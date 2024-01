Aevi, la plateforme d'orchestration des paiements en personne, suscite la confiance des investisseurs grâce à ses performances de croissance

LONDRES, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Aevi , société leader dans le secteur des fournisseurs de plateforme pour l'orchestration des paiements en personne, a fièrement atteint une phase de croissance transformatrice en 2023 en faisant preuve de résilience et de réussite ; cette phase a été marquée par une croissance impressionnante de +25 % des revenus réguliers, au cours d'une période où les taux de croissance du secteur avaient tendance à la baisse.

HPE Growth providing additional investment capital to further accelerate Aevi’s sustainable growth momentum

Après la séparation d' Aevi et de Diebold Nixdorf en septembre dernier Aevi a connu une évolution convaincante en termes de croissance, d'efficacité et de rentabilité, sous l'égide de HPE Growth , une société pan européenne de capital-risque reconnue, soulignant ainsi sa trajectoire stratégique en tant qu'entreprise totalement indépendante. Cette accélération a renforcé la confiance et la conviction de ses actionnaires actuels et conduit HPE Growth à fournir des capitaux d'investissement supplémentaires pour accélérer davantage la dynamique de croissance durable de l'entreprise afin de la faire évoluer, de consolider son avantage concurrentiel et d'améliorer la plateforme de produits utilisée par des clients majeurs sur le marché.

Frederic Huynen, partenaire de HPE Growth, a déclaré : « Nous considérons Aevi comme le leader du marché de l'orchestration des paiements en personne, qui offre l'expérience de paiement omnicanal la plus fiable, la plus sûre et la plus flexible. La plateforme intégrée d'Aevi, qui se distingue par son ouverture et son architecture axée sur les API, offre une proposition de valeur unique aux clients PSP et ISV, entre autres, pour intégrer les paiements et les données des points de vente sur tous les canaux afin de maximiser l'expérience de paiement pour les commerçants et leurs clients finaux ».

« Le fait d'opérer de manière indépendante et d'appartenir à un actionnaire de croissance s'est déjà avéré bénéfique en termes de souplesse, d'alignement des parties prenantes et d'évolution stratégique indépendante. Bien financée, Aevi anticipe avec enthousiasme une année 2024 florissante auprès d'actionnaires qui lui font confiance et la soutiennent. Aevi peut enfin se concentrer sur ce qui est au cœur de sa culture : le client », a expliqué Mike Camerling, PDG d'Aevi. « L'injection de fonds supplémentaires par HPE Growth témoigne de notre vision commune et de notre confiance dans les capacités d'Aevi. Ce mouvement stratégique souligne notre engagement à repousser les limites de l'orchestration des paiements en personne ».

Alors qu'Aevi entame ce nouveau chapitre dynamique, la société reste concentrée sur son engagement à façonner l'avenir des paiements par carte grâce à ses solutions d'orchestration reliant le monde des points de vente au commerce électronique en Europe et aux États-Unis, et invite les parties prenantes, les partenaires et les clients à la rejoindre dans cette aventure passionnante.

À propos d'Aevi

Aevi est à la pointe de l'orchestration des paiements en personne grâce à des solutions innovantes qui redéfinissent le secteur. Sa plateforme mondiale libre est pilotée par API, agnostique en termes d'appareils et indépendante des solutions, permettant des paiements transparents et un flux de données à travers tous les canaux.

Le parcours d'Aevi , qui a débuté en 2012 au sein de Diebold Nixdorf, a connu des étapes importantes, avec notamment des investissements de HPE (2016) et de Mastercard (2021). En 2023, HPE Growth a racheté les parts de Diebold Nixdorf, propulsant Aevi dans une nouvelle phase d'expansion entrepreneuriale.

