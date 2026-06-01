AMSTERDAM, 1 juni 2026 /PRNewswire/ -- GOFO, een snelgroeiende, technologiegedreven expert in last-mile logistiek, heeft vandaag zijn eerste pan-Europese aanwezigheid aangekondigd op DELIVER Europe 2026, dat op 3 en 4 juni plaatsvindt in Amsterdam. GOFO stapt hiermee voor het eerst in de Europese logistieke schijnwerpers, na de afronding van een driejarige strategische expansie waarmee inmiddels meer dan 40 sorteer- en distributiecentra zijn opgezet in Frankrijk, Nederland en Italië. Daarnaast is de onderneming genomineerd voor de prestigieuze DELIVER Europe 2026 Rising Star Award.

GOFO op DELIVER Europe 2026 als genomineerde voor de Rising Star Award

Uitbreiding van infrastructuur in heel Europa

Sinds de lancering in 2023 heeft GOFO de prioriteit gegeven aan het bouwen van een solide logistieke infrastructuur, in plaats van in te zetten op snelle naamsbekendheid. Na de rebranding in augustus 2025, die de internationale activiteiten onder één eenduidige identiteit bracht, beheert het bedrijf nu een hoogwaardig, door technologie ondersteund netwerk. Dit netwerk is ontworpen om betrouwbare binnenlandse dekking te bieden in drie Europese kernmarkten:

Nederland: 100% landelijke dekking, ondersteund door een centraal sorteercentrum en vijf distributiecentra.

Frankrijk: 80% dekking van de bevolking via twee sorteercentra en 24 distributiecentra, met extra sorteercapaciteit die momenteel in ontwikkeling is.

Italië: 70% bereik van de bevolking via twee sorteercentra en 12 distributiecentra, inclusief een recentelijk geoptimaliseerd distributienetwerk in het zuiden.

In alle regio's worden de activiteiten van GOFO aangedreven door geautomatiseerde sorteersystemen en intelligente routingtechnologie, wat zorgt voor efficiënte en schaalbare bezorgprestaties.

Versterking van commerciële groei in Nederland

Als onderdeel van de volgende groeifase heeft GOFO Peter van Keulen benoemd tot Head of Sales voor Nederland. Met zijn brede ervaring in de logistieke sector zal Peter zich richten op het opbouwen van partnerships met middelgrote en grote e-commercebedrijven die willen profiteren van GOFO's landelijke netwerkdekking en flexibele oplossingen. Zijn aanstelling markeert de strategische verschuiving van het bedrijf van infrastructuurontwikkeling naar het versnellen van commerciële expansie.

Erkenning als veelbelovende speler in de sector

De nominatie van GOFO voor de DELIVER Europe 2026 Rising Star Award onderstreept de snelle ontwikkeling van het multinationale logistieke netwerk. Deze award is een erkenning voor opkomende logistieke bedrijven die uitmuntende operationele prestaties, schaalbare groei en effectieve technologie-integratie laten zien.

"Ons debuut op DELIVER Europe, samen met de nominatie voor de Rising Star Award, vormt een belangrijke mijlpaal in de groeireis van GOFO", zegt Mandy Ho, General Manager van GOFO Nederland. "De afgelopen drie jaar hebben we fors geïnvesteerd in het bouwen van zowel fysieke infrastructuur als intelligente logistieke systemen in heel Europa. We nodigen onze partners, branchegenoten en retailers van harte uit om GOFO te steunen door hun stem uit te brengen in de categorie Rising Star. We kijken ernaar uit om tijdens het evenement nieuwe partnerships te verkennen."

Logistieke professionals en partners kunnen hun stem op GOFO uitbrengen via het officiële DELIVER Europe Award Portal. Retailers, e-commerceplatformen en integratiepartners zijn tijdens het evenement van harte welkom bij het GOFO-team op stand C30.

Over GOFO

GOFO, opgericht in de Verenigde Staten in 2023, is een technologiegedreven logistiek netwerk voor de last-mile dat winkeliers en consumenten bedient in de VS, Frankrijk, Nederland en Italië. Geleid door de merkfilosofie "Drive Efficiency, Deliver Trust", combineert GOFO geavanceerde technologie met lokale operaties om nauwkeurige, betrouwbare en schaalbare bezorgoplossingen te bieden. Ondersteund door geautomatiseerde sortering, intelligente routing en een gedisciplineerde operationele uitvoering, levert het bedrijf hoogwaardige last-mile bezorgdiensten. Ga voor meer informatie naar www.gofo.com.

Contactpersoon voor de media:

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