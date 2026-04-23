L'énergie solaire à domicile, simplifiée : EcoFlow et Svea Solar lancent le stockage d'énergie domestique plug-in chez IKEA Belgique

La solution solaire domestique innovante d'EcoFlow rend l'énergie solaire plug-and-play plus accessible que jamais - apportant une énergie propre et abordable aux appartements, terrasses et jardins de toute la Belgique, sans toiture nécessaire.

BRUXELLES, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, leader mondial des solutions d'énergie domestique portables et plug-in, a annoncé aujourd'hui que la gamme EcoFlow STREAM Series est désormais disponible en ligne sur le site web d'IKEA Belgique. Cette offre est rendue possible grâce à Svea Solar, partenaire énergétique officiel d'IKEA Belgique et partenaire stratégique d'EcoFlow, permettant un accès élargi aux solutions solaires plug-and-play pour les ménages belges. La solution est disponible en ligne via le site web d'IKEA Belgique, avec des kits complets à partir de 349 €.

Conçue pour la vie urbaine moderne, la gamme EcoFlow STREAM Series est idéale pour les balcons, terrasses, façades, jardins et carports. Le système se branche directement sur une prise électrique standard, sans installation complexe ni connaissances techniques particulières. Il constitue ainsi le point d'entrée idéal pour les locataires et les habitants d'appartements qui n'avaient jusqu'alors aucun accès à l'énergie solaire.

Un partenariat au service de la transition énergétique dans toute la Belgique

Depuis avril 2025, la réglementation belge autorise l'installation de systèmes solaires plug-in à usage domestique. En tant que partenaire énergétique d'IKEA, Svea Solar joue un rôle central dans l'accessibilité de ces solutions pour les consommateurs. En collaboration avec EcoFlow, Svea Solar introduit sur le marché une technologie solaire plug-and-play innovante et l'intègre dans l'offre d'IKEA.

La gamme est proposée à des prix accessibles : les kits solaires complets démarrent à 349 €, avec des options allant de 249 € à 1 500 € selon les besoins du foyer. Les membres IKEA Family et IKEA Business Network peuvent également bénéficier d'une remise supplémentaire de 15 % sur tous les produits solaires jusqu'au 31 août.

« Chez EcoFlow, notre mission est de rendre l'énergie propre accessible à tous, quelle que soit la façon dont on vit ou l'endroit où l'on habite. Grâce à notre collaboration avec Svea Solar, nous sommes en mesure de supprimer les principaux obstacles et d'amener l'énergie solaire vers des publics entièrement nouveaux. » — Yidan Yuan, Directeur Général, EcoFlow Europe

Un stockage intelligent pour une indépendance énergétique à toute heure

La gamme EcoFlow STREAM Series va bien au-delà de la simple production d'énergie. Équipé de la technologie propriétaire de gestion de l'énergie d'EcoFlow, le système dispose d'un stockage haute capacité qui capture l'énergie solaire produite pendant la journée pour une utilisation en soirée. Cela augmente considérablement l'autoconsommation des ménages et génère de véritables économies sur les factures d'énergie - une préoccupation croissante pour les familles belges face à la hausse des coûts énergétiques.

Par ailleurs, la gamme STREAM d'EcoFlow comprend des panneaux solaires portables et pliables ainsi que des batteries portables, offrant des solutions énergétiques polyvalentes pour le camping, les aventures hors réseau et les entreprises souhaitant réduire leur empreinte carbone.

Disponibilité

La gamme EcoFlow STREAM Series est disponible via IKEA Belgique, proposée par Svea Solar : https://www.ikea.com/be/fr/energy-services/plug-in-solar/

La Belgique est le deuxième marché européen, après l'Allemagne, où cette solution est disponible via la plateforme d'IKEA grâce à son partenaire énergétique officiel Svea Solar, qui collabore avec EcoFlow. Une expansion supplémentaire à travers l'Europe est prévue tout au long de 2026.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est un pionnier mondial dans le domaine des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, qui favorise la transition vers une énergie plus intelligente, plus propre et plus autonome. Fondée en 2017, EcoFlow occupe la première place dans les solutions intelligentes de stockage d'énergie domestique, permettant à des millions d'utilisateurs de prendre le contrôle de leur énergie, chez eux comme ailleurs. Avec des sites opérationnels à Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokyo et Birmingham, ainsi qu'un centre d'affaires et de données à Singapour, EcoFlow constitue un écosystème mondial couvrant la recherche, les opérations et la fabrication. Ses technologies innovantes sont utilisées par plus de 5 millions d'utilisateurs sur 140 marchés et redéfinissent la gestion de l'énergie dans le monde.

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