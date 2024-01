Hatch Africa ontvangt USD 9,5 miljoen van AgDevCo en IDH Farmfit Fund voor uitbreiding van snelgroeiende pluimveeactiviteiten in Afrika ten zuiden van de Sahara

LONDEN, 29 januari 2024 /PRNewswire/ -- Hatch Africa, een snelgroeiend pluimveebedrijf met grote impact dat zich richt op achtergestelde plattelandshuishoudens, heeft zich verzekerd van een totale investering van USD 9,5 miljoen dollar waaraan wordt deelgenomen door AgDevCo en het IDH Farmfit Fund.

Dankzij de investering in Flow Equity Africa Ventures (FEAV), de houdstermaatschappij voor de activiteiten van Hatch in Kenia, Ghana en Ivoorkust, kan het innovatieve bedrijfsmodel van Hatch worden opgeschaald naar miljoenen meer kleine plattelandshuishoudens.

Hatch Africa Raises $9.5m from AgDevCo and IDH Farmfit Fund to Expand High-growth Poultry Business in Sub-Saharan Africa

Het doel van Hatch Africa is boeren gezonder en welvarender te maken. Het bedrijf distribueert eendagskuikens voor eieren- en vleesproductie via een groot netwerk van agenten, die de kuikens circa vijf weken verzorgen om ze te laten groeien voordat ze worden verkocht aan kleine pluimveehouders. Broedkippenj zijn zeer geschikt om te worden grootgebracht in de 'achtertuin' en de klanten van het bedrijf bezitten doorgaans elk tussen de 5 en 20 kippen. Vergeleken met inheemse rassen groeien broedkippen sneller, leggen ze meer eieren en zijn ze beter bestand tegen ziekten.

Het bedrijf, opgericht in 2010, heeft nu een bereik van 4,6 miljoen plattelandshuishoudens in Ethiopië, Oeganda en Rwanda, waar het actief is onder de merknamen EthioChicken en Uzima Chicken. In Ghana en Ivoorkust gaat Hatch werken onder respectievelijk de merknamen Premier Poultry en Prestige Poultry. In Kenia wordt de merknaam Uzima Chicken gebruikt, hetgeen 'vol leven' betekent in het Swahili.

Mede-oprichter Joseph Shields zegt: "De impact en commerciële vooruitgang die Hatch Africa heeft geboekt zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van toegewijde langetermijnbeleggers als AgDevCo en IDH, die onze markten begrijpen en flexibele financiering bieden die aansluit op onze behoeften. We kijken vol enthousiasme uit naar onze volgende groeifase, waarin we Hatch Africa uitbouwen tot een echt pan-Afrikaans bedrijf."

Rebecca Sankar, Managing Director van AgDevCo voor Oost-Afrika, zegt: "Het verheugt ons dat we Hatch kunnen blijven financieren nu het bedrijf groeit tot buiten de landsgrenzen van Ethiopië. Dit is onze derde ronde van investeringen in het bedrijf, en in elk van deze gevallen leveren we een bijdrage aan een duurzamere landbouw. We kijken ernaar uit om met het managementteam samen te werken aan het realiseren van meer impact, waaronder hogere inkomens en betere voeding voor plattelandshuishoudens in Oost- en West-Afrika."

"Het vervult me met trots dat het IDH FarmFit Fund schuldfinanciering heeft verstrekt aan Hatch Africa voor de uitbreiding naar Kenia, Ghana en Ivoorkust. Door de onderscheidende distributiestructuur biedt Hatch Africa de plattelandsbevolking toegang tot hoogwaardige kippen voor eieren- en vleesproductie, op plaatsen waar momenteel alleen laagproductieve, lokale rassen kunnen worden verkregen. De transformerende aard van dit bedrijf maakt dit een uiterst interessante investering voor het Fonds," aldus Roel Messie, CEO van IDH Investment Management en manager van het IDH Farmfit Fund.

Hatch Africa is van plan de impact van het bedrijf tussen nu en 2030 te verzesvoudigen en het aantal jaarlijks verkochte kippen te laten groeien van 45 miljoen naar 340 miljoen. De missie van het bedrijf is elke boer te bereiken en één kip per persoon per jaar te realiseren in elk land waar het bedrijf actief is.

OPMERKINGEN VOOR REDACTIE:

De transactie werd ondersteund door Charles Russell Speechlys in Londen, Bowmans in Mauritius en Kenia, Sesi Legal in Ghana en Kwaliance in Ivoorkust.

De IDH-transactie werd ondersteund door FINWAY in Nederland en Venture Law Ltd in Mauritius.

AgDevCo is een gespecialiseerde investeerder in de Afrikaanse landbouw om duurzame en impactvolle agribusiness te stimuleren. Het bedrijf heeft USD 280 miljoen onder beheer. Het is de missie van AgDevCo om met steun van vooraanstaande financiële instellingen die ontwikkeling ondersteunen, waaronder BII, Norfund, US International Development Finance Corporation (DFC) en het UK Foreign, Commonwealth and Development Office, een bijdrage te leveren aan een bloeiende commerciële landbouwsector die goed is voor zowel de mens als de planeet, door te investeren in en ondersteuning te bieden aan landbouwbedrijven om te groeien, banen te scheppen, voedsel te produceren en te verwerken en boeren met hun markten te verbinden. Het bedrijf ondersteunt haar partners om te werken aan klimaatduurzaamheid en, waar mogelijk, aan regeneratieve oplossingen. www.agdevco.com

IDH Farmfit Fund is een publiek-privaat impactfonds van EUR 100 miljoen voor kleine boeren, van wie velen tot de armste mensen ter wereld behoren. IDH Farmfit Fund neemt de posities met het hoogste risico voor rekening bij landbouwgerelateerde beleggingstransacties, om de risico's voor leners en kredietverstrekkers te verlagen. Op hun beurt hebben kleine boeren toegang tot langetermijnfinanciering waarmee ze in hun bedrijf kunnen investeren, de productiviteit kunnen verhogen en aanbevolen werkwijzen voor landbouw met zo gunstig mogelijke klimaateffecten kunnen toepassen. Het IDH Farmfit Fund wordt beheerd door IDH Investment Management en wordt gefaciliteerd door IDH en ondersteund door een unieke coalitie van partners, waaronder handelsbanken, ontwikkelingsbanken, overheidsinstanties en bedrijven binnen de waardeketen. www.idhsustainabletrade.com.

