Universal Robots onthult AI Accelerator en maakt een nieuwe golf van AI-gestuurde cobot-innovaties mogelijk

ODENSE, Denemarken, 21 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, het Deense bedrijf voor collaboratieve robots (cobots), heeft vandaag voor het eerst de UR AI Accelerator gepresenteerd. Deze kant-en-klare hardware- en softwaretoolkit is gemaakt om de ontwikkeling van AI-gestuurde cobot-toepassingen te versnellen.

De UR AI Accelerator is ontworpen voor commerciële en onderzoekstoepassingen en biedt ontwikkelaars een uitbreidbaar platform om toepassingen te bouwen en de time-to-market van AI-producten te verkorten.

De toolkit brengt AI-versnelling naar het volgende generatie softwareplatform van Universal Robots (UR) PolyScope X en wordt aangedreven door NVIDIA Isaac™ versnelde bibliotheken en AI-modellen, die draaien op de NVIDIA Jetson AGX Orin™ system-on-module. Meer specifiek biedt NVIDIA Isaac Manipulator ontwikkelaars de mogelijkheid om versnelde prestaties en geavanceerde AI-technologieën aan hun robotica-oplossingen toe te voegen. De toolkit bevat ook de hoogwaardige, nieuw ontwikkelde Orbbec Gemini 335Lg 3D-camera.

De toolkit is naadloos geïntegreerd en biedt ontwikkelaars een marktklare architectuur rechtstreeks uit de doos.

Via ingebouwde demoprogramma's maakt de AI Accelerator gebruik van UR's platform voor functies zoals pose-schatting, tracking, objectdetectie, padplanning, beeldclassificatie, kwaliteitsinspectie, toestandsdetectie en nog veel meer. De UR AI Accelerator, die mogelijk wordt gemaakt door PolyScope X, geeft ontwikkelaars ook de vrijheid om precies te kiezen welke toolsets, programmeertalen en bibliotheken ze willen gebruiken, samen met de flexibiliteit om hun eigen programma's te bouwen.

"Met de UR AI Accelerator bieden we onze partners alles wat ze nodig hebben om nieuwe, innovatieve AI-oplossingen te ontwikkelen en in te zetten," zegt Kim Povlsen, CEO en President van Universal Robots. "We verleggen nu de grenzen nog verder voor dit toonaangevend platform om AI-cobot-toepassingen op de markt te brengen. Wat nog heel spannend wordt, is de impact te zien van deze nieuwe mogelijkheden op onze partners en eindklanten."

James Davidson, Chief AI Officer, Teradyne Robotics, voegt toe:

"UR's AI Accelerator is gebouwd voor situaties waarin AI echt een verschil gaat maken. Door oplossingen op ons platform te bouwen, verkort u de implementatietijd en vermindert u de risico's van de ontwikkeling van AI-gebaseerde oplossingen. Met onze doelstelling om fysieke AI naar een geheel nieuw niveau te tillen, is de AI Accelerator nog maar de eerste van een reeks AI-producten en mogelijkheden in de UR-pijplijn van UR, allemaal met het doel om robotica toegankelijker te maken dan ooit tevoren."

In dezelfde week waarin honderden ontwikkelaars van robotsoftware samenkomen voor ROSCon 2024 in UR's thuisstad Odense, Denemarken, wordt een demo van de UR AI Accelerator met een CNC-machinebesturingstoepassing getoond op de ROSCon-tentoonstelling.

Het PolyScope X platform is wereldwijd beschikbaar en kan worden gebruikt voor alle cobot automatiseringstoepassingen in verschillende industrieën. De geavanceerde flexibiliteit en uitbreidbaarheid worden gepresenteerd op het PolyScope X Festival in november, met een reeks oplossingen die al voor dit nieuwe platform zijn ontwikkeld, waaronder AI-oplossingen. Met een kleine hardware-upgrade is de software compatibel met UR's e-serie cobots en de nieuwe generatie cobots UR20 en UR30.

