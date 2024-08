GEME introduceert de toekomst van compostering op IFA Berlijn 2024 voor een revolutie in duurzaamheid thuis

BERLIJN, 30 aug. 2024 /PRNewswire/ -- GEME, een pionier op het gebied van duurzame thuisoplossingen, is klaar om furore te maken op IFA Berlijn 2024. Van 6 tot 10 september onthult GEME haar nieuwste product, de GEME Terra 2, in hal 1, stand nr. 312. Op de IFA kunnen bezoekers de nieuwste innovatie GEME Terra 2 zelf ervaren, samen met de klassieke GEME-composteerder en het commerciële model RS-BIO-10.

GEME electric home composter for kitchen: GEME Terra 2

Efficiënt composteren in huis halen

GEME, een composteerder voor voedselresten, brengt een revolutie teweeg in het composteren van huishoudelijk afval in een vuilnisbak. GEME, dat in 2022 op Kickstarter werd gelanceerd, is de oplossing bij uitstek geworden voor huishoudens die thuis moeiteloos willen composteren.

Door de kracht van natuurlijke microbiële afbraak en een ionenzuiveringssysteem elimineert GEME effectief geuren en ziekteverwekkers. Hierbij vindt een hygiënisch en efficiënt composteringsproces plaats.

Terra 2 heeft een lichter ontwerp en geavanceerde automatisering, en is geschikt voor verschillende keukenopstellingen.

Thuiscompostering industrie opnieuw definiëren

Prof. Marcoen, R&D supervisor, verklaarde: "De afgelopen twee jaar is de markt voor thuiscompostering aanzienlijk gegroeid, maar zonder een duidelijke industriestandaard. De meeste producten op de markt zijn voedseldrogers, die geen echte organische compost kunnen produceren. GEME is vastbesloten om de industriestandaard voor thuiscompostering te herdefiniëren door het gebruik van natuurlijke microbiële stoffen voor de productie van organische compost te bevorderen en echt bij te dragen aan een duurzame levensstijl."

Verdienen aan afval

CEO Vivian verklaart: "We zien thuiscomposteerders net zo populair worden als koelkasten. Gebruikers beheren niet alleen hun voedselafval op een efficiënte manier, maar produceren ook waardevolle organische compost die kan worden gedeeld of zelfs in waarde worden omgezet. Onze hardware- en software-experts ontwikkelen een platform dat composteerders verbindt met CSA (Community Supported Agriculture) netwerken en andere landbouwbehoeften. Dit initiatief zal ons helpen om alledaags afval om te zetten in een duurzame bron."

De Europese markt: een perfecte combinatie

Dankzij het vooruitstrevende afvalbeheerbeleid in Europa, met een sterke focus op thuiscompostering, is de markt voor GEME hier ideaal. Door deel te nemen aan IFA wil GEME Europese consumenten en partners betrekken en hen uitnodigen om haar innovatieve oplossingen op te nemen in hun dagelijks leven en productaanbod, om het traject naar duurzaamheid gemakkelijk en efficiënt te maken.

Over GEME

GEME, een vooraanstaand merk in thuiscompostering, wordt ondersteund door ROKH SRL, een in België gevestigd biotechnologiebedrijf. Gedreven door een visie om de meest innovatieve composteeroplossingen te ontwikkelen, is het team toegewijd aan het toepassen van wetenschappelijke vooruitgang om wereldwijd duurzaam leven te bevorderen.

