Ensemble pour le sport et le mouvement : CRIVIT et Stefanie Graf lancent un partenariat international sous la devise « FIND YOUR MOVE »

NECKARSULM, Allemagne, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Stefanie Graf et le CRIVIT - un mariage parfait. L'ancien athlète de classe mondiale et la marque de sport CRIVIT mettent en scène de manière impressionnante le début de leur partenariat dans le cadre d'une campagne internationale dans plus de 30 pays. Sous la devise « FIND YOUR MOVE », l'esprit du CRIVIT sera concrétisé par une gamme impressionnante de produits. La première phase de la collaboration sera soutenue par une campagne de marque à 360 degrés et un ensemble diversifié de canaux de distribution et de marketing.

Passion meets ease: For the sports and movement brand CRIVIT, former professional tennis player Stefanie Graf inspires with her authentic charisma and inspiring motivation. Her credo: Everyone can enjoy movement!

Ce qui relie CRIVIT et Stefanie Graf, c'est la conviction qu'un mode de vie actif n'est pas le fruit de la pression de la performance, mais de la joie de vivre, de l'ouverture d'esprit et de l'apaisement. CRIVIT représente une approche authentique de l'exercice physique qui encourage les gens à écouter leur propre corps, à développer des routines et à considérer l'activité comme une partie intégrante et positive de la vie quotidienne.

Stefanie Graf tire cette attitude de sa propre expérience. Après une carrière exceptionnelle dans le sport international de haut niveau, 22 tournois du Grand Chelem remportés, 377 semaines au sommet du classement mondial du tennis et toujours la seule personne au monde à avoir remporté un Golden Slam, sa vision du sport a évolué : de s'éloigner de la comparaison et de la performance de pointe pour s'orienter vers un bien-être holistique du corps, de l'esprit et de l'âme. L'équilibre, le soulagement et la motivation intérieure sont désormais au premier plan de ses préoccupations. Une approche qui fait d'elle un partenaire de marque crédible et accessible pour le CRIVIT dans de nombreux types de sport.

« Pour moi, le mouvement est bien plus qu'un simple entraînement ou une performance - c'est une partie de la qualité de vie et de la joie que je veux transmettre au plus grand nombre. La collaboration avec CRIVIT, Lidl et le groupe Schwarz me tient à cœur car la marque partage ma conviction que le mouvement doit être accessible à tous. Avec sa gamme diversifiée, CRIVIT offre une qualité exceptionnelle au meilleur prix. Cela donne à chacun la possibilité d'essayer un sport en le rendant plus accessible et de constater par lui-même combien un mode de vie actif et sain peut apporter d'énergie et de bien-être à sa vie », déclare Stefanie Graf.

Avec CRIVIT, Lidl poursuit une fois de plus une approche démocratisante et inclusive. Avec sa gamme de produits de haute qualité à des prix attractifs, la marque s'adresse à des personnes de tous âges et de tous niveaux d'activité, et propose à la fois des équipements et des vêtements de sport pour toute une série de disciplines sportives. Dans la campagne actuelle, CRIVIT met l'accent sur le camping et les activités de plein air, le cyclisme, le fitness, la course à pied, le fun et les sports d'équipe, dans le but de motiver les gens à essayer et à trouver la forme d'exercice qui leur convient.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer chez Lidl International, explique : Avec le lancement de CRIVIT, nous poursuivons notre stratégie consistant à créer des marques phares fortes et convaincantes dans des catégories de besoins définies, qui font de la marque légendaire « Lidl » une marque de référence. La promesse « More to value » se concrétise chaque jour sur la base d'une large gamme de produits convaincants. Après l'implantation réussie de notre propre marque PARKSIDE dans le secteur du bricolage et du jardinage, nous ouvrons maintenant l'une des catégories les plus pertinentes pour une vie épanouie et meilleure avec CRIVIT : le sport, les loisirs et l'exercice. Le fait que Stefanie Graf, en tant que partenaire de la marque CRIVIT, ait choisi Lidl pour diffuser sa mission en faveur de l'exercice physique et de la santé est une grande reconnaissance et en même temps une preuve et un engagement pour la poursuite de nos normes de qualité convaincantes et du leadership de Lidl en matière de prix ».

La campagne omnicanale du CRIVIT sera lancée le 14 février par une vaste offensive médiatique. De plus amples informations sur le CRIVIT sont disponibles sur le site officiel : www.crivit.com.

A propos de CRIVIT

CRIVIT - disponible chez Lidl - propose une gamme unique de vêtements et d'équipements de sport pour une variété d'activités et de sports. Qu'il s'agisse de fitness, de cyclisme, de camping et de plein air, de course à pied, de sports d'équipe et de loisirs, de sports d'hiver ou de sports nautiques : CRIVIT fournit tout ce qu'il faut pour un mode de vie actif - au meilleur rapport qualité-prix. En tant que partenaire qui motive les gens à faire de l'exercice, le CRIVIT se concentre sur le bien-être individuel et incite chacun à être actif à sa manière. Exercice. Le sport. Le bien-être. Avec CRIVIT. Plus d'informations sur www.crivit.com.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2928067/CRIVIT_Stefanie_Graf.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2928066/CRIVIT_Logo.jpg