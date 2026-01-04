Govee präsentiert auf der CES 2026 neue „Lighting the Future" Beleuchtungsinnovationen

LAS VEGAS, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Umgebungsbeleuchtung, präsentiert seine Vision von „Lighting the Future" auf der CES 2026 mit einer Ausstellung seiner neuesten Innovationen für das Jahr 2026. Die drei Flaggschiffprodukte, die auf der Messe vorgestellt werden, repräsentieren die nächste Generation intelligenter Beleuchtung: die Govee Floor Lamp 3, das Govee Ceiling Light Ultra und das Govee Sky Ceiling Light. Govee präsentiert auf der CES 2026 die Erweiterung seines Smart-Home-Ökosystems und gibt dabei eine Partnerschaft mit Samsung SmartThings bekannt.

Govee to Showcase New Lighting Innovations Shaping “Lighting the Future” at CES 2026

Diese beeindruckende neue Produktreihe basiert auf bedeutenden Fortschritten in den Kerntechnologien von Govee, darunter das verbesserte Farbsystem LuminBlend+, der intuitivere AI Lighting Bot 2.0 und das neue adaptive Beleuchtungssystem DaySync. Gemeinsam werden sie die Art und Weise verändern, wie Menschen mit intelligenter Beleuchtung interagieren und diese erleben, und die Position von Govee als einer der einflussreichsten Innovatoren der Branche unterstreichen.

Vorstellung der neuen Generation von Govee-Produkten für ein farbenfrohes Leben

Govee Floor Lamp 3: Eine Stehleuchte der nächsten Generation, ausgestattet mit fortschrittlicher Farb- und KI-Technologie

Die bislang fortschrittlichste Stehleuchte von Govee, unterstützt durch LuminBlend+ für ultrapräzise Farben und einen beispiellosen Lichttemperaturbereich von 1000 K bis 10000 K. Mit AI Lighting Bot 2.0 und dem neuen DaySync-System bietet es eine personalisierte Atmosphäre und eine adaptive, zeitgesteuerte Beleuchtung. Sein atemberaubendes skulpturales Design wertet jeden Raum ästhetisch auf.

Govee Ceiling Light Ultra: Die erste Deckenleuchte der Branche, die als echte kreative Leinwand konzipiert ist

Das Ceiling Light Ultra verfügt über eine branchenführende LED-Matrix mit 616 Pixeln für lebendige Muster und Animationen. Der AI Lighting Bot 2.0 ermöglicht dynamische Lichteffekte, während verbesserte DIY-Tools einen erweiterten kreativen Ausdruck durch die Beleuchtung ermöglichen. Er bietet eine großzügige Ausleuchtung für geräumige Familienbereiche und sorgt für eine natürliche, realistische Darstellung von Objekten und Hauttönen, wodurch sowohl der tägliche Komfort als auch die visuelle Klarheit im Wohnbereich unterstützt werden.

Govee Sky Ceiling Light: Eine einzigartige Deckenleuchte, die eine naturgetreue Himmelsbeleuchtung in Innenräumen ermöglicht

Das Sky Ceiling Light wurde entwickelt, um Tageslicht auf natürliche Weise nachzuahmen. Sie verwendet speziell entwickelte LEDs und architektonische Gradientenbeleuchtung, um klare Himmelsfarben und sanfte Übergänge des Himmelslichts nachzubilden, was sie zu einer perfekten Ergänzung für geschlossene oder fensterlose Räume macht. Seine raffinierte Weißlichtleistung erzeugt einen weichen und angenehmen Lichtton, der dazu beiträgt, eine beruhigende, erhebende Atmosphäre im Haus zu schaffen.

Fortschrittliche Beleuchtungstechnologien „Lighting the Future"

LuminBlend+: Das erweiterte Farbmanagementsystem

Dank eines fortschrittlichen 16-Bit-Präzisionschips ermöglicht er flüssigere und präzisere Farbübergänge, während die proprietäre Gamma-Kalibrierung eine konsistente Farbwiedergabe über alle Helligkeitsstufen hinweg gewährleistet. Dank optimierter RGB-zu-Weiß-Überblendung unterstützt es einen branchenführenden Farbtemperaturbereich von 1000 K bis 10000 K, der warme Kerzenlichttöne für Entspannung, helles neutrales Weiß zum Lesen und kühle Himmelblau-Töne für gesteigerte Produktivität abdeckt. Dieses System der nächsten Generation wird im Jahr 2026 für neue Innen- und Außenbeleuchtungen eingeführt.

AI Lighting Bot 2.0: Intelligenter, ausdrucksstärker, persönlicher

AI Lighting Bot 2.0 integriert die proprietäre Technologie mit fortschrittlichen generativen Modellen, um eine Beleuchtung zu schaffen, die ausdrucksstärker, intuitiver und emotional reaktionsfähiger ist. Bei linearen Leuchten wie Lichtbändern ermöglicht es Reaktionen in Echtzeit auf Stimmung und Kontext und lernt gleichzeitig im Laufe der Zeit das Verhalten der Benutzer. Für grafische Beleuchtungen, einschließlich Vorhangbeleuchtungen, werden dynamische animierte Visualisierungen für reichhaltigere und lebendigere Lichteffekte generiert, die es den Benutzern ermöglichen, eine personalisierte Beleuchtung zu genießen.

DaySync: Vereinfachung der tagesrhythmischen Beleuchtung für den täglichen Gebrauch

Die neu gestaltete adaptive Beleuchtungsfunktion DaySync von Govee vereinfacht die Anpassung der Innenbeleuchtung an die Tageszeit. Mit intelligenten Voreinstellungen für verschiedene Aktivitäten passt es automatisch Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur an, um einen natürlichen Beleuchtungsrhythmus für Ihr Zuhause zu schaffen. DaySync wird ab April 2026 für alle neuen Produkte der Kategorie „Indoor" von Govee eingeführt.

Ausweitung des Smart Home-Ökosystems mit Samsung SmartThings

Govee erweitert sein Smart-Home-Ökosystem durch eine neue Partnerschaft mit Samsung SmartThings und ermöglicht damit eine nahtlose Integration zwischen den wichtigsten Smart-Lighting-Produkten von Govee und SmartThings. Dank dieser Kompatibilität können Benutzer die Govee-Beleuchtung zusammen mit anderen verbundenen Geräten in einem einheitlichen System verwalten und so eine mühelose Automatisierung im gesamten Haus erreichen, vom stimmungsvollen Wohnzimmer über ruhige Schlafzimmer bis hin zu lebendigen Außenbereichen.

Die Besucher des CES Showcase und der CES können vom 6. bis 9. Januar am Stand Nr. 52812 in der Venetian Expo als Erste die neuesten Produkte von Govee erleben und die nächste Generation immersiver Beleuchtung entdecken.

Weitere Informationen über Govee finden Sie unter govee.com.

Informationen zu Govee

Govee revolutioniert seit 2017 das smarte Wohnerlebnis mit innovativen, effizienten und unkomplizierten Beleuchtungslösungen für das ganze Haus. Von Wohnräumen und Spielaufbauten bis hin zu Außenbereichen und darüber hinaus ist die intelligente Beleuchtung von Govee nicht nur visuell beeindruckend, sondern verwandelt auch alltägliche Momente in persönliche und ansprechende Lichterlebnisse. Govee hat sich dem Motto „Life is Colorful" verschrieben und hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden Winkel des Zuhauses mit lebendiger Umgebungsbeleuchtung zu versehen, eine Verbindung zu den Nutzern sowohl auf praktischer als auch auf emotionaler Ebene aufzubauen und den Alltag schöner und angenehmer zu gestalten.

