Govee toont nieuwe verlichtingsinnovaties die "Lighting the Future" vormgeven op CES 2026

LAS VEGAS, 4 januari 2026 /PRNewswire/ -- Govee, een wereldleider in slimme omgevingsverlichting, brengt zijn visie van "Lighting the Future" naar CES 2026 met een showcase van zijn nieuwste innovaties voor 2026. De drie vlaggenschipproducten die tijdens de show worden onthuld, vertegenwoordigen de volgende generatie intelligente verlichting: de Govee Floor Lamp 3, de Govee Ceiling Light Ultra en de Govee Sky Ceiling Light. Govee's CES-showcase 2026 benadrukt de uitbreiding van zijn smart home-ecosysteemverbintenis met de aankondiging van een partnerschap met Samsung SmartThings.

Deze spannende nieuwe line-up wordt aangedreven door aanzienlijke vooruitgang in de kerntechnologieën van Govee, waaronder het verbeterde LuminBlend + kleursysteem, de meer intuïtieve AI Lighting Bot 2.0 en het nieuwe DaySync adaptieve verlichtingssysteem. Samen zullen ze de manier veranderen waarop mensen met elkaar omgaan en slimme verlichting ervaren en de positie van Govee als een van de meest invloedrijke innovators in de industrie benadrukken.

Introductie van de Next-Generation Essentials van Govee voor kleurrijk leven

Govee-vloerlamp 3: Een volgende generatie vloerlamp aangedreven door geavanceerde kleur en AI-kracht

Govee's meest geavanceerde vloerlamp tot nu toe, ondersteund door LuminBlend+ voor ultraprecise kleuren en een ongekend lichttemperatuurbereik van 1000K tot 10000K. Met AI Lighting Bot 2.0 en het nieuwe DaySync-systeem biedt het een gepersonaliseerde sfeer en adaptieve, tijdbewuste verlichting. Het prachtige sculpturale ontwerp zal de esthetiek van elke kamer verheffen.

Govee Ceiling Light Ultra: Het eerste plafondlicht van de industrie ontworpen als een echt creatief doek

De Ceiling Light Ultra beschikt over een toonaangevende 616-pixel LED-matrix voor levendige patronen en animaties. AI Lighting Bot 2.0 maakt dynamische lichteffecten mogelijk, terwijl verbeterde DIY-tools verdere creatieve expressie door de lichten mogelijk maken. Het biedt voldoende verlichting voor ruime gezinsruimtes en behoudt een natuurlijke, levensechte uitstraling over objecten en huidtinten, waarbij zowel dagelijks comfort als visuele helderheid in huis worden ondersteund.

Govee Sky Ceiling Light: Een uniek plafondlicht dat echte hemelverlichting binnenshuis brengt

Ontworpen om daglicht op een natuurlijke manier na te bootsen, maakt het Sky Ceiling Light gebruik van op maat gemaakte LED- en architectonische gradiëntverlichting om heldere hemeltonen en zachte bovenlichtovergangen te recreëren, waardoor het een perfecte aanvulling is op gesloten of vensterloze ruimtes. De verfijnde witte lichtprestaties creëren een zachte en comfortabele lichttoon die helpt om een kalmerende, verheffende sfeer in huis te creëren.

Gevorderde verlichtingstechnologieën "Lighting the Future"

LuminBlend+: Het verbeterde kleurbeheersysteem

Aangedreven door een geavanceerde 16-bits precisiechip, maakt het gladdere, nauwkeurigere kleurovergangen mogelijk, terwijl de gepatenteerde Gamma-kalibratie een consistente kleurprestatie garandeert op alle helderheidsniveaus. Met geoptimaliseerde RGB-naar-wit-blending ondersteunt het een toonaangevend kleurtemperatuurbereik van 1000K-10000K, met warme tonen bij kaarslicht voor ontspanning, heldere neutrale witten voor lezen en koele hemelsblauwe tinten voor verhoogde productiviteit. Dit systeem van de volgende generatie zal in 2026 worden geïntroduceerd in nieuwe gedeeltelijk binnen- en buitenverlichting.

AI Lighting Bot 2.0: Slimmer, Expressiever, Persoonlijker

AI Lighting Bot 2.0 integreert de gepatenteerde technologie met geavanceerde generatieve modellen om verlichting te creëren die expressiever, intuïtiever en emotioneel responsiever is. Voor lineaire lichten zoals strookverlichting maakt het realtime reacties op stemming en context mogelijk, terwijl gebruikersgedrag in de loop van de tijd wordt geleerd. Voor grafische lichten, waaronder gordijnlichten, genereert het onmiddellijk dynamische geanimeerde beelden voor rijkere en levendiger belichtingseffecten, waardoor gebruikers kunnen genieten van gepersonaliseerde verlichting.

DaySync: Het vereenvoudigen van circadiaanse verlichting voor dagelijks gebruik

Govee's herontworpen DaySync-adaptieve verlichtingsmogelijkheid vereenvoudigt het afstemmen van binnenverlichting op de tijd van de dag. Met slimme presets voor uiteenlopende activiteiten past het automatisch de helderheid, kleur en kleurtemperatuur aan om een natuurlijk huisverlichtingsritme te creëren. DaySync zal vanaf april 2026 worden uitgerold voor nieuwe producten in de Indoor-categorie van Govee.

Het Smart Home-Ecosysteem uitbreiden met Samsung SmartThings

Govee breidt zijn smart home-ecosysteem uit door middel van een nieuw partnerschap met Samsung SmartThings, waarbij een naadloze integratie wordt gebracht tussen belangrijke Govee-smartverlichtingsproducten en SmartThings. Deze compatibiliteit stelt gebruikers in staat om Govee-verlichting te beheren naast andere verbonden apparaten binnen een verenigd systeem, waardoor moeiteloze automatisering in het hele huis mogelijk wordt, van sfeervolle woonkamers tot rustige slaapkamers en levendige buitenruimtes.

CES Showcase en CES-deelnemers zullen de eersten zijn om de nieuwste Govee-producten te ervaren en het volgende tijdperk van meeslepende verlichting te verkennen op stand nr. 52812 in de Venetiaanse Expo, van 6 tot 9 januari.

