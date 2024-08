GEME revolutioniert die Nachhaltigkeit im Haushalt und stellt auf der IFA Berlin 2024 die Zukunft der Kompostierung vor

BERLIN, 30. August 2024 /PRNewswire/ -- GEME, ein Pionier für nachhaltige Heimlösungen, wird auf der IFA Berlin 2024 für Aufsehen sorgen. Vom 6. bis 10. September stellt GEME in Halle 1, Stand 312, sein neuestes Produkt, den GEME Terra 2, vor. Auf der IFA haben Besucher die Möglichkeit, die neueste Innovation GEME Terra 2 aus erster Hand zu erleben, zusammen mit dem klassischen GEME-Komposter und dem kommerziellen Modell RS-BIO-10.

GEME electric home composter for kitchen: GEME Terra 2

Effiziente Kompostierung für zu Hause

GEME, ein Komposter für Lebensmittelabfälle, revolutioniert die Kompostierung in der Mülltonne. GEME wurde im Jahr 2022 auf Kickstarter vorgestellt und hat sich zur ersten Wahl für Haushalte entwickelt, die mühelos zu Hause kompostieren möchten.

Durch die Kraft der natürlichen mikrobiellen Zersetzung und ein Ionenreinigungssystem beseitigt GEME effektiv Gerüche und Krankheitserreger, was zu einem hygienischen und effizienten Kompostierungsprozess führt.

Terra 2 hat ein leichteres Design und eine fortschrittliche Automatisierung, wodurch das Modell sich für verschiedene Kücheneinrichtungen eignet.

Neudefinition der Heimkompostierungsbranche

Prof. Marcoen, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung, erklärte: „In den letzten zwei Jahren ist der Markt für Heimkompostierung erheblich gewachsen, aber es gab keinen klaren Industriestandard. Die meisten auf dem Markt befindlichen Produkte sind Lebensmitteltrockner, die keinen echten organischen Kompost erzeugen können. GEME hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Standard der Heimkompostierung neu zu definieren, indem es die Verwendung natürlicher mikrobieller Wirkstoffe zur Herstellung von organischem Kompost fördert und so zu einem wirklich nachhaltigen Lebensstil beiträgt."

Vivian, Geschäftsführerin von Earn from Waste

, erklärte: „Wir stellen uns vor, dass Hauskompostierer so beliebt werden wie Kühlschränke. Die Nutzer verwalten nicht nur ihre Lebensmittelabfälle effizient, sondern produzieren auch wertvollen organischen Kompost, der weitergegeben oder sogar zu Geld gemacht werden kann. Unsere Hardware- und Softwareexperten entwickeln eine Plattform, die Kompostierer mit CSA-Netzwerken (Community Supported Agriculture) und anderen landwirtschaftlichen Bedürfnissen verbindet. Diese Initiative wird uns dabei helfen, Alltagsabfälle in eine nachhaltige Ressource zu verwandeln."

Der europäische Markt: Ein perfektes Match

Europas zukunftsorientierte Abfallwirtschaftspolitik mit einem starken Fokus auf die Kompostierung zu Hause macht Europa zu einem idealen Markt für GEME. Durch die Teilnahme an der IFA möchte GEME europäische Verbraucher und Partner dazu anregen, die innovativen Lösungen von GEME in ihren Alltag und ihr Produktangebot zu integrieren und so einen bequemen und effizienten Weg zur Nachhaltigkeit zu beschreiten.

Informationen zu GEME

GEME, eine der führenden Marken im Bereich der Heimkompostierung, wird von ROKH SRL, einem belgischen Biotechnologieunternehmen, unterstützt. Angetrieben von der Vision, die innovativsten Kompostierungslösungen zu entwickeln, widmet sich das Team der Anwendung wissenschaftlicher Fortschritte zur Förderung eines globalen nachhaltigen Lebens.

KONTAKT: Joey, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486570/GEME_electric_home_composter_kitchen_GEME_Terra_2.jpg