Fondation H&M : De la prise de conscience à l'action - un nouveau guide pour les communicants sur le climat

Un nouveau guide a été publié pour aider les communicants sur le climat à faire usage de la culture pour transformer la sensibilisation au climat en véritables actions. Le guide « Pop Culture: Bursting the Climate Communications Bubble » est le résultat d'un partenariat entre New Zero World et la Fondation H&M. S'appuyant sur des données de Kantar et du Yale Program on Climate Change Communication, ainsi que sur des informations provenant du monde du changement de comportement et des industries créatives, Pop Culture montre comment les communicants de tous types peuvent faire usage de la culture pour combler le fossé qui les sépare de l'action.

STOCKHOLM, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Un nouveau guide contenant des outils et des idées pour aider les communicants climatiques mondiaux à utiliser la culture pour combler le fossé entre la sensibilisation au climat et l'action climatique a été publié par New Zero World. Pop Culture met en évidence des données montrant que la plupart des gens sont non seulement conscients du changement climatique, mais qu'ils s'en inquiètent et qu'ils comprennent que le comportement humain en est une cause majeure. Mais les données seules n'incitent pas au changement, ce sont les histoires qui le font. Les histoires liées aux expériences, aux valeurs et aux émotions des gens peuvent motiver l'action en faveur du climat d'une manière que les données ne permettent pas.

H&M Foundation Brand image

La mission de la Fondation H&M est d'aider l'industrie textile à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre au cours des dix prochaines années, tout en favorisant une transition juste et équitable pour les personnes et la planète. La clé de cette mission est la communication, en mettant l'accent sur les solutions, en partageant des histoires de réussite et de progrès, et en mettant en évidence les mesures à prendre. Cela crée un sentiment de responsabilisation, en aidant les gens à sentir que même si les défis sont importants, ils ne sont pas impossibles à relever.

« Nous sommes ravis de collaborer avec New Zero World, qui se concentre sur l'amélioration de la connaissance du climat et de la narration dans les industries créatives. Ensemble, nous voulons promouvoir des récits sur le climat qui suscitent l'espoir et entraînent des changements de comportement », a déclaré Karolina Fabó, stratège en communication à la Fondation H&M.

L'auteur principal, Ross Findon, directeur de la communication de New Zero World, a déclaré : « Nous traitons souvent la crise climatique comme un test, où il suffit de donner les bonnes réponses aux gens pour qu'ils s'en aillent et résolvent le problème. La vérité est que notre comportement n'est en grande partie pas gouvernée par la possession des bonnes informations, mais par la manière dont nous donnons un sens à ces informations, et c'est exactement ce que la culture nous aide à faire. »

Pop Culture: Bursting the Communications Bubble est disponible à l'adresse suivante : climatecommunications.earth

Actifs téléchargeables :

Actifs médiatiques

Contact pour plus de détails ou pour des interviews :

Ross Findon, directeur de la communication, [email protected]

Jasmina Sofić, responsable des relations avec les médias, +4673 465 59 59

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2574335/HM_Foundation.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2030483/HM_Foundation_Logo.jpg