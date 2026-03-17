Fox ESS lanceert Intelligent Power Q op Solar Solutions Amsterdam en herdefinieert normen voor energieopslag

AMSTERDAM, 17 maart 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor duurzame energie, heeft tijdens Solar Solutions Amsterdam 2026 officieel zijn baanbrekende energieopslagsysteem Power Q Series gelanceerd voor de Benelux-markt. Het bedrijf, een Gold Sponsor van het prestigieuze evenement, presenteerde zijn nieuwste innovaties en brede productportfolio vanaf een prominente standlocatie. Tijdens deze langverwachte beurs heeft Fox ESS verschillende strategische partnerschappen met marktleiders versterkt.

Fox ESS Shines at Solar Solutions Amsterdam Speed Speed

Eerder deze maand behaalde het opslagsysteem van Fox ESS, een geüpgradede versie van Power Q, een recordscore van 97% op de System Performance Index (SPI) en daarmee de nummer-1-positie wereldwijd in de categorie van 10 kW in de nieuwste HTW Berlin Energy Storage Inspection. Het innovatieve kabelvrije systeem revolutioneert bovendien de installatie dankzij een ongeëvenaarde eenvoud en gebruiksgemak. Hoewel het product nog niet commercieel beschikbaar is, wekt het nu al grote belangstelling en hoge verwachtingen.

Power Q in de spotlight

Fox ESS organiseerde een speciale lancering voor de Power Q-serie, een baanbrekend high-end systeem dat het traditionele landschap van Duitse premiummerken wil uitdagen. Door efficiëntie en functionaliteit te combineren, is Power Q geschikt voor zowel eenfasige als driefasige toepassingen. Het product, dat werd gepresenteerd op de Innovation Boulevard, zet een nieuwe maatstaf in de sector.

Belangrijkste kenmerken:

Ingebouwde gateway met 63A-automaat, ideaal voor back-up van het volledige huishoudelijke verbruik met een schakeltijd op millisecondeniveau.

Maximale 1C-laad-/ontlaadsnelheid, geschikt voor VPP-toepassingen in meerdere scenario's om de voordelen voor gebruikers te maximaliseren.

AI-gestuurde dynamische handelsmodus, 6CT/3CT-meter met zelfadaptieve fasevolgorde, VPP-integratie, energieplanning in vijf seconden en app-upgrade met één klik.

Round-trip-efficiëntie tot 89,6%, waardoor opbrengsten worden gemaximaliseerd en de terugverdientijd wordt verkort.

Ultrahoge energiedichtheid: De hoogste energiedichtheid wereldwijd voor residentiële energieopslagsystemen. Stapelbare installatie in slechts drie minuten, waardoor arbeidskosten aanzienlijk worden verlaagd.

Opmerkelijk is dat dit innovatieve product de Top Innovation Award 2026 van EUPD heeft ontvangen, waarmee de technologische uitmuntendheid van het bedrijf op het gebied van energieopslag verder wordt bevestigd.

Strategische samenwerking verdiepen

Fox ESS kondigde strategische samenwerkingen aan met verschillende belangrijke distributeurs, waaronder GPC Europe, VDH Power, Koninklijke Oosterberg en OSW. Deze partnerschappen zijn bedoeld om het aanzienlijke potentieel voor energieopslag in de Nederlandse markt en in heel Europa te ontsluiten.

Om deze nieuwe fase te vieren, organiseerde Fox ESS een exclusief evenement voor zijn partners, waarbij het glas werd geheven op een nieuw tijdperk in energie. Het merk sprak zijn dank uit aan elke partner voor hun bijdrage terwijl zij gezamenlijk een traject richting een duurzamere toekomst beginnen.

Nieuwe kansen in de Benelux

De Nederlandse markt voor zonne-energie ondergaat momenteel een belangrijke transformatie. In de afgelopen tien jaar zijn in Nederland miljoenen fotovoltaïsche (PV) systemen geïnstalleerd, en batterijopslag ontwikkelt zich tot een belangrijke trend als reactie op de geplande afbouw van de salderingsregeling (net-meteringregeling) die in 2027 wordt ingevoerd. Deze ontwikkeling weerspiegelt een groeiende nadruk op energieonafhankelijkheid en flexibiliteit van het elektriciteitsnet, waarbij batterijsystemen een cruciale rol spelen bij het vergroten van het eigen verbruik van opgewekte zonne-energie.

In Australië, een markt met een vergelijkbaar zonne-energielandschap, is Fox ESS snel uitgegroeid tot het leidende merk voor residentiële energieopslag. Het bedrijf realiseert daar bijna 10.000 installaties per maand en bereikte een piek van bijna 500 MWh in één maand. In 2025 erkende de S&P Global Energy Residential Storage Index Fox ESS als marktleider qua marktaandeel in Europa, Polen en het Verenigd Koninkrijk voor de eerste helft van het jaar.

Naast verkoop zet Fox ESS sterk in op voortdurende ondersteuning, met een toegewijd serviceteam van meer dan honderd experts verspreid over Australië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is nu van plan dit succesvolle model ook in Nederland te implementeren, met zowel product- als service-uitmuntendheid.

"Ons product bereikt gemiddeld twintigduizend installaties per maand in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië, met een uitzonderlijk lage storingsgraad. Dankzij uitgebreide tests in uiteenlopende omgevingn en onze sterke focus op klantondersteuning hebben wij er alle vertrouwen in dat we ook in de Benelux-regio een hoge klanttevredenheid kunnen garanderen", aldus Lyren Liu, CCO van Fox ESS.

