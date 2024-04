La Artista Nominada al GRAMMY Camila Cabello Debuta Como la Nueva Cara Global del Ron BACARDÍ®

La icónica marca de ron se ha asociado con la megaestrella cubanoamericana para una nueva campaña de verano, que presenta música de su tan esperado nuevo álbum

HAMILTON, Bermuda, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- BACARDÍ Rum anuncia a la superestrella del pop Camila Cabello como la nueva cara de la marca, dando inicio a una asociación de varios años bajo la plataforma global de BACARDÍ Do What Moves You. En su primera colaboración con bebidas espirituosas, la artista multifacética protagoniza un sensacional anuncio de campaña ambientado en su nueva canción "I LUV IT", ahora disponible en las principales plataformas de streaming. Este es el primer sencillo de su muy esperado cuarto álbum que llegará este verano, C, XOXO.

"Estoy más que emocionada de asociarme con BACARDÍ. Siempre he pensado en BACARDÍ como la marca de ron por excelencia", explicó Camila Cabello. "Para mí, BACARDÍ es sinónimo del espíritu del Caribe y, por supuesto, de buenos cócteles y una gran fiesta. La campaña en la que trabajamos no se parece a ningún proyecto que haya hecho antes. No puedo esperar a que los fans la experimenten".

La campaña BACARDÍ es una celebración del espíritu vibrante de la nueva música de Cabello y la antigua pasión de la marca por unir a la comunidad a través del movimiento y la autoexpresión. La creatividad fue capturada por el director Nicolás Méndez, cofundador de CANADA y director de referencia para creadores de éxitos internacionales como Rosalía, Travis Scott y Tame Impala. Su visión cinematográfica e irreverente, desarrollada en colaboración con BBDO New York, muestra a la estrella del pop moviéndose al ritmo de su contagioso nuevo tema. Las ondas sonoras de la canción comienzan a vibrar desde la radio hacia la calle y finalmente culminan en una alegre fiesta comunitaria completa con cócteles BACARDÍ. La coreografía cobró vida gracias a Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Hare de (LA)HORDE , mientras que los nuevos y atrevidos looks de Cabello se crearon en colaboración con el famoso estilista Jared Ellner , el maquillador Ash K Holm , el estilista Dimitris Giannetos , y el artista de uñas Tom Bachick .

La campaña celebra el nuevo sonido y estilo de Cabello, diferente a todo lo que los aficionados hayan visto antes. Más allá de la nueva creatividad, BACARDĺ continuará apoyando a la estrella a través del lanzamiento de su nuevo álbum con una serie de próximos eventos y presentaciones en todo el mundo, todos contando con el ponche I LUV IT. Creada conjuntamente por la propia Cabello, la bebida es una deliciosa versión de un ponche de ron clásico, que combina BACARDÍ Carta Blanca con algunos de sus ingredientes favoritos, como maracuyá, lima, agua de coco y St. Germain.

"El equipo de BACARDÍ está encantado de asociarse con una de las estrellas más importantes de la actualidad para nuestra nueva campaña", comentó Roberto Ramírez Laverde, vicepresidente senior global de ron BACARDĺ. "Nuestra herencia caribeña compartida y nuestro amor por la música son las fuerzas impulsoras detrás de esta colaboración global multifacética. La energía electrizante de Camila Cabello combina perfectamente con el ADN de nuestra marca, que siempre ha defendido la individualidad y hacer lo que te mueve. Esta campaña es solo el comienzo; no podemos esperar a que el mundo vea cómo ella encarna el espíritu de BACARDĺ".

La campaña se transmitirá a nivel mundial y se amplificará a través de varios canales sociales y de video en línea, con apoyo adicional a través de vallas publicitarias exteriores e imágenes fijas. C, XOXO se lanzará en plataformas de transmisión globales este verano. La receta completa del poche I LUV IT de Cabello se encuentra a continuación. Asegúrese de seguir a @Bacardi_UK y @Camilla_Cabello en Instagram para mantenerse informado sobre las actualizaciones más interesantes de la campaña, o visite www.BACARDI.com.

Receta del ponche I LUV IT

60 ml BACARDÍ Carta Blanca rum

15 ml licor St Germain

15 ml Passion Fruit Nectar

15 ml lima (jugo de aproximadamente media lima)

30 ml agua de coco

Rodaja de lima y hojuelas de coco tostado como guarnición

Método: Vierta todos los ingredientes en un vaso bajo lleno de cubitos de hielo. Revuelva rápidamente para combinar. Adorne con una rodaja de lima y hojuelas de coco tostadas.

Acerca del BACARDÍ® Rum – El ron más premiado del mundo

En 1862, en la ciudad de Santiago de Cuba, el fundador Don Facundo Bacardí Massó revolucionó la industria de las bebidas espirituosas cuando creó un ron de cuerpo ligero y un sabor particularmente suave: BACARDÍ. El sabor único del ron BACARDÍ inspiró a los pioneros de los cócteles a inventar algunas de las recetas más famosas del mundo, como el BACARDÍ Mojito, el BACARDÍ Daiquiri, el BACARDÍ Cuba Libre, el BACARDÍ Piña Colada y el BACARDÍ El Presidente. El ron BACARDÍ es la bebida espirituosa más premiada del mundo, con más de 800 premios por calidad, sabor e innovación. Hoy en día, el ron BACARDÍ se elabora principalmente en Puerto Rico, donde se elabora para garantizar que el sabor siga siendo el mismo que cuando se mezcló por primera vez en 1862. www.bacardi.com



La marca BACARDÍ es parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited.



