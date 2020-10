Eerste Operaties Ooit In Europa Met Een Volledig Implanteerbaar Cochleair Implantaat

Een jonge man met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies was de eerste persoon in Europa die een volledig implanteerbaar cochleair implantaat kreeg. Cochleaire implantaatsystemen (CI), die het niet-functionerende deel van het oor omzeilen en de gehoorzenuw elektrisch stimuleren, zijn sinds lang een standaardbehandeling voor personen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. Ze bestaan momenteel uit een inwendig implantaat dat chirurgisch onder de huid wordt geplaatst en een audioprocessor die uitwendig, achter het oor of op het hoofd wordt gedragen. De audioprocessor bevat zowel de microfoon die nodig is om het geluid op te vangen als de batterij.

"Onze cochleaire implantaten hebben honderdduizenden mensen over de hele wereld geholpen om te horen en hebben hun levenskwaliteit verbeterd. Veel gebruikers hebben de wens geuit voor een CI die werkt zonder een externe component achter het oor of op het hoofd, die onzichtbaar is en die zelfs werkt als de gebruiker slaapt", zegt Dr. Ingeborg Hochmair, oprichtster en CEO van MED-EL.

Volledig implanteerbare cochleaire implantaten zullen de meest innovatieve en geavanceerde technologie op het gebied van hooroplossingen zijn. De TICI bevat alle interne en externe componenten van een cochleair implantaatsysteem in één apparaat dat onder de huid wordt geplaatst, inclusief de audioprocessor, de microfoon en de batterij.

"Het is onze missie om gehoorverlies te overwinnen als een obstakel voor communicatie en levenskwaliteit. Al tientallen jaren is ons onderzoek en onze ontwikkeling gebaseerd op een nauwe interdisciplinaire samenwerking met klinieken en universitaire afdelingen. Deze samenwerking stelt ons in staat om de technologie en oplossingen voor mensen met een gehoorverlies voortdurend te verbeteren. De ontwikkeling van een volledig implanteerbaar apparaat staat al vele jaren in het middelpunt van het onderzoek bij MED-EL. Ik ben erg trots op ons toegewijd team van experts die met creativiteit en toewijding hebben gewerkt aan de ontwikkeling van dit unieke apparaat sinds ruim tien jaar. ", legt Dr. Hochmair uit.

Met de eerste TICI implantatie heeft MED-EL zijn positie als leider op het gebied van hoorimplantaten opnieuw bevestigd. Het wereldwijde bedrijf met het hoofdkantoor in Innsbruck staat bekend om zijn sterke focus op Research & Development en om het voortdurend verleggen van technologische grenzen in functie van de gebruikers.

Prof. Dr. Philippe Lefebvre, hoofd van de KNO-afdeling van het Universitair Ziekenhuis van Luik en professor aan de Universiteit van Luik in België, voerde de eerste Europese TICI-chirurgie bij de mens uit. Hij is een vooraanstaand expert in auditieve implantologie met een brede expertise in implanteerbare microfoontechnologie. "We hebben het implantaat na de operatie getest en zijn blij dat alles werkt zoals verwacht. De moderne cochleaire implantaattechnologie heeft zich in een indrukwekkend tempo ontwikkeld en levert uitstekende hoorresultaten op. De TICI is een mijlpaal op het gebied van cochleaire implantatie. Het is al sinds de begindagen van cochleaire implantatie een wens om alle componenten in een volledig integreerbaar systeem samen te brengen", aldus de KNO-professor.

In het kader van de klinische haalbaarheidsstudie zullen de komende maanden nog verschillende operaties met het volledig implanteerbare cochleaire implantaat volgen in Luik en München.

Over MED-EL

MED-EL Medical Electronics, een leider in implanteerbare hooroplossingen, is gedreven door een missie om gehoorverlies te overwinnen als een barrière voor communicatie. Het in Oostenrijk gevestigde, particuliere bedrijf werd mede opgericht door pioniers uit de industrie m.n. Ingeborg en Erwin Hochmair, wiens baanbrekend onderzoek leidde tot de ontwikkeling van het eerste micro-elektronische meerkanaals cochleair implantaat ter wereld, dat in 1977 met succes werd geïmplanteerd en de basis vormde voor wat vandaag de dag bekend staat als het moderne CI. Dit legde de basis voor de succesvolle groei van het bedrijf in 1990, toen ze hun eerste medewerkers in dienst namen. Tot op heden is MED-EL uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 2.200 medewerkers uit ongeveer 75 landen en 30 locaties wereldwijd.

Het bedrijf biedt het breedste gamma aan implanteerbare en niet-implanteerbare oplossingen voor de behandeling van alle soorten gehoorverlies, zodat mensen in 124 landen kunnen genieten van optimaal horen met behulp van een MED-EL apparaat. De hooroplossingen van MED-EL omvatten cochleaire en middenoorimplantaten, een gecombineerd elektrisch akoestisch stimulerend hoorimplantaatsysteem, auditieve hersenstamimplantaten en chirurgische en niet-chirurgische beengeleidingstoestellen. www.medel.com

Verantwoordelijke uitgever

MED-EL Elektromedizinische Geräte

Gesellschaft m.b.H.

Fürstenweg 77a

6020 Innsbruck

Österreich

Register-Nr. FN 48608h

UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507



CEO

Doz. DI Dr DDr med. h.c. Ingeborg Hochmair

www.medel.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1314552/Prof_Philippe_Levebre.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1314553/Ear_anatomy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1314551/MED_EL_Logo.jpg

SOURCE MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH