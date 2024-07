Full-Life Technologies et SK Biopharmaceuticals concluent un accord de licence pour un nouveau traitement ciblant plusieurs tumeurs solides

Full-Life Technologies seals $571.5 million agreement with SK Biopharmaceuticals to license and further development of Full-Life's 'FL-091' radiopharmaceutical compound into an innovative anti-cancer treatment for worldwide markets.

HEIDELBERG, Allemagne et SEOUL, Corée du Sud, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Full-Life Technologies ("Full-Life"), une société radiothérapeutique mondiale entièrement intégrée, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord de licence avec SK Biopharmaceuticals, une société biotechnologique mondiale, pour les droits exclusifs mondiaux de recherche clinique, de développement, de fabrication et de commercialisation du composé radiopharmaceutique "FL-091" de Full-Life ciblant les cancers positifs au récepteur de la neurotensine 1 (NTSR1).

Cet accord de licence, d'une valeur de 571,5 millions de dollars ( ), comprend un paiement initial et des étapes de développement et de commercialisation, en plus des redevances. Selon les termes de l'accord, SK Biopharmaceuticals accordera une licence pour le programme de conjugué médicamenteux radionucléide (CMR) ciblant le NTSR1, FL-091, ainsi que pour ses composés auxiliaires, en vue de le développer et de le commercialiser en tant que médicament anticancéreux innovant.

FL-091 est un vecteur radioligand de petite molécule conçu pour délivrer une radiothérapie ciblée aux cellules cancéreuses en se liant spécifiquement à NTSR1, une protéine réceptrice qui est sélectivement surexprimée dans divers types de tumeurs solides, y compris le cancer colorectal, le cancer de la prostate et le cancer du pancréas.

SK Biopharmaceuticals dispose également d'un droit de première négociation pour l'octroi de licences sur d'autres programmes de CDR présélectionnés de Full-Life.

Lanny Sun, directeur général de Full-Life, a déclaré : "Cet accord avec SK Biopharmaceuticals met en évidence le potentiel du FL-091 pour faire progresser le traitement du cancer et démontre l'engagement inébranlable de SK Biopharmaceuticals à construire une entreprise d'oncologie autour de l'innovation médicale. Nous nous réjouissons des futures collaborations avec SK Biopharmaceuticals, et de tirer parti de son expertise et de ses ressources pour faire progresser la thérapie radiopharmaceutique. L'accord est conforme à notre vision stratégique qui consiste à favoriser les partenariats mondiaux et à avoir un impact significatif sur les patients du monde entier".

Donghoon Lee, directeur général et président de SK Biopharmaceuticals, a déclaré : "L'accord de licence avec Full-Life ne rapproche pas seulement les deux entreprises en vue de collaborations futures dans le secteur biotechnologique en plein essor, mais aussi, et surtout, pousse SK Biopharmaceuticals à devenir une "Big Biotech". Depuis l'introduction de la feuille de route stratégique de l'entreprise pour se lancer dans les produits radiopharmaceutiques l'année dernière, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé. Nous prévoyons de dévoiler et de mettre en œuvre des plans d'affaires pour la thérapie radiopharmaceutique cette année, et de poursuivre activement le développement clinique et la commercialisation dans un avenir proche afin d'offrir des options de traitement et de créer une nouvelle valeur dans le monde entier".

À propos de FL-091

FL-091 est un nouveau vecteur radioligand à petites molécules ciblant les tumeurs solides positives au NTSR1. La surexpression de NTSR1 a été associée à la progression de plusieurs types de cancers, notamment le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer du pancréas et le cancer de la tête et du cou. Les radioligands FL-091 ont démontré des profils de biodistribution favorables et une affinité de liaison accrue pour NTSR1, ainsi que des activités anti-tumorales encourageantes dans les études précliniques. Le développement du candidat thérapeutique émetteur d'alpha 225Ac-FL-091 ciblant les tumeurs NTSR1-positives est actuellement en cours.

À propos de Full-Life Technologies

Full-Life Technologies ("Full-Life") est une entreprise mondiale de radiothérapie entièrement intégrée, présente en Belgique, en Allemagne et en Chine. Nous visons à posséder toute la chaîne de valeur de la recherche et développement, de la production et de la commercialisation des radiopharmaceutiques pour avoir un impact clinique sur les patients. L'entreprise s'efforce de relever les défis fondamentaux affectant les radiopharmaceutiques aujourd'hui en pionnier des recherches innovantes qui façonneront les traitements de demain. Nous sommes composés d'une équipe d'entrepreneurs dynamiques et de scientifiques chevronnés ayant un historique de succès avéré dans les sciences de la vie, ainsi que dans la recherche sur les radio-isotopes et le développement clinique. Pour plus d'informations, visitez le site web de Full-Life à l'adresse suivante : www.full-life.com.

À propos de SK Biopharmaceuticals

SK Biopharmaceuticals se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de traitements pour les troubles du système nerveux central (SNC) et l'oncologie. En 2017, SK Biopharmaceuticals a créé un centre de recherche pour commencer son expansion dans le domaine de l'oncologie par le biais d'efforts de recherche et de développement.

SK Biopharmaceuticals est la première et la seule entreprise coréenne à avoir développé et commercialisé de manière indépendante un médicament contre les crises d'épilepsie, le cénobamate (nom de marque : XCOPRI®) Plus de 100 000 patients ont été traités dans le monde avec le cénobamate, développé par SK Biopharmaceuticals et sa filiale américaine SK Life Science, Inc. depuis son lancement aux États-Unis en 2020. Le cénobamate est entré avec succès dans cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique centrale et du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord.

L'entreprise dispose également d'un pipeline de huit composés en cours de développement dans les domaines des troubles du SNC et de l'oncologie. En outre, SK Biopharmaceuticals se concentre sur la découverte de nouveaux traitements en oncologie. Pour plus d'informations, visitez le site web de SK Biopharmaceuticals à l'adresse www.SKBP.com/eng, et le site web de SK Life Science à l'adresse www.SKLifeScienceInc.com.