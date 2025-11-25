Exyte achève l'intégration de Pharmaplan : un déploiement exhaustif dans les installations conformes aux BPF

Pharmaplan est entièrement intégré à Exyte, unifiant les capacités d'ingénierie biopharmaceutique au sein d'une organisation européenne.

La configuration intégrée suscite une forte demande de la part des clients et un niveau record de prises de commandes en 2025.

Livraison EPC/EPCM exhaustive, de l'étude de faisabilité à la remise des clés sur les principaux marchés des sciences de la vie.

STUTTGART, Allemagne, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Exyte, un leader mondial de la conception, de l'ingénierie et de la livraison d'installations de haute technologie, a achevé l'intégration de Pharmaplan, marquant la transition complète de la marque Pharmaplan vers Exyte et unifiant les capacités d'ingénierie biopharmaceutique au sein d'une seule organisation. En septembre 2024, Exyte a annoncé l'acquisition de Pharmaplan afin d'établir un champion européen et d'approfondir les partenariats avec les secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques européens en pleine croissance. Pharmaplan apporte une empreinte paneuropéenne de sites et d'équipes spécialisées qui opèrent désormais au sein de l'organisation biopharma et sciences de la vie d'Exyte.

« L'intégration complète de Pharmaplan au sein d'Exyte combine une échelle de livraison mondiale avec cinq décennies d'expertise en matière de processus et de BPF dans le domaine des sciences de la vie », déclare le Dr Wolfgang Büchele, CEO d'Exyte. « Nos clients bénéficient de solutions EPC sans faille, depuis la conception jusqu'à la remise des clés. Nous livrons avec rapidité, précision et fiabilité. C'est dans les installations que l'innovation pharmaceutique se concrétise. »

Depuis l'annonce de la transaction, les équipes intégrées des deux entreprises ont collaboré pour aligner les systèmes et les normes, et pour combiner les meilleures pratiques dans toutes les disciplines. Grâce à une étroite collaboration, les projets en cours ont progressé sans interruption et les relations avec les clients n'ont pas été affectées. Exyte a pris en charge, poursuit et approfondit toutes les relations précédemment assurées par Pharmaplan.

Les réactions du marché et des clients ont été très positives. Cela se traduit par des contrats importants, une forte acquisition d'entreprises et une très forte évolution des prises de commandes en 2025. Les équipes des deux anciennes organisations ont également remporté des projets communs au-delà de l'Europe, notamment en Asie du Sud-Est, soulignant ainsi la portée et la crédibilité combinées de la configuration intégrée. L'unité commerciale mondiale biopharma et sciences de la vie d'Exyte est en passe d'atteindre un niveau record de prises de commandes cette année.

Exyte assume la responsabilité de l'EPC/EPCM de bout en bout

Après l'intégration réussie de Pharmaplan, Exyte offre désormais ses services dans le domaine des sciences de la vie sur plus de 40 sites dans 12 pays d'Europe. L'entreprise est ainsi présente sur tous les marchés clés de la pharmacie et de la biotechnologie en Europe, à proximité de ses clients. Exyte assume la responsabilité de l'EPC/EPCM de bout en bout, depuis les études de faisabilité, le concept et la conception de base jusqu'à l'ingénierie détaillée, la gestion de la construction, la mise en service, la CQV (mise en service, qualification et validation) et la remise en conformité.

Exyte est l'une des rares entreprises mondiales à disposer de la main-d'œuvre et de l'expertise nécessaires pour mener à bien des projets dans le domaine des sciences de la vie de A à Z. L'intégration soutient un marché européen des sciences de la vie en pleine croissance, façonné par des tendances telles que les plateformes ARNm, les thérapies cellulaires et géniques, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et les exigences croissantes en matière de développement durable. Dans cet environnement, la rapidité d'accès aux capacités qualifiées est un facteur de différenciation concurrentielle. Les méthodes normalisées et l'ingénierie numérique d'Exyte ont été conçues pour réduire le temps de mise sur le marché tout en préservant la conformité réglementaire.

Réseau mondial d'experts en la matière

Grâce à un réseau mondial d'experts en la matière - dont beaucoup sont reconnus comme des leaders dans leur domaine, Exyte apporte une expertise spécialisée en matière de processus (CQV, HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), de salles blanches et de réglementation pour permettre la réalisation de projets complexes et hautement réglementés. L'ingénierie numérique fait partie intégrante de cette approche : la conception basée sur des modèles, la planification 3D/4D, l'assurance qualité/contrôle de la qualité numérique, le démarrage et la mise en service normalisés, ainsi que les méthodes sélectives fondées sur les données et l'intelligence artificielle (IA) intégrées dans des flux de travail vérifiés accélèrent les décisions et garantissent la cohérence à l'échelle.

Avec plus de 50 ans d'expérience dans des environnements réglementés par les BPF, Exyte est un pionnier dans l'ingénierie des salles blanches et du contrôle de la contamination et continue de faire progresser les méthodes qui accélèrent les livraisons en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle les principales sociétés biopharmaceutiques font confiance à Exyte depuis des décennies.

À propos d'Exyte

Exyte est un leader mondial dans la conception, l'ingénierie et la fourniture d'installations ultra-propres et durables pour les industries de haute technologie. Forte d'une expertise de pointe développée depuis plus d'un siècle, l'entreprise sert des clients sur les marchés sophistiqués des semiconducteurs, des piles, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des centres de données. Exyte offre à ses clients du monde entier une gamme complète de services allant du conseil à la gestion de la mise en œuvre de solutions complètes construites selon les normes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité. Exyte crée un avenir meilleur en permettant à des industries clés d'améliorer la qualité de la vie moderne.

