviders wordt geleverd. Het bedrijf wil het dagelijks leven van zijn meer dan 3,5 miljoen gebruikers vereenvoudigen: De interactieve zakelijke communicatietools worden as-a-service geleverd en verbinden medewerkers en klanten via alle mogelijke communicatiekanalen (spraak, video, chat en andere).

De tools van Dstny zijn mobile-first, lokaal aanpasbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren. Door innovatieve technologie te combineren met nauwe relaties met partners en serviceproviders en sterke lokale teams, kan Dstny de best mogelijke gebruikerservaring bieden en de nieuwste applicaties toegankelijk maken voor bedrijven in heel Europa.

Dstny heeft haar hoofdkantoor in Brussel en telt meer dan 1000 werknemers in 7 Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken en het VK). Meer informatie: www.dstny.com.

