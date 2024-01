Hatch Africa obtient 9,5 millions de dollars de la part d'AgDevCo et du Fonds IDH Farmfit pour développer ses activités avicoles à forte croissance en Afrique subsaharienne

LONDRES, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hatch Africa , une entreprise de volaille à fort impact et à croissance rapide ciblant les ménages ruraux mal desservis, a obtenu un investissement combiné de 9,5 millions de dollars avec la participation d'AgDevCo et du Fonds IDH Farmfit.

L'investissement dans Flow Equity Africa Ventures (FEAV), la société holding des opérations de Hatch au Kenya, au Ghana et en Côte d'Ivoire, permettra d'étendre le modèle commercial innovant de Hatch à des millions de ménages de petits exploitants agricoles supplémentaires.

L'objectif de Hatch Africa est de rendre les agriculteurs plus sains et plus riches. L'entreprise distribue des poussins de races d'un jour à double usage par l'intermédiaire d'un vaste réseau d'agents, qui élèvent les volailles jusqu'à leur maturité à environ cinq semaines avant de les vendre aux petits exploitants. Les poulets Hatch sont bien adaptés à l'élevage en basse-cour et les clients possèdent généralement entre 5 et 20 poulets chacun. Par rapport aux races indigènes, les poulets Hatch grandissent plus vite, pondent plus d'œufs et sont plus résistants aux maladies.

Fondée en 2010, l'entreprise touche aujourd'hui 4,6 millions de ménages ruraux en Éthiopie, en Ouganda et au Rwanda, où elle opère sous les marques EthioChicken et Uzima Chicken. Au Ghana et en Côte d'Ivoire, Hatch opérera respectivement sous les marques Premier Poultry et Prestige Poultry. Le Kenya adoptera la marque Uzima Chicken, qui signifie « plein de vie » en swahili.

Le cofondateur Joseph Shields a déclaré : « Nous ne pourrions pas atteindre l'ampleur de l'impact et des progrès commerciaux de Hatch Africa sans le soutien d'investisseurs engagés et à long terme comme AgDevCo et IDH, qui comprennent nos marchés et peuvent fournir un financement flexible qui répond à nos besoins. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer notre prochaine phase de croissance et de faire de Hatch Africa une entreprise véritablement panafricaine. »

Rebecca Sankar, directrice générale d'AgDevCo pour l'Afrique de l'Est, a déclaré : « Nous sommes heureux de continuer à financer Hatch, qui se développe au-delà de l'Éthiopie. Il s'agit de notre troisième tour d'investissement dans l'entreprise, chaque fois pour soutenir l'expansion de la société. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction afin d'accroître l'impact de l'entreprise, notamment en augmentant les revenus et en améliorant la nutrition des ménages ruraux en Afrique de l'Est et de l'Ouest. »

« Je suis fier que le Fonds IDH Farmfit ait fourni un financement par emprunt à Hatch Africa, pour son expansion au Kenya, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Grâce à sa structure de distribution distinctive, Hatch Africa garantit à la population rurale l'accès à des poulets à double usage de haute qualité, alors que seules des races locales à faible rendement sont actuellement accessibles. La nature transformationnelle de cette entreprise en fait un investissement très intéressant pour le Fonds », a déclaré Roel Messie, PDG d'IDH Investment Management, le gestionnaire du Fonds IDH Farmfit.

Hatch Africa prévoit de multiplier son impact par six d'ici à 2030, en faisant passer le nombre de poulets vendus chaque année de 45 millions à 340 millions. L'objectif de l'entreprise est d'atteindre chaque agriculteur et de parvenir à vendre un poulet par personne et par an dans chaque pays où elle opère.

AgDevCo est un investisseur spécialisé dans l'agriculture africaine, qui développe des entreprises agroalimentaires durables et à fort impact, avec 280 millions de dollars sous gestion. Soutenue par des institutions de financement du développement de premier plan, dont BII , Norfund , la Société financière de développement international des États-Unis (DFC) et le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni , AgDevCo a pour vision un secteur agricole commercial prospère, qui profite à la fois aux personnes et à la planète en investissant dans les agro-industries et en les aidant à se développer, à créer des emplois, à produire et à transformer des aliments et à relier les agriculteurs aux marchés. AgDevCo aide ses partenaires à œuvrer en faveur de la durabilité climatique et, dans la mesure du possible, de solutions régénératives. www.agdevco.com

Le Fonds IDH Farmfit est un fonds d'impact public-privé de 100 millions d'euros destiné aux petits exploitants agricoles, dont beaucoup font partie des populations les plus pauvres du monde. Le Fonds IDH Farmfit prend en charge les positions les plus risquées dans les transactions d'investissement liées aux agriculteurs, afin de réduire les responsabilités des emprunteurs et des prêteurs. En retour, les petits exploitants agricoles peuvent accéder à un financement à long terme qui leur permet d'investir dans leurs exploitations, d'accroître leur productivité et d'adopter les bonnes pratiques pour une agriculture intelligente face au climat. Le Fonds IDH Farmfit, géré par IDH Investment Management, est facilité par IDH et soutenu par une coalition unique de partenaires comprenant des banques commerciales, des banques de développement, des organismes gouvernementaux et des entreprises de la chaîne de valeur. www.idhsustainabletrade.com .