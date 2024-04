A Artista Nomeada Para o GRAMMY Camila Cabello Estreia-se Como O Novo Rosto Global do Rum BACARDÍ®

A icónica marca de rum juntou-se à megastar cubano-americana para uma nova campanha de verão, com música do seu muito aguardado novo álbum

HAMILTON, Bermudas, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O rum BACARDÍ anuncia a superestrela pop Camila Cabello como o novo rosto da marca, dando início a uma parceria de vários anos sob a plataforma global BACARDÍ Do What Moves You . Na sua primeira colaboração de sempre com bebidas espirituosas, a famosa artista protagoniza um sensacional anúncio de campanha ao som da sua nova canção "I LUV IT", agora disponível em todas as principais plataformas de streaming. Este é o primeiro single do seu muito aguardado quarto álbum que chega este verão, C, XOXO.

LINK DA CAMPANHA NO YOUTUBE AQUI

BACARDÍ Rum announces Camila Cabello as new face of the brand The BACARDÍ Rum ‘I LUV IT’ punch, co-created by Camila Cabello

"Estou muito entusiasmada com a parceria com a BACARDÍ. Sempre pensei em BACARDÍ como a marca de rum por excelência", disse Camila Cabello. "Para mim, BACARDÍ é sinónimo do espírito das Caraíbas e, claro, de bons cocktails e de uma grande festa. A campanha em que trabalhámos é diferente de qualquer outro projeto que tenha feito antes. Mal posso esperar para que os fãs a sintam".

A campanha BACARDÍ é uma celebração do espírito vibrante da nova música de Cabello e da paixão de longa data da marca por reunir a comunidade através do movimento e da autoexpressão. O criativo foi captado pelo realizador Nicolás Méndez, cofundador da CANADA e um realizador de referência para os criadores de êxitos internacionais, incluindo Rosalia, Travis Scott e Tame Impala. A sua visão cinematográfica e irreverente, desenvolvida em parceria com a BBDO New York, apresenta a estrela pop a mover-se ao ritmo da sua nova e contagiante faixa. As ondas sonoras da canção começam a pulsar da rádio para a rua e acabam por culminar numa festa de bairro alegre e comunitária com cocktails BACARDÍ. A coreografia foi criada por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Hare da (LA)HORDE, enquanto que os novos visuais arrojados de Cabello foram criados em colaboração com o estilista de celebridades Jared Ellner, o maquilhador Ash K Holm, o cabeleireiro Dimitris Giannetos e o artista de unhas Tom Bachick.

A campanha celebra a nova sonoridade e o novo estilo de Cabello, diferente de tudo o que os fãs já viram antes. Para além da nova criação, a BACARDĺ continuará a apoiar a estrela durante o lançamento do seu novo álbum, com uma série de eventos e atuações em todo o mundo, todos com o I LUV IT Punch. Cocriada pela própria Cabello, a bebida é uma deliciosa reviravolta num ponche de rum clássico, combinando BACARDÍ Carta Blanca com alguns dos seus ingredientes favoritos, incluindo maracujá, lima, água de coco e St. Germain.

"A equipa BACARDÍ está entusiasmada com a parceria com uma das maiores estrelas da atualidade para a nossa mais recente campanha," afirmou Roberto Ramirez Laverde, SVP Global de BACARDĺ Rum. "A nossa herança caribenha comum e o nosso amor pela música são as forças motrizes por trás desta colaboração global multifacetada. A energia eletrizante de Camila Cabello combina perfeitamente com o ADN da nossa marca, que sempre defendeu a individualidade e fazer o que nos move. Esta campanha é apenas o começo - mal podemos esperar para que o mundo veja como ela encarna o espírito de BACARDĺ."

A campanha será transmitida a nível mundial e amplificada através de vários canais de vídeo online e nas redes sociais, com apoio adicional através de outdoors e imagens fixas. C, XOXO será lançado em plataformas globais de streaming este verão. A receita completa do ponche I LUV IT de Cabello está abaixo. Não se esqueça de seguir @Bacardi_UK e @Camilla_Cabello no Instagram para ficar a par das atualizações da campanha, ou visite www.BACARDI.com.

Receita de ponche I LUV IT

60 ml de rum BACARDÍ Carta Blanca

15 ml de licor St Germain

15 ml de néctar de maracujá

15 ml de lima (sumo de cerca de meia lima)

30 ml de água de coco

Rodela de lima e flocos de coco tostados como guarnição

Método: Coloque todos os ingredientes num copo com gelo em cubos. Mexa rapidamente para combinar. Decore com uma rodela de lima e flocos de coco tostados.

Sobre BACARDÍ® Rum - O Rum Mais Premiado do Mundo

Em 1862, na cidade de Santiago de Cuba, o fundador Facundo Bacardí Massó revolucionou a indústria de bebidas espirituosas ao criar um rum de corpo leve e sabor particularmente suave - BACARDÍ. O sabor único do rum BACARDÍ inspirou os pioneiros dos cocktails a inventarem algumas das receitas mais famosas do mundo, incluindo o BACARDÍ Mojito, o BACARDÍ Daiquiri, o BACARDÍ Cuba Libre, o BACARDÍ Piña Colada e o BACARDÍ El Presidente. O rum BACARDÍ é a bebida espirituosa mais premiada do mundo, com mais de 800 prémios de qualidade, sabor e inovação. Atualmente, o rum BACARDÍ é fabricado principalmente em Porto Rico, onde é trabalhado para garantir que o sabor se mantém igual ao que tinha quando foi misturado pela primeira vez em 1862. www.bacardi.com



A marca BACARDÍ faz parte do portfólio da Bacardi Limited, com sede em Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited.



VIVA COM PAIXÃO. BEBA COM RESPONSABILIDADE.

©2024. BACARDI E O BAT DEVICE SÃO MARCAS REGISTADAS.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=tKv50TW83Po

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381923/Bacardi_Rum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381938/BACARDI_I_LUV_IT.jpg