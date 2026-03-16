EcoFlow introduceert de DELTA 3 Classic - Krachtige, draagbare stroomvoorziening zonder de complexiteit

Overzicht

DELTA 3 Classic (1024 Wh) - een gestroomlijnd draagbaar energiestation van 1 kWh met 1800 W uitgang (3600 W piekvermogen).

Snel opladen van 0-80% in 45 minuten, plus ingangen voor zonne-energie, auto en hybride aandrijving.

Vereenvoudigde prestaties; behoudt hoge uitgang en snelheid, elimineert de complexiteit van uitbreidingen om de kosten te verlagen.

12,1 kg, stille werking (<30 dB), duurzame LFP-accu met app-monitoring.

Verkrijgbaar vanaf 16 maart

549 € lanceringsprijs, met tijdelijke bundelaanbiedingen tot 15 april 2026

DÜSSELDORF, Duitsland, 16 maart 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow heeft de DELTA 3 Classic gelanceerd, een gestroomlijnd draagbaar energiestation van 1 kWh, ontworpen als een laagdrempelige instap in krachtige, draagbare energie.

Met een nominale uitgang van 1800 W (3600 W piekvermogen) en een snellaadfunctie van 45 minuten is de DELTA 3 Classic ontworpen voor gebruikers die betrouwbare, krachtige stroom willen zonder de complexiteit of de kosten van grotere, uitbreidbare systemen. Door zich te concentreren op de belangrijkste prestaties en uitbreidingsmogelijkheden weg te laten, heeft EcoFlow een draagbare energieoplossing gecreëerd die een balans biedt tussen vermogen, snelheid en eenvoud.

Het resultaat is een praktisch energiestation dat geschikt is voor kamperen, roadtrips, buitenwerk en dagelijkse situaties zonder aansluiting op het elektriciteitsnet.

Hoge uitgang voor dagelijks comfort buitenshuis

Met een nominaal vermogen van 1800 W en een piekvermogen van 3600 W kan de DELTA 3 Classic meerdere apparaten tegelijk van stroom voorzien, waaronder draagbare koelkasten, inductiekookplaten en koffiezetapparaten. Dankzij de X-Boost-technologie van EcoFlow kan de unit apparaten tot 2400 W ondersteunen, waardoor gebruikers krachtigere apparaten kunnen voeden zonder een groter en complexer systeem nodig te hebben.

Snel en flexibel opladen

De DELTA 3 Classic is voorzien van EcoFlow's X-Stream snellaadtechnologie, waardoor het apparaat in slechts 45 minuten van 0 tot 80% kan opladen via AC. Dankzij de diverse oplaadmogelijkheden, waaronder opladen via zonne-energie, auto's en hybride voertuigen, kunnen gebruikers gemakkelijk opladen tussen activiteiten door, onderweg of op plekken zonder netstroom.

Compact ontwerp en betrouwbare prestaties

Met een gewicht van 12,1 kg en afmetingen van 398 × 200 × 283 mm is de DELTA 3 Classic compact genoeg om gemakkelijk mee te nemen in auto's, campers en kampeeruitrustingen, zonder waardevolle ruimte in te nemen. Ondanks het krachtige vermogen werkt het apparaat stil en blijft het geluidsniveau onder de 30 dB bij een belasting van 600 W, waardoor het geschikt is voor gebruik 's nachts op campings. De DELTA 3 Classic is uitgerust met een duurzame LFP-accu en is ontworpen voor duurzaamheid en veiligheid, terwijl de EcoFlow-app handige monitoring en systeembeheer mogelijk maakt. Nu steeds meer consumenten op zoek zijn naar betrouwbare stroomvoorziening voor buiten, zonder te hoeven kiezen voor grote of te complexe systemen, biedt de DELTA 3 Classic hoge prestaties in een eenvoudig en toegankelijk formaat.

Beschikbaarheid en lanceringsaanbiedingen

De DELTA 3 Classic is vanaf 16 maart 2026 verkrijgbaar via de officiële website van EcoFlow en Amazon. Lanceringsprijzen: 549 € (ADVIESPRIJS 599 €).

De volgende lanceringsaanbiedingen zijn geldig tot 15 april 2026:

DELTA 3 Classic + 500 W Generatoroplader – 50% korting op de bundelprijs (749 €)

DELTA 3 Classic + 160 W draagbaar zonnepaneel – 50% korting op de bundelprijs (724 €)

Exclusieve kortingscodes van 5% in de media zijn beschikbaar in bepaalde markten.

Over EcoFlow

EcoFlow is een wereldwijde pionier in milieuvriendelijke energieoplossingen, die het voortouw neemt bij de overgang naar slimmere, schonere en onafhankelijkere energie. EcoFlow werd opgericht in 2017 en is de 1 in slimme thuisenergieopslagoplossingen, waarmee miljoenen gebruikers in staat worden gesteld om de controle over hun energie thuis en daarbuiten te nemen. Met operationele hoofdkantoren in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio en Birmingham en een bedrijfs- en datacenter in Singapore, opereert EcoFlow als een wereldwijd ecosysteem dat onderzoek, operaties en productie omvat. De innovatieve technologieën staan tot dienst van meer dan 5 miljoen gebruikers in 140 markten en herdefiniëren hoe de wereld de controle over zijn energie neemt.

