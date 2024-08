Fabrikanten omarmen AI volgens onderzoek van Universal Robots

ODENSE, Denemarken, 28 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots (UR), een toonaangevende producent van collaboratieve robots (cobots), heeft onlangs 1.200 fabrikanten in Noord-Amerika en Europa bevraagd hoe ze technologie gebruiken en hoe ze van plan zijn te investeren in de toekomst. In het onderzoek antwoordde meer dan 50% dat ze al gebruik maken van kunstmatige intelligentie en machine learning in hun productie.

"AI is veel meer dan een hype" zegt Anders Billesø Beck, Vice President Strategy & Innovation bij Universal Robots. "Hoewel het misschien pas de afgelopen twee jaar een algemeen gespreksonderwerp is geworden, zijn AI en machine learning nu cruciale factoren van innovatie en efficiëntie in de hedendaagse productie."

Vooruitkijkend is 48% van de fabrikanten van plan om tegen 2025 verder te investeren in AI en machine learning. Deze technologieën zullen dus een centrale rol blijven spelen in de toekomst van de productie.

"We zien een enorme interesse in fysieke AI. Ons UR+ ecosysteem blijft zich uitbreiden. Dit wordt in belangrijke mate gestimuleerd door de snelle toename van AI-toepassingen en oplossingen van onze partners. Ook het aantal OEM-partners groeit, en dit biedt weer gloednieuwe mogelijkheden voor klanten," aldus Anders Billesø Beck.

Andere hoogtepunten

Het onderzoek toont het toenemende belang van digitalisering , waarbij 47% van de fabrikanten momenteel gebruik maakt van technologieën zoals het internet der dingen, cloud computing en digitale tweelingen. Deze tools helpen fabrikanten hun processen te optimaliseren, stilstand te verminderen en kosten te besparen door middel van simulaties en voorspellend onderhoud. Fabrikanten kunnen nu overschakelen naar meer veerkrachtige productiemodellen met een hoge mix, die beter voldoen aan de markteisen.

, waarbij 47% van de fabrikanten momenteel gebruik maakt van technologieën zoals het internet der dingen, cloud computing en digitale tweelingen. Deze tools helpen fabrikanten hun processen te optimaliseren, stilstand te verminderen en kosten te besparen door middel van simulaties en voorspellend onderhoud. Fabrikanten kunnen nu overschakelen naar meer veerkrachtige productiemodellen met een hoge mix, die beter voldoen aan de markteisen. Meer dan 50% van de respondenten noemt kwaliteitsverbetering, productiviteitsverhoging en nauwkeurigheidsoptimalisatie als belangrijkste redenen om nieuwe technologieën te omarmen. Daarnaast gebruikt 30% van de fabrikanten technologie om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en wordt 26% gedreven door duurzaamheidsdoelstellingen .

technologieën duurzaamheidsdoelstellingen Hoewel het rendement op investering de belangrijkste zorg blijft voor 32% van de fabrikanten, worden ook bruikbaarheid, interne expertise, veiligheid en mogelijke verstoringen als belangrijke factoren beschouwd (allemaal rond de 20%).

Bekijk de volledige inzichten uit het onderzoek hier.

Over het onderzoek

Met een betrouwbaarheid van 99% verzamelde het onderzoek reacties van 1.195 deelnemers uit zeven verschillende landen in Europa en Noord-Amerika. De deelnemers vertegenwoordigden 569 grote ondernemingen en 278 kleine en middelgrote ondernemingen. Ze komen uit verschillende bedrijfstakken, voornamelijk productie, gezondheidszorg, voeding en dranken, en de auto-industrie.

