Façonner un avenir vert : La journée inaugurale des investisseurs gH2 d'Hydrom présentera les étapes importantes et les opportunités d'investissement dans le domaine de l'hydrogène à Oman

MUSCAT, Oman, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les marchés mondiaux de l'énergie s'orientent vers des solutions durables, Hydrom, l'orchestrateur de l'hydrogène vert du Sultanat d'Oman, s'apprête à organiser sa première "Journée des investisseurs gH 2 " en décembre, ouvrant les portes à des partenaires potentiels sélectionnés et à des leaders de l'industrie désireux de s'assurer un avantage de premier plan dans le secteur de l'hydrogène vert. Cet événement réunira des acteurs clés du monde entier qui pourront constater les progrès réalisés par Oman et explorer de nouvelles possibilités d'investissement stratégique sur l'un des marchés de l'hydrogène les plus prometteurs au monde.

La journée des investisseurs gH 2 d'Hydrom fournira une mise à jour complète des progrès réalisés par le Sultanat en matière d'hydrogène vert, couvrant les projets et initiatives clés ainsi que les plans d'Oman pour son troisième cycle d'enchères, prévu pour le début de 2025. Les participants seront également informés de l'évolution d'une collaboration inédite dans le domaine de l'hydrogène liquide, marquée par un accord d'étude conjoint avec le port d'Amsterdam. Cet accord, signé lors de la COP28, vise à établir la première route de l'hydrogène liquide à l'échelle commerciale à partir d'Oman, positionnant le pays comme une plaque tournante mondiale pour les exportations d'hydrogène vert.

À ce jour, Hydrom a réussi à obtenir huit projets d'hydrogène vert à grande échelle avec des consortiums de 22 entreprises mondiales, ce qui représente un engagement d'investissement collectif de plus de 49 milliards d'USD. Ces projets constituent une étape importante vers l'objectif ambitieux d'Oman de produire jusqu'à 1,5 million de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici à 2030. Pour soutenir durablement cette croissance, Hydrom a lancé un programme multisectoriel de préparation de l'écosystème qui a donné lieu à 26 initiatives avant-gardistes visant à garantir la résilience et l'évolutivité du secteur. Ces initiatives couvrent des domaines cruciaux tels que les permis, la logistique, le développement de la main-d'œuvre et le contenu local, jetant ainsi les bases d'un écosystème de l'hydrogène pleinement intégré et efficace. Le programme a notamment permis l'introduction d'un "système de permis unique" afin de rationaliser les approbations réglementaires, tandis que les voies d'infrastructure partagées améliorent l'optimisation des ressources et réduisent les coûts pour les promoteurs.

Pour vous inscrire à la journée des investisseurs d'Hydrom, veuillez consulter le site https://bit.ly/gH2InvestorDay.

