À l'occasion de CES 2026, Govee présente ses dernières innovations en matière d'éclairage qui définissent « l'éclairage du futur »

LAS VEGAS, 4 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Govee, un leader mondial de l'éclairage ambiant intelligent, apporte sa vision de « l'éclairage du futur » au CES 2026 avec une présentation de ses dernières innovations pour 2026. Les trois produits phares dévoilés au cours du salon représentent la prochaine génération d'éclairage intelligent : le lampadaire Govee 3, le plafonnier Govee Ultra et le plafonnier Govee Sky. La présentation de Govee au CES 2026 souligne l'expansion de son engagement dans l'écosystème de la maison intelligente avec l'annonce d'un partenariat avec Samsung SmartThings.

Cette nouvelle gamme est basée sur des avancées significatives dans les technologies de base de Govee, y compris le système de couleur amélioré LuminBlend+, le système automatisé AI Lighting Bot 2.0 plus intuitif, et le nouveau système d'éclairage adaptatif DaySync. Ensemble, ces technologies changent la façon dont les gens interagissent et expérimentent l'éclairage intelligent et illustrent la position de Govee comme l'un des innovateurs les plus influents de l'industrie.

Govee présente la nouvelle génération de produits essentiels pour une vie colorée

Lampadaire Govee 3 : un lampadaire de nouvelle génération alimenté par des couleurs avancées et la puissance de l'IA

Le lampadaire le plus avancé de Govee à ce jour, soutenu par LuminBlend+ pour une couleur ultra-précise et une plage de température de lumière sans précédent de 1000-10000 K. Avec le système automatisé AI Lighting Bot 2.0 et le nouveau système DaySync, le lampadaire offre une ambiance personnalisée et un éclairage adaptatif en fonction du temps. Son étonnant design sculptural améliore l'esthétique de n'importe quelle pièce.

Plafonnier Govee Ultra : le premier plafonnier de l'industrie conçu comme une véritable toile de fond créative

Le plafonnier Ultra est doté d'une matrice LED de 616 pixels, la plus performante de l'industrie, pour des motifs et des animations éclatants. AI Lighting Bot 2.0 permet de produire des effets d'éclairage dynamiques, tandis que des outils de personnalisation améliorés permettent de faire preuve de plus de créativité à travers les lumières. Le plafonnier éclaire largement les grands espaces familiaux et conserve une apparence naturelle et authentique pour tous les objets et toutes les couleurs de peau, ce qui favorise le confort quotidien et la clarté visuelle dans la maison.

Plafonnier Govee Sky : un plafonnier unique qui crée des éclairages intérieurs reproduisant un véritable ciel

Conçu pour imiter la lumière du jour de façon naturelle, le plafonnier Sky utilise des LED sur mesure et un éclairage architectural en dégradé pour recréer les tons clairs du ciel et les transitions douces des puits de lumière, ce qui en fait un complément parfait pour les espaces fermés ou sans fenêtre. Sa performance raffinée en lumière blanche crée une tonalité d'éclairage douce et confortable qui permet de créer une atmosphère apaisante et stimulante dans la maison.

Technologies d'éclairage avancées « Éclairer l'avenir »

LuminBlend+ : le système amélioré de gestion des couleurs

Doté d'une puce de précision avancée de 16 bits, ce système permet des transitions de couleurs plus fluides et plus précises, tandis que l'étalonnage Gamma propriétaire garantit des performances de couleurs cohérentes à tous les niveaux de luminosité. Avec un mélange optimisé de RVB et de blanc, il prend en charge une gamme de températures de couleur de 1000-10000 K, couvrant les tons chauds de la lumière des bougies pour la relaxation, les blancs neutres et lumineux pour la lecture et les teintes bleues froides du ciel pour une meilleure productivité. Ce système de nouvelle génération sera introduit dans les nouveaux éclairages intérieurs et extérieurs en 2026.

AI Lighting Bot 2.0 : plus intelligent, plus expressif, plus personnel

AI Lighting Bot 2.0 intègre une technologie exclusive avec des modèles génératifs avancés pour créer un éclairage plus expressif, plus intuitif et plus sensible aux émotions. Pour les éclairages linéaires tels que les bandes lumineuses, le système permet de réagir en temps réel à l'humeur et au contexte, tout en apprenant les comportements de l'utilisateur au fil du temps. Pour les lumières graphiques, y compris les rideaux lumineux, il génère instantanément des visuels animés dynamiques pour des effets de lumière plus riches et plus vifs, permettant aux utilisateurs de profiter d'un éclairage personnalisé.

DaySync : simplifier l'éclairage circadien pour une utilisation quotidienne

La nouvelle fonction d'éclairage adaptatif DaySync de Govee simplifie l'adaptation de l'éclairage intérieur à l'heure de la journée. Avec des préréglages intelligents pour des activités variées, il ajuste automatiquement la luminosité, la couleur et la température de couleur pour créer un rythme d'éclairage domestique naturel. DaySync sera déployé à partir d'avril 2026 sur les nouveaux produits de la catégorie Intérieur de Govee.

Élargir l'écosystème de la maison intelligente avec Samsung SmartThings

Govee élargit son écosystème de maison intelligente grâce à un nouveau partenariat avec Samsung SmartThings, pour une intégration transparente entre les principaux produits d'éclairage intelligents de Govee et SmartThings. Cette compatibilité permet aux utilisateurs de gérer l'éclairage Govee avec d'autres appareils connectés au sein d'un système unifié, permettant une automatisation sans effort dans toute la maison, des salons atmosphériques aux chambres à coucher calmes et aux espaces extérieurs vibrants.

Les participants au salon CES seront les premiers à découvrir les derniers produits Govee et à explorer la nouvelle ère de l'éclairage immersif au stand n° 52812 de la Venetian Expo, du 1er janvier au 31 décembre. 6 à 9.

Pour plus d'informations sur Govee, veuillez consulter govee.com.

À propos de Govee

Govee révolutionne l'expérience de la vie intelligente depuis 2017, avec des solutions d'éclairage d'ambiance innovantes, efficaces et conviviales pour toute la maison. Qu'il s'agisse d'espaces de vie, d'installations de jeux, d'espaces extérieurs ou autres, l'éclairage intelligent de Govee n'est pas seulement visuellement époustouflant, il transforme les moments de la vie quotidienne en expériences lumineuses personnalisées et attrayantes. En adoptant l'idée « Life is Colorful » (La vie est pleine de couleur), Govee s'engage à apporter un éclairage d'ambiance vibrant dans chaque coin de la maison, à favoriser les connexions avec les utilisateurs à la fois sur le plan pratique et émotionnel, et à rendre les moments de tous les jours plus lumineux et plus agréables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852631/Govee_Showcase_New_Lighting_Innovations_Shaping__Lighting_Future__CES_2026.jpg