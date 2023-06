Europees leverancier van zakelijke communicatieoplossingen Dstny herfinanciert bestaande schuld om verdere expansie te stimuleren

Toonaangevende participatiemaatschappij en aandeelhouder Seven2 (voorheen Apax Partners) bevestigt vertrouwen

BRUSSEL, 5 juni 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, een toonaangevende Europese leverancier van zakelijke communicatie, kondigt aan dat het zijn bestaande schuld heeft geherfinancierd en een gelijkwaardig bedrag heeft opgehaald voor verdere expansie.

De in Parijs gevestigde participatiemaatschappij Seven2 (voorheen Apax Partners), die eind 2019 instapte, bevestigt haar vertrouwen in het bedrijf. De financiering wordt verstrekt door twee toonaangevende private kredietfondsen, die sterke financiële middelen aanreiken om het bedrijf verder uit te breiden.

De Dstny Group heeft de afgelopen jaren een sterk technologisch kader en een unieke technische ontwikkelingscapaciteit opgebouwd. Daardoor is het bedrijf van een "Telco"-bedrijf uitgegroeid tot een bredere technologieontwikkelaar en -provider. Dstny heeft de ambitie om deze technologie de komende jaren op Europees niveau te verankeren en haar pan-Europese aanwezigheid verder te versterken.

Daan De Wever, medeoprichter en CEO van Dstny Group: "Als ambitieus en innovatief bedrijf zijn wij er bijzonder trots op dat we, gezien de huidige marktomstandigheden en rentelasten, opnieuw het vertrouwen hebben gewonnen van onze bestaande kredietverstrekkers. Dat we bovenop onze bestaande schuldherfinanciering ook nog extra financiering konden aantrekken, betekent voor ons een sterke stimulans voor nieuwe acquisities. We kijken er enorm naar uit om met het hele Seven2-team onze voortdurende internationale groei waar te maken en onze leidende positie als Europese leverancier van cloud-gebaseerde zakelijke communicatieoplossingen verder te versterken."

Over Dstny

Dstny is een vooraanstaande leverancier van op de cloud gebaseerde, zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan 3 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met interactieve tools die in alle formaten, inclusief spraak, video en chat "as-a-service" worden geleverd. Met een mobile first-ontwerp en naadloze integratie zorgen de state-of-the-art technologie en robuuste lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft 1.000 werknemers in zeven Europese landen en een jaaromzet van € 250 miljoen.

Neem voor meer informatie contact op met:

Christian Hed

CMO, Dstny

[email protected]

+46707187603

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1927871/4065486/Dstny_Logo.jpg

SOURCE Dstny