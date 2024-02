Groei geeft beleggers vertrouwen in platform voor orkestratie van persoonlijke betalingen van Aevi

LONDEN, 30 januari 2024 /PRNewswire/ -- Aevi, de vooraanstaande platformaanbieder voor orkestratie van persoonlijke betalingen bereikte in 2023 met trots een transformatieve groeifase door zijn veerkracht en succes, met een indrukwekkende groei van +25% van terugkerende inkomsten tijdens een periode van onderdrukte groeicijfers van het sectorgemiddelde.

HPE Growth providing additional investment capital to further accelerate Aevi’s sustainable growth momentum

Na de afsplitsing van Aevi van Diebold Nixdorf afgelopen september, onder leiding van HPE Growth, een gevestigde pan-Europese groei-investeerder, vertoonde Aevi een overtuigende ontwikkeling op het vlak van groei, efficiëntie en winstgevendheid, wat zijn strategisch traject als een volledig onafhankelijk bedrijf onderstreept. Deze versnelling heeft het vertrouwen en de overtuiging van de huidige aandeelhouders verder versterkt en heeft geleid tot bijkomend investeringskapitaal van HPE Growth om het duurzaam groeimomentum van het bedrijf verder te versnellen en op te schalen, het concurrentievoordeel te versterken en het productplatform te verbeteren dat door marktleidende klanten wordt gebruikt.

Frederic Huynen, Partner bij HPE Growth: "We erkennen Aevi als de koploper binnen de markt van orkestratie van persoonlijke betalingen om de meest betrouwbare, veilige, maar flexibele omnichannel betaalervaring mogelijk te maken. Het embedded platform van Aevi, dat zich onderscheidt door zijn openheid en API-gestuurde architectuur, biedt een unieke waardepropositie aan onder meer PSP- en ISV-klanten om POS-betalingen en gegevens via alle kanalen te integreren en zo handelaars en hun eindklanten een maximale betaalervaring te bieden."

"Onafhankelijk actief zijn en eigendom zijn van een growth-equity aandeelhouder heeft de positieve impact op onze flexibiliteit, afstemming tussen stakeholders en onafhankelijke strategische evolutie reeds bewezen. Aevi is goed gefinancierd en kijkt reikhalzend uit naar een bloeiend 2024, samen met zijn ondersteunende en vertrouwde aandeelhouders. Eindelijk kan Aevi zich concentreren op wat centraal staat binnen zijn bedrijfscultuur - de klant," aldus Mike Camerling, CEO van Aevi. "De injectie van extra financiering door HPE Growth is een bewijs van onze gedeelde visie en vertrouwen in de capaciteiten van Aevi. Deze strategische stap benadrukt ons streven naar het verleggen van de grenzen van orkestratie van persoonlijke betalingen."

Nu Aevi aan dit volgende dynamische hoofdstuk begint, blijft het bedrijf de nadruk leggen op zijn engagement om de toekomst van card-present betalingen vorm te geven met zijn orkestratie-oplossingen die de wereld van POS verbinden met e-commerce in Europa en de VS en nodigt zijn stakeholders, partners en klanten uit om samen dit spannend traject af te leggen.

Over Aevi

Aevi is marktleider op het vlak van orkestratie van persoonlijke betalingen met innovatieve oplossingen die de sector herdefiniëren. Het wereldwijde, open platform van Aevi is API-gestuurd, apparaat-agnostisch en 'solution-independent', waardoor naadloze betalingen en gegevensstromen via alle kanalen mogelijk zijn.

Het traject van Aevi , dat startte in 2012 als onderdeel van Diebold Nixdorf, werd gekenmerkt door belangrijke mijlpalen, waaronder investeringen door HPE (2016) en Mastercard (2021). In 2023 nam HPE Growth het belang van Diebold Nixdorf over, waardoor Aevi een nieuwe fase van bedrijfsexpansie inging.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327856/Aevi_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2327810/aevi.jpg

Contactpersoon: Sarah Koch, [email protected], +49 5251 6941554