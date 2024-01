Dstny remporte le prix de la meilleure utilisation de la téléphonie et des communications unifiées dans le cadre des Cloud Awards 2023-2024

LONDRES, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Dstny est ressorti vainqueur des Cloud Awards 2023-2024, en remportant le titre de Meilleure utilisation de la téléphonie et des communications unifiées avec son nouveau produit Call2Teams Go.

Call2Teams Go est la dernière nouveauté de la gamme de produits Call2Teams de Dstny, qui offre l'une des solutions les plus rentables du marché pour téléphoner directement dans l'interface Teams.

Cloud Awards winner

Cette dernière récompense témoigne de la manière dont Dstny continue à repousser les limites de l'innovation pour ses partenaires fournisseurs de services dans le monde entier.

James Williams, chef des opérations pour les Cloud Awards, a déclaré :

« Les Cloud Awards continuent de montrer la voie en désignant les grandes entreprises qui créent des technologies révolutionnaires. Dstny est un lauréat impressionnant des Cloud Awards, car il porte les technologies de l'informatique cloud à de nouveaux sommets. La société a impressionné le jury avec son innovation Call2Teams Go, leader sur le marché, et ce fut un réel plaisir de la voir arriver en tête de sa catégorie. »

Neil Greenwood, responsable de la gestion des produits chez Dstny pour les fournisseurs de services, a commenté :

« C'est un honneur que notre produit Call2Teams Go soit reconnu dans le cadre d'un programme de récompenses internationales aussi prestigieux, et en particulier notre expertise en matière d'intégration vocale pionnière. Call2Teams Go poursuit l'évolution de notre gamme de produits Call2Teams et apporte de la valeur grâce à une expérience de licence simplifiée. Cette nouvelle récompense est une excellente façon de commencer l'année, et elle figurera fièrement aux côtés de nos autres trophées. »

Pour en savoir plus sur Call2Teams et son dernier produit Call2TeamsGo, rendez-vous sur www.call2teams.com

À propos de Call2Teams

Call2Teams intègre facilement la voix à Microsoft Teams. Il s'agit d'un produit intergiciel qui se place entre n'importe quel système téléphonique, PBX ou fournisseur de liaison SIP, et Microsoft Teams. Aucun matériel ou logiciel n'est nécessaire - il n'y a pas besoin de porter les numéros, de changer d'opérateur ou de se débarrasser d'un système téléphonique existant.

Call2Teams fait partie d'un écosystème de produits mobiles de premier ordre proposés par Dstny, un fournisseur de premier plan de solutions de communications professionnelles basées sur le cloud pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services.

Pour en savoir plus sur les options d'intégration vocale à Teams de Dstny, cliquez ici : https://www.dstny.com/solutions/microsoft-teams-integration

À propos de Dstny

Dstny est un important fournisseur européen de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services grâce à des produits fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 7 pays européens et un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dstny.com

Contact : Helen Johnstone - Téléphone : +44 330 008 4523 - E-mail : [email protected]