Révolutionnant la durabilité domestique, GEME présente l'avenir du compostage à l'IFA Berlin 2024

BERLIN, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- GEME, pionnier des solutions domestiques durables, promet de faire des vagues à l'IFA Berlin 2024. Du 6 au 10 septembre, dans le hall 1, stand 312, GEME dévoilera son tout nouveau produit, le GEME Terra 2. À l'IFA, les visiteurs auront l'occasion de découvrir par eux-mêmes la dernière innovation GEME Terra 2, ainsi que le composteur GEME classique et le modèle commercial RS-BIO-10.

GEME electric home composter for kitchen: GEME Terra 2

Un compostage efficace à domicile

GEME, une marque de composteurs de déchets alimentaires, révolutionne le compostage domestique dans une poubelle. Lancé sur Kickstarter en 2022, GEME est devenu la solution de référence pour les ménages désireux de pratiquer le compostage domestique sans effort.

Grâce à la puissance de la décomposition microbienne naturelle et à un système de purification ionique, GEME élimine efficacement les odeurs et les agents pathogènes, ce qui se traduit par un processus de compostage hygiénique et efficace.

Terra 2, plus léger et doté d'une automatisation avancée, convient à diverses configurations de cuisine.

Redéfinir le secteur du compostage domestique

Le professeur Marcoen, superviseur de la R&D, a déclaré : « Ces deux dernières années, le marché du compostage domestique s'est considérablement développé, mais aucune norme industrielle claire n'a été définie. La plupart des produits présents sur le marché sont des déshydrateurs alimentaires, qui ne peuvent pas produire un véritable compost organique. GEME s'engage à redéfinir la norme de l'industrie du compostage domestique, à promouvoir l'utilisation d'agents microbiens naturels pour produire du compost organique et à améliorer véritablement le mode de vie durable ».

Gagner de l'argent grâce aux déchets

La PDG, Vivian, a déclaré : « Nous pensons que les composteurs domestiques deviendront aussi populaires que les réfrigérateurs. Les utilisateurs ne se contentent pas de gérer efficacement leurs déchets alimentaires, ils produisent également un compost organique de grande valeur qui peut être partagé ou même monnayé. Nos experts en matériel et en logiciels développent une plateforme qui met les composteurs en relation avec les réseaux d'agriculture participative et d'autres besoins agricoles. Cette initiative nous aidera à transformer les déchets quotidiens en une ressource durable. »

Le marché européen : un marché idéal

Les politiques avant-gardistes de l'Europe en matière de gestion des déchets, qui mettent l'accent sur le compostage domestique, en font un marché idéal pour GEME. En participant à l'IFA, GEME vise à mobiliser les consommateurs et les partenaires européens, en les invitant à intégrer ses solutions innovantes dans leur vie quotidienne et dans leurs offres de produits, ouvrant ainsi une voie pratique et efficace vers la durabilité.

À propos de GEME

GEME, une marque de premier plan dans le domaine du compostage domestique, est soutenue par ROKH SRL, une société de biotechnologie basée en Belgique. Animée par la volonté de développer les solutions de compostage les plus innovantes, l'équipe se consacre à l'application des avancées scientifiques pour promouvoir un mode de vie durable à l'échelle mondiale.

PERSONNE DE CONTACT : Joey, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486570/GEME_electric_home_composter_kitchen_GEME_Terra_2.jpg