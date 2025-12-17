Dstny célèbre une année record en remportant plus de 10 prix internationaux pour l'excellence de ses communications dans le cloud

Le leader paneuropéen de l'UCaaS a été récompensé par plusieurs prix Platine, Or et Argent dans les catégories innovation, service à la clientèle et technologie

BRUXELLES, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dstny a remporté plus de 10 prix internationaux prestigieux en 2025, s'imposant comme l'un des fournisseurs de communications unifiées les plus reconnus en Europe.

Les prix couvrent les catégories de l'innovation, de la technologie et de l'excellence de la clientèle et sont décernés dans le cadre de programmes tels que les TITAN Business Awards, les Stevie Awards, les UC Awards et les Globee Awards.

Christian Hed Dstny Awards

Dstny a reçu le prix Platine aux TITAN Business Awards pour la meilleure solution de télécommunication et aux TITAN Innovation Awards pour les services B2B. Parmi les prix Or, citonscelui du meilleur fournisseur UCaaS EMEA aux UC Awards, celui de l'entreprise de l'année - Télécommunications aux Stevie International Business Awards, et celui du pionnier disrupteur des solutions de télécommunications basées sur le cloud aux Globee Awards.

« Gagner plus de 10 prix en une seule année représente une reconnaissance extraordinaire de ce que nos équipes à travers l'Europe ont construit », déclare Christian Hed, responsable de la marque et de la communication chez Dstny. « Chaque prix reflète notre engagement à rendre les communications professionnelles plus simples et plus efficaces. Nous sommes fiers d'être à la pointe de l'innovation en matière de communications dans le cloud. »

Cette reconnaissance souligne la force de Dstny dans l'intégration de Microsoft Teams, la téléphonie dans le cloud et les solutions de communications unifiées au service des entreprises sur plusieurs marchés européens.

À propos de Dstny

Dstny permet au travail hybride de fonctionner réellement en simplifiant les communications professionnelles, sans aucune limite : appareils, sites, équipes et applications. Nos solutions combinent architecture centrée sur l'environnement mobile et technologie brevetée afin d'intégrer en toute fluidité la voix, la vidéo et la messagerie dans les outils stratégiques pour l'entreprise.

Grâce à notre plateforme basée sur l'IA et à l'intégration de la référence mondiale, Microsoft Teams, nous aidons plus de 4 millions d'utilisateurs sur plus de 80 marchés à rester connectés facilement avec leurs collègues et leurs clients, où qu'ils travaillent.

Basée à Bruxelles, l'entreprise Dstny emploie plus de 1 000 personnes dans 7 pays européens.

Pour en savoir plus, consultez le site www.dstny.com .

Contact avec les médias : Christian Hed, responsable de la marque et de la communication

E-mail : [email protected]

Tél. : +46707187603

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2846546/Dstny_Photo.jpg