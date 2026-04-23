Zonne-energie thuis, eenvoudig gemaakt: EcoFlow en Svea Solar brengen plug-in thuisenergieopslag naar IKEA België

De innovatieve thuiszonneoplossing van EcoFlow maakt plug-and-play zonne-energie toegankelijker dan ooit - en brengt schone, betaalbare energie naar appartementen, terrassen en tuinen in heel België, zonder dak vereist.

BRUSSEL, 23 april 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, een wereldwijde leider in draagbare en plug-in thuisenergie-oplossingen, maakte vandaag bekend dat de EcoFlow STREAM Series online beschikbaar is via de website van IKEA België. Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door Svea Solar, de officiële energiepartner van IKEA België en strategisch partner van EcoFlow, waardoor plug-and-play zonne-oplossingen voor een breder publiek van Belgische huishoudens toegankelijk worden. De oplossing is online beschikbaar via de IKEA België-website, met complete kits vanaf €349.

Ontworpen voor het moderne stedelijke leven is de EcoFlow STREAM Series ideaal voor balkons, terrassen, gevels, tuinen en carports. Het systeem sluit rechtstreeks aan op een standaard stopcontact en vereist geen complexe installatie of specialistische kennis. Dit maakt het de perfecte instap voor huurders en appartementsbewoners die tot nu toe geen toegang hadden tot zonne-energie.

Een partnerschap dat de energietransitie in heel België aandrijft

Sinds april 2025 zijn plug-in zonne-energiesystemen voor thuisgebruik wettelijk toegestaan in België. Als energiepartner van IKEA speelt Svea Solar een centrale rol in het toegankelijk maken van deze oplossingen voor consumenten. In samenwerking met EcoFlow brengt Svea Solar innovatieve plug-and-play zonnetechnologie op de markt en integreert deze in het aanbod van IKEA.

Het assortiment is toegankelijk geprijsd: complete zonnekits starten vanaf €349, met bredere opties tussen €249 en €1.500 afhankelijk van de behoeften van het huishouden. IKEA Family- en IKEA Business Network-leden kunnen bovendien profiteren van een extra korting van 15% op alle zonneprodukten tot en met 31 augustus.

"Bij EcoFlow is onze missie om schone energie toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht hoe of waar men woont. Via onze samenwerking met Svea Solar kunnen we belangrijke drempels wegnemen en zonne-energie naar een volledig nieuw publiek brengen." - Yidan Yuan, General Manager, EcoFlow Europa

Slimme opslag voor energieonafhankelijkheid rond de klok

De EcoFlow STREAM Series gaat verder dan eenvoudige energieopwekking. Uitgerust met de eigen energiebeheertechnologie van EcoFlow beschikt het systeem over hoogcapaciteitsopslag die overdag opgewekte zonne-energie opslaat voor gebruik in de avonduren. Dit verhoogt het eigen verbruik van huishoudens aanzienlijk en levert echte besparingen op energierekeningen - een groeiende zorg voor Belgische gezinnen in het licht van stijgende energiekosten.

Daarnaast omvat het STREAM-assortiment van EcoFlow draagbare en opvouwbare zonnepanelen en draagbare batterijen, die veelzijdige energieoplossingen bieden voor kamperen, off-grid avonturen en bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.

Beschikbaarheid

De EcoFlow STREAM Series is beschikbaar via IKEA België, aangeboden door Svea Solar: https://www.ikea.com/be/nl/energy-services/plug-in-solar/

België is na Duitsland de tweede Europese markt waar deze oplossing beschikbaar is via het platform van IKEA, via haar officiële energiepartner Svea Solar, die samenwerkt met EcoFlow. Verdere uitbreiding in heel Europa is gepland voor de rest van 2026.

Over EcoFlow

EcoFlow is een wereldwijde pionier in milieuvriendelijke energieoplossingen, die het voortouw neemt bij de overgang naar slimmere, schonere en onafhankelijkere energie. EcoFlow werd opgericht in 2017 en is de 1 in slimme thuisenergieopslagoplossingen, waarmee miljoenen gebruikers in staat worden gesteld om de controle over hun energie thuis en daarbuiten te nemen. Met operationele hoofdkantoren in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio en Birmingham en een bedrijfs- en datacenter in Singapore, opereert EcoFlow als een wereldwijd ecosysteem dat onderzoek, operaties en productie omvat. De innovatieve technologieën staan tot dienst van meer dan 5 miljoen gebruikers in 140 markten en herdefiniëren hoe de wereld de controle over zijn energie neemt.

