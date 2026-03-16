Fox ESS lance Intelligent Power Q à Solar Solutions Amsterdam, redéfinissant les normes de stockage

AMSTERDAM, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie renouvelable, a officiellement lancé son système de stockage d'énergie révolutionnaire Power Q Series à Solar Solutions Amsterdam 2026 pour le marché du Benelux. L'entreprise, qui est l'un des sponsors principaux de cet événement prestigieux, a présenté ses dernières innovations et son portefeuille de produits diversifiés sur un stand de premier choix. Cette exposition très attendue a permis à Fox ESS de renforcer plusieurs partenariats stratégiques avec des leaders du marché.

Fox ESS Shines at Solar Solutions Amsterdam Speed Speed

Au début du mois, le système de stockage de Fox ESS, une version améliorée de Power Q, , a atteint un indice de performance système (SPI) record de 97 %, décrochant ainsi la première place mondiale dans la catégorie des 10 kW lors de la dernière inspection du stockage d'énergie de HTW Berlin. Le système innovant sans câble révolutionne encore l'installation avec une simplicité et une commodité inégalées. Bien qu'il ne soit pas encore commercialisé, il suscite déjà beaucoup d'enthousiasme et de grandes attentes.

Power Q prend la ligne de mire

Fox ESS a organisé un événement dédié au lancement de la série Power Q, un système haut de gamme révolutionnaire, , destiné à bouleverser le paysage traditionnel des marques allemandes haut de gamme. Alliant efficacité et fonctionnalité, le Power Q est idéal pour les applications monophasées et triphasées. Présenté à l'Innovation Boulevard, ce produit a établi une nouvelle référence.

Principales caractéristiques :

Passerelle intégrée avec disjoncteur de 63A, idéale pour la sauvegarde de la charge de toute la maison avec un temps de commutation de niveau ms.

Taux de charge/décharge max. Taux de charge/décharge de 1C, adapté aux applications VPP multi-scénarios pour maximiser les avantages pour l'utilisateur.

Mode d'échange dynamique alimenté par l'IA, compteur 6CT/3CT avec séquence de phase auto-adaptative, intégration VPP, programmation de la puissance 5s et mise à niveau APP en un clic.

Jusqu'à 89,6 % d'efficacité sur les trajets aller-retour, ce qui permet de maximiser les revenus et de réduire la période d'amortissement.

Densité énergétique très élevée : La densité énergétique la plus élevée au monde pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels. Installation empilable en seulement 3 minutes, ce qui réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre.

Ce produit innovant a notamment reçu le Top Innovation Award 2026 de l'EUPD, ce qui confirme l'excellence de l'entreprise en matière de technologie de stockage de l'énergie.

Approfondissement des liens stratégiques

Fox ESS a annoncé des collaborations stratégiques avec plusieurs distributeurs clés, dont GPC Europe, VDH Power, Koninklijke Oosterberg et OSW. Ces partenariats visent à libérer un potentiel important pour le stockage de l'énergie sur le marché néerlandais et dans toute l'Europe.

Pour célébrer ce nouveau chapitre, Fox ESS a organisé un événement exclusif pour ses partenaires, levant les verres en l'honneur d'une nouvelle ère dans le domaine de l'énergie. La marque a exprimé sa gratitude pour les contributions de chaque partenaire, alors qu'ils s'engagent collectivement sur la voie d'un avenir plus durable.

Élargir ses horizons au Benelux

Le marché néerlandais de l'énergie solaire est en pleine mutation. Au cours de la dernière décennie, les Pays-Bas ont installé des millions de systèmes photovoltaïques (PV), et le stockage par batterie apparaît comme une tendance clé en réponse à l'élimination progressive prévue du "salderingsregeling", ou système de facturation nette, dont la mise en œuvre est prévue pour 2027. Cette évolution reflète l'importance croissante accordée à l'indépendance énergétique et à la flexibilité du réseau, les systèmes de batteries jouant un rôle essentiel dans l'amélioration de l'autoconsommation de l'énergie solaire produite.

En Australie, un marché caractérisé par un paysage solaire similaire, Fox ESS s'est rapidement hissé au rang de première marque de stockage résidentiel, avec près de 10 000 installations mensuelles et des pointes à près de 500 MWh en un seul mois. En 2025, l'indice S&P Global Energy Residential Storage Index a reconnu Fox ESS comme le leader du marché en Europe, en Pologne et au Royaume-Uni, pour le premier semestre de l'année.

Au-delà de ses ventes, Fox ESS s'engage à fournir une assistance continue, avec une équipe de service spécialisée composée de plus de cent experts répartis entre l'Australie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'entreprise est prête à reproduire ce modèle réussi, en offrant aux Pays-Bas l'excellence de ses produits et de ses services.

"Notre produit est installé en moyenne à 20 000 exemplaires par mois au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, avec un taux de défaillance exceptionnellement bas. Rigoureusement testés dans divers environnements et soutenus par notre engagement en matière d'assistance à la clientèle, nous sommes confiants dans notre capacité à assurer la satisfaction de nos clients dans la région du Benelux", a déclaré Lyren Liu, CCO de Fox ESS.

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