MED-EL: primeiras cirurgias da Europa com implante coclear totalmente implantável

Um jovem com perda auditiva quase profunda foi a primeira pessoa na Europa a receber um implante coclear totalmente implantável. Os sistemas de implante coclear (IC), que circundam a parte não funcionante do ouvido e estimulam o nervo auditivo eletricamente, são um tratamento padrão para indivíduos com perda auditiva grave a profunda. Eles atualmente são compostos por um implante interno que é colocado cirurgicamente sob a pele e um processador de áudio que é usado externamente atrás ou ao lado da orelha. O processador de áudio contém o microfone necessário para capturar o som e uma fonte de alimentação.

"Nossos implantes cocleares ajudaram centenas de milhares de pessoas de todo o mundo a ouvir e melhoraram a qualidade de vida delas. Muitos usuários expressaram o desejo de um implante coclear que funcione sem um componente externo na orelha ou fora dela, que seja invisível e funcione mesmo quando os usuários estiverem dormindo," disse a Dra. Ingeborg Hochmair, fundadora e CEO da MED-EL.

Os implantes cocleares totalmente implantáveis serão a tecnologia mais inovadora e sofisticada na área de soluções auditivas. O ICTI contém todos os componentes internos e externos de um sistema de implante coclear em um dispositivo colocado sob a pele, incluindo o processador de áudio, o microfone e a fonte de alimentação.

"A nossa missão é superar a barreira da perda auditiva para a comunicação e a qualidade de vida. Por décadas, nossa pesquisa e desenvolvimento foi baseada em uma estreita colaboração interdisciplinar com clínicas e departamentos de universidades. Essas colaborações nos permitem avançar continuamente na tecnologia e nas soluções para pessoas com perda auditiva. Desenvolver um dispositivo totalmente implantável tem sido o foco da pesquisa da MED-EL por muitos anos. Tenho muito orgulho da nossa equipe dedicada de especialistas que trabalharam com criatividade e diligência para desenvolver esse dispositivo único por mais de uma década," explicou a Dra. Hochmair.

Com o implante do primeiro ICTI, a MED-EL confirmou mais uma vez sua posição de líder na área de implante auditivo. A empresa global com sede em Innsbruck é renomada por seu forte foco em pesquisa e desenvolvimento e por constantemente superar as barreiras tecnológicas para o benefício dos seus usuários.

O Prof. Dr. Philippe Lefebvre, diretor do departamento de otorrinolaringologia do Hospital Universitário de Liège e professor da Universidade de Liège, na Bélgica, realizou a primeira cirurgia de ICTI em um ser humano na Europa. Ele é o especialista de liderança em implantologia auditiva com amplo conhecimento na tecnologia de microfone implantável. "Testamos o implante após a cirurgia e estamos muito empolgados porque tudo está funcionando conforme o esperado. A tecnologia moderna de implante coclear vem evoluindo em um ritmo impressionante, proporcionando resultados auditivos excepcionais. O ICTI é um marco na área de implante coclear. Era um desejo desde os primeiros dias do implante coclear poder integrar todos os componentes dentro de um dispositivo interno," destacou o professor de otorrinolaringologia.

Várias outras cirurgias com o implante coclear totalmente implantável serão realizadas em Liège e Munique nos próximos meses como parte do estudo de viabilidade clínica.

Sobre a MED-EL

A MED-EL Medical Electronics, uma líder em soluções auditivas implantáveis, é orientada pela missão de superar a perda auditiva como uma barreira para a comunicação. A empresa privada com sede na Áustria foi cofundada pelos pioneiros do setor Ingeborg e Erwin Hochmair, cuja pesquisa inovadora levou ao desenvolvimento do primeiro implante coclear multicanal e microeletrônico do mundo, que foi implantado com sucesso em 1977 e serviu de base para o que hoje é conhecido como o moderno implante coclear. Esse desenvolvimento estabeleceu a base para o crescimento de sucesso da empresa em 1990, quando os primeiros funcionários foram contratados. Atualmente, a MED-EL cresceu para mais de 2.200 funcionários em 75 nações e 30 localidades em todo o mundo.

A empresa oferece a mais ampla gama de soluções implantáveis e não implantáveis para tratar todos os tipos de perda auditiva, permitindo que pessoas de 124 países apreciem o dom de ouvir com a ajuda de um dispositivo da MED-EL. As soluções auditivas da MED-EL incluem sistemas de implante coclear e do ouvido médio, um sistema de implante auditivo combinado de estimulação acústica elétrica, implantes auditivos de tronco encefálico, além de dispositivos de condução óssea cirúrgicos e não cirúrgicos. http://www.medel.com

