GRAMMY-genomineerde artiest Camila Cabello maakt haar debuut als het nieuwe wereldwijde gezicht van BACARDÍ® Rum

Het iconische rummerk gaat een samenwerking aan met de Cubaans-Amerikaanse megaster voor een nieuwe zomercampagne, op de muziek van haar langverwachte nieuwe album

HAMILTON, Bermuda, 9 april 2024 /PRNewswire/ -- BACARDÍ Rum kondigt popsuperster Camila Cabello aan als het nieuwe gezicht van het merk. Dit luidt de start in van een meerjarige samenwerking onder het BACARDÍ wereldwijde Do What Moves You platform. In haar allereerste samenwerking met het sterkedrankmerk schittert de multifenomenale artieste in een sensationele campagnespot met haar nieuwe nummer "I LUV IT," dat nu verkrijgbaar is op alle grote streamingplatforms. Dit is de eerste single van C, XOXO, haar langverwachte vierde album dat deze zomer uitkomt.

CAMPAGNESPOT YOUTUBE LINK HIER

BACARDÍ Rum announces Camila Cabello as new face of the brand The BACARDÍ Rum ‘I LUV IT’ punch, co-created by Camila Cabello

"Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met BACARDÍ. Ik heb BACARDÍ altijd gezien als het typische rummerk," zegt Camila Cabello. "Voor mij staat BACARDÍ synoniem voor de geest van de Caraïben en natuurlijk voor goede cocktails en een geweldig feest. De campagne waaraan we werkten is anders dan elk ander project dat ik eerder heb gedaan. Ik kan niet wachten tot de fans het kunnen beleven."

De BACARDÍ-campagne is een viering van de levendige spirit van Cabello's nieuwe muziek en de jarenlange passie van het merk voor het samenbrengen van gemeenschappen door beweging en zelfexpressie. De creative werd vastgelegd door regisseur Nicolás Méndez, medeoprichter van CANADA en een populaire regisseur voor internationale hitmakers als Rosalia, Travis Scott en Tame Impala. In zijn filmische en brutale visie, ontwikkeld in samenwerking met BBDO New York, beweegt de popster op het ritme van haar aanstekelijke nieuwe track. De geluidsgolven van het nummer wellen op uit de straatradio en culmineren in een vrolijk, gezamenlijk buurtfeest, compleet met BACARDÍ-cocktails. De choreografie werd tot leven gebracht door Marine Brutti, Jonathan Debrouwer en Arthur Hare van (LA)HORDE. Cabello's gedurfde nieuwe looks werden gecreëerd in samenwerking met celebritystylist Jared Ellner, make-upartiest Ash K Holm, hairstylist Dimitris Giannetos, en nagelstylist Tom Bachick.

De campagne viert Cabello's frisse nieuwe geluid en stijl, die anders is dan alles wat fans eerder hebben gezien. Naast de nieuwe creatie zal BACARDĺ de ster blijven steunen tijdens de release van haar nieuwe album met een reeks aankomende evenementen en optredens over de hele wereld, allemaal met de I LUV IT Punch. Het drankje is mede gecreëerd door Cabello zelf en is een heerlijke twist op een klassieke rum punch. Hier wordt BACARDÍ Carta Blanca gecombineerd met een aantal van haar favoriete ingrediënten, waaronder passievrucht, limoen, kokoswater en St. Germain.

"Het BACARDÍ-team vindt het geweldig om voor onze nieuwste campagne samen te werken met een van de grootste sterren van dit moment," zegt Roberto Ramirez Laverde, Global SVP van BACARDĺ Rum. "Ons gedeelde Caribische erfgoed en onze liefde voor muziek zijn de drijvende krachten achter deze veelzijdige wereldwijde samenwerking. Camila Cabello's opwindende energie past perfect bij ons merk-DNA, dat altijd heeft gestaan voor individualiteit en 'doe wat jou beweegt'. Deze campagne is nog maar het begin - we kunnen niet wachten om de wereld te laten zien hoe zij de geest van BACARDĺ belichaamt."

De campagne wordt wereldwijd uitgezonden en verspreid via verschillende sociale en online videokanalen, extra ondersteund door buitenreclameborden en stilstaand beeldmateriaal. C, XOXO wordt deze zomer uitgebracht op wereldwijde streamingplatforms. Het volledige recept voor Cabello's I LUV IT Punch staat hieronder. Volg zowel @Bacardi_UK als @Camilla_Cabello op Instagram om op de hoogte te blijven van meer spannende campagne-updates, of bezoek www.BACARDI.com.

I LUV IT Punch Recept

• 60 ml BACARDÍ Carta Blanca rum

• 15 ml St Germain likeur

• 15 ml passievruchtnectar

• 15 ml limoen (sap van ongeveer een halve limoen)

• 30 ml kokoswater

• Limoenschijfje en geroosterde kokosschilfers als garnering

Methode: Doe alle ingrediënten in een glas met ijsblokjes. Even roeren om te mengen. Garneren met een limoenschijfje en geroosterde kokosschilfers.

Over BACARDÍ® Rum - De meest bekroonde rum ter wereld

In 1862 richt Don Facundo Bacardí Massó het bedrijf BACARDÍ op in Santiago de Cuba, waar hij het productieproces van rum ingrijpend verandert. Het resultaat is een rum, licht van body met een uitzonderlijk zachte smaak - BACARDÍ. De unieke smaak van BACARDÍ rum inspireerde cocktailpioniers tot het bedenken van een aantal van 's werelds beroemdste recepten, waaronder de BACARDÍ Mojito, de BACARDÍ Daiquiri, de BACARDÍ Cuba Libre, de BACARDÍ Piña Colada en de BACARDÍ El Presidente. BACARDÍ rum is 's werelds meest bekroonde gedistilleerde drank, met meer dan 800 prijzen voor kwaliteit, smaak en innovatie. Vandaag de dag wordt BACARDÍ rum voornamelijk in Puerto Rico gemaakt, waar de smaak hetzelfde blijft als toen hij voor het eerst werd gemengd in 1862. www.bacardi.com



Het merk BACARDÍ maakt deel uit van de portfolio van Bacardi Limited, met hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited verwijst naar de Bacardi-groep van bedrijven, waaronder Bacardi International Limited.



LEEF GEPASSIONEERD. DRINK VERANTWOORD.

©2024. BACARDI EN HET VLEERMUISEMBLEEM ZIJN HANDELSMERKEN.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=tKv50TW83Po

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381937/Bacardi_Rum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381938/BACARDI_I_LUV_IT.jpg