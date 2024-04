Die GRAMMY-Nominierte Künstlerin Camila Cabello debütiert als Das Neue Globale Gesicht von BACARDÍ® Rum

Die kultige Rum-Marke hat sich mit dem kubanisch-amerikanischen Megastar für eine neue Sommerkampagne zusammengetan, in der Musik aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album zu hören ist

HAMILTON, Bermuda, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- BACARDÍ Rum kündigt Pop-Superstar Camila Cabello als neues Gesicht der Marke an und gibt damit den Startschuss für eine mehrjährige Partnerschaft im Rahmen der globalen BACARDÍ-Plattform Do What Moves You . In ihrer allerersten Zusammenarbeit mit Spirituosen spielt die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin die Hauptrolle in einem aufsehenerregenden Werbespot zu ihrem neuen SongI LUV IT", der ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Dies ist die erste Single aus ihrem mit Spannung erwarteten vierten Album, das diesen Sommer erscheint: C, XOXO.

BACARDÍ Rum announces Camila Cabello as new face of the brand The BACARDÍ Rum ‘I LUV IT’ punch, co-created by Camila Cabello

LINK ZUM KAMPAGNENSPOT AUF YOUTUBE HIER

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit BACARDÍ. Ich habe BACARDÍ schon immer als die Rum-Marke schlechthin angesehen", sagte Camila Cabello. "Für mich ist BACARDÍ ein Synonym für den Geist der Karibik und natürlich für gute Cocktails und eine tolle Party. Die Kampagne, an der wir gearbeitet haben, ist anders als jedes andere Projekt, das ich bisher gemacht habe. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans das erleben können."

Die BACARDÍ-Kampagne zelebriert den lebendigen Geist von Cabellos neuer Musik und die langjährige Leidenschaft der Marke, die Gemeinschaft durch Bewegung und Selbstdarstellung zusammenzubringen. Das Motiv wurde von Regisseur Nicolás Méndez aufgenommen, dem Mitbegründer von CANADA und einem der wichtigsten Regisseure für internationale Hitmacher wie Rosalia, Travis Scott und Tame Impala. Seine filmische und respektlose Vision, die in Zusammenarbeit mit BBDO New York entwickelt wurde, zeigt den Popstar, wie er sich zum Beat ihres mitreißenden neuen Songs bewegt. Die Schallwellen des Liedes beginnen aus dem Radio auf die Straße zu pulsieren und gipfeln schließlich in einer fröhlichen, gemeinsamen Blockparty mit BACARDÍ-Cocktails. Die Choreografie wurde von Marine Brutti, Jonathan Debrouwer und Arthur Hare von (LA)HORDE zum Leben erweckt, während Cabellos kühne neue Looks in Zusammenarbeit mit Promi-Stylist Jared Ellner, Make-up-Artist Ash K Holm, Hairstylist Dimitris Giannetos und Nagelkünstler Tom Bachick entstanden.

Die Kampagne zelebriert Cabellos neuen Sound und Stil, wie ihn die Fans noch nie zuvor gesehen haben. Neben dem neuen Kreativprojekt wird BACARDĺ den Star bis zur Veröffentlichung ihres neuen Albums mit einer Reihe von Veranstaltungen und Auftritten auf der ganzen Welt unterstützen, bei denen der I LUV IT Punch zum Einsatz kommt. Der von Cabello selbst kreierte Drink ist eine köstliche Abwandlung eines klassischen Rumpunsches, bei dem BACARDÍ Carta Blanca mit einigen ihrer Lieblingszutaten wie Passionsfrucht, Limette, Kokosnusswasser und St. Germain kombiniert wird.

"Das BACARDÍ-Team ist begeistert, mit einem der größten Stars von heute für unsere neueste Kampagne zusammenzuarbeiten", sagte Roberto Ramirez Laverde, Global SVP von BACARDĺ Rum. "Unser gemeinsames karibisches Erbe und unsere Liebe zur Musik sind die treibenden Kräfte hinter dieser vielseitigen globalen Zusammenarbeit. Camila Cabellos elektrisierende Energie passt perfekt zu unserer Marken-DNA, die seit jeher für Individualität und dafür steht, das zu tun, was dich bewegt . Diese Kampagne ist nur der Anfang - wir können es kaum erwarten, dass die Welt sieht, wie sie den Geist von BACARDĺ verkörpert."

Die Kampagne wird weltweit im Fernsehen ausgestrahlt und über verschiedene soziale und Online-Videokanäle verbreitet, zusätzlich unterstützt durch Außenwerbung und Standbilder. C, XOXO wird diesen Sommer auf globalen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Das vollständige Rezept für den I LUV IT Punch von Cabello finden Sie unten. Folgen Sie @Bacardi_UK und @Camilla_Cabello auf Instagram, um über weitere spannende Kampagnen-Updates auf dem Laufenden zu bleiben, oder besuchen Sie www.BACARDI.com.

I LUV IT Punsch-Rezept

60 ml BACARDÍ Carta Blanca Rum

15 ml St. Germain-Likör

15 ml Maracuja-Nektar

15 ml Limette (Saft von etwa einer halben Limette)

30 ml Kokosnusswasser

Limettenrad und geröstete Kokosflocken zum Garnieren

Methode: Alle Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Eisglas geben. Kurz umrühren, damit sich alles verbindet. Mit einem Limettenrad und gerösteten Kokosnussflocken garnieren.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=tKv50TW83Po

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381937/Bacardi_Rum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381938/BACARDI_I_LUV_IT.jpg