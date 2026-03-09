Samen voor sport en beweging: CRIVIT en Stefanie Graf lanceren internationale samenwerking onder het motto 'FIND YOUR MOVE'

NECKARSULM, Duitsland, 9 maart 2026 /PRNewswire/ -- Stefanie Graf en CRIVIT: een perfecte match. De voormalige topsportster en het sportmerk CRIVIT zetten de start van hun samenwerking krachtig neer met een internationale campagne in meer dan dertig landen. Onder het motto "FIND YOUR MOVE" wordt de spirit van CRIVIT tot leven gebracht via een indrukwekkend productassortiment. De eerste fase van de samenwerking wordt ondersteund door een 360°-merkcampagne en een diverse mix van marketing- en distributiekanalen.

Wat CRIVIT en Stefanie Graf met elkaar verbindt, is de overtuiging dat een actieve levensstijl niet ontstaat door prestatiedruk, maar door levensvreugde, openheid en ontspanning. CRIVIT staat voor een authentieke benadering van beweging die mensen aanmoedigt naar hun eigen lichaam te luisteren, routines te ontwikkelen en activiteit te zien als een integraal en positief onderdeel van het dagelijks leven.

Stefanie Graf brengt deze houding mee vanuit haar eigen ervaring. Na een uitzonderlijke carrière in de internationale topsport, met 22 gewonnen Grand Slam-toernooien, 377 weken aan de top van de wereldranglijst in het tennis en als nog altijd de enige persoon ter wereld die een Golden Slam heeft gewonnen, heeft haar kijk op sport zich ontwikkeld: weg van vergelijking en topprestaties, en richting het holistische welzijn van lichaam, geest en ziel. Balans, ontspanning en innerlijke motivatie staan nu centraal. Een benadering die haar tot een geloofwaardige en toegankelijke merkpartner voor CRIVIT maakt in uiteenlopende sportdisciplines.

"Voor mij is beweging veel meer dan alleen training of prestatie – het is een onderdeel van levenskwaliteit en vreugde dat ik met zoveel mogelijk mensen wil delen. De samenwerking met CRIVIT, Lidl en de Schwarz Group ligt mij na aan het hart, omdat het merk mijn overtuiging deelt dat beweging voor iedereen toegankelijk moet zijn. Met zijn brede assortiment biedt CRIVIT uitstekende kwaliteit tegen de beste prijs. Zo krijgt iedereen de kans om verschillende sporten uit te proberen en zelf te ervaren hoeveel energie en welzijn een actieve, gezonde levensstijl kan brengen," zegt Stefanie Graf.

Met CRIVIT zet Lidl opnieuw in op een democratiserende en inclusieve benadering. Met een kwalitatief hoogwaardig en tegelijk aantrekkelijk geprijsd assortiment richt het merk zich op mensen van alle leeftijden en activiteitsniveaus en biedt het zowel sportuitrusting als kleding voor uiteenlopende sporten. In de huidige campagne focust CRIVIT op camping en outdoor, fietsen, fitness, hardlopen, fun- en teamsporten, met als doel mensen te motiveren nieuwe dingen uit te proberen en de vorm van beweging te vinden die het beste bij hen past.

Jens Thiemer, Chief Customer Officer bij Lidl International, legt uit: "Met de lancering van CRIVIT zetten we onze strategie voort om sterke en overtuigende ankermerken te bouwen binnen duidelijk afgebakende behoeftecategorieën die de belofte 'Lidl. More to value' elke dag tastbaar maken via een overtuigend breed productassortiment. Na de succesvolle uitbouw van ons eigen merk PARKSIDE in de doe-het-zelf- en tuinsector openen we met CRIVIT nu een van de meest relevante categorieën voor een vervuld en beter leven: sport, vrije tijd en beweging. Dat Stefanie Graf als merkpartner van CRIVIT Lidl heeft gekozen om haar missie rond beweging en gezondheid verder te verspreiden, is een grote waardering en tegelijk een bevestiging van onze kwaliteitsstandaarden en van Lidls prijsleiderschap."

De omnichannelcampagne voor CRIVIT wordt op 14 februari gelanceerd met een grootschalig mediaoffensief. Meer informatie over CRIVIT is te vinden op de officiële website: www.crivit.com.

Over CRIVIT

CRIVIT – verkrijgbaar bij Lidl – biedt een uniek assortiment sportkleding en -uitrusting voor uiteenlopende activiteiten en sporten. Of het nu gaat om fitness, fietsen, camping en outdoor, hardlopen, fun- en teamsporten, wintersport of watersport: CRIVIT biedt alles voor een actieve levensstijl – met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Als partner die mensen motiveert om te bewegen, legt CRIVIT de nadruk op individueel welzijn en inspireert iedereen om op zijn eigen manier actief te zijn. Beweging. Sport. Welzijn. Met CRIVIT. Meer informatie op www.crivit.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2928067/CRIVIT_Stefanie_Graf.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2928066/CRIVIT_Logo.jpg