HEINEKEN® BREIDT F1®-SPONSORING UIT ALS WERELDWIJDE PARTNER VANWEGE DE FENOMENALE GROEI VAN DE SPORT

Heineken® heeft bekendgemaakt dat hij zijn wereldwijde samenwerking met de Formule 1® met nog eens vijf jaar verlengt tot 2027, gevoed door de fenomenale recente groei van de fanbase die de sport kent.

De bekendmaking volgt op recente overeenkomsten met Max Verstappen en Oracle Red Bull Racing

en Oracle Red Bull Racing De statistieken van F1® tonen aan dat het totale aantal fans op sociale media vanaf 2021 met 23% is toegenomen.

De snelle groei heeft Heineken® ertoe aangezet het partnerschap uit te breiden, waarbij het Nederlandse biermerk zich op deze nieuwe fanbase richt met zijn boodschap over verantwoorde consumptie en 's werelds populairste alcoholvrije bier, Heineken® 0.0.

De uitbreiding biedt fans ook meer entertainment doordat Heineken® en Formule 1® samen zorgen voor spetterende optredens op en naast het circuit. De Nederlandse superster DJ & producer Martin Garrix heeft zich ook aangesloten bij Heineken® om het entertainment naar de races te brengen, te beginnen met de Grand Prix in Canada.

AMSTERDAM, 31 mei 2023 /PRNewswire/ -- Heineken® blijft in pole position als wereldwijde F1®-partner en heeft opnieuw een wereldwijde sponsorverlenging voor nog eens vijf jaar ondertekend, gedreven door de fenomenale groei van de sport bij een bredere doelgroep van fans.

De verlenging van het partnerschap, dat oorspronkelijk in 2016 werd ondertekend, is erop gericht de groeiende generaties fans op zinvolle en creatieve manieren bij de sport te betrekken, om het nuttigen van verantwoorde consumpties te bevorderen en om entertainmentmomenten van wereldklasse te bieden om te laten zien dat F1®-weekenden zoveel meer zijn dan een race alleen. Dit omvat het aantrekken van de Nederlandse superster DJ & producer Martin Garrix voor een reeks spetterende optredens met Heineken®, te beginnen met de Grand Prix in Canada.

Door de groeiende populariteit van de sport is het totale aantal fans van de F1 op sociale media sinds 2021 met 23% gestegen tot 60,6 miljoen, met een aanzienlijke groei in markten zoals de VS, waar het aantal fans met 42% steeg ten opzichte van 2021.

Deze ongelooflijke groei van de gediversifieerde fanbase die de sport heeft aangetrokken, heeft Heineken® ertoe aangezet om het partnerschap met F1® te verlengen. Het Nederlandse biermerk richt zich duidelijk op dit nieuwe publiek met hun berichten over verantwoorde consumptie, waaronder de lancering van hun nieuwe gaming-initiatief - Player 0.0, gecreëerd met Heineken® 0.0-ambassadeur Max Verstappen. Deze campagnes in samenwerking met F1® blijven gericht op het promoten van 's werelds populairste alcoholvrije bier, Heineken® 0.0; de perfecte combinatie voor een raceweekend.

Stefano Domenicali, President en CEO van de Formule 1, zei: "Vanaf de start van onze samenwerking in 2016 is Heineken een geweldige partner geweest die van het leveren van evenementen van wereldklasse voor al onze fans die het allerbeste van de sport en entertainment omvatten altijd een prioriteit heeft gemaakt, en die een belangrijk onderdeel van het raceweekend zijn geworden. De inzet van Heineken om verantwoord drinken te promoten, blijft voor ons net zo belangrijk als de ervaringen die ze voor onze trouwe en nieuwe fans creëren, en we kijken ernaar uit om dit alles dit seizoen en daarna te versterken."

Dolf van den Brink, Chief Executive Officer & Chairman of the Executive Board bij Heineken® zei: "De snelgroeiende, steeds veranderende fanbase van F1® was een van de vele redenen waarom we ons partnerschap hebben verlengd. Dit biedt ons een fantastische kans om fans ervaringen van wereldklasse te blijven leveren en tegelijkertijd onze boodschappen over verantwoord consumeren te ontwikkelen voor een steeds meer betrokken en relevant publiek. Met de Heineken® Silver Las Vegas race later dit jaar als hoogtepunt, wordt 2023 het meest spannende seizoen tot nu toe!"

Nu de populariteit van de F1® razendsnel stijgt, zal Heineken® ervaringen creëren die aan de verwachtingen van de volgers voldoen; fans over de hele wereld blijven vermaken en laten zien dat F1® 'meer dan een race alleen' is. Het is een 72 uur durend spektakel van energie en unieke sfeer, dat plaatsvindt in enkele van 's werelds grootste steden.

De wereldberoemde DJ & producer Martin Garrix zei hierover: "Ik ben super enthousiast om samen met Heineken® feest te vieren tijdens enkele van de races van het seizoen waar het meest naar uit wordt gekeken. De energie en de sfeer op het circuit zijn ongeëvenaard, en ik sta te popelen om op te treden voor racefans over de hele wereld!''

Bram Westenbrink, Global Head of Heineken® Brand zei: "In navolging van onze recente deals met Max Verstappen en Oracle Red Bull Racing, zijn we ongelooflijk blij om deze verlenging van onze langlopende samenwerking met Formule 1® kenbaar te maken. Deze deals zijn een verdere ontwikkeling van onze bredere strategie om het nummer één merk te zijn voor het zowel boeien als vermaken van sportfans over de hele wereld, en tegelijkertijd verantwoorde consumptie te bevorderen. Dit in combinatie met onze overeenkomst met de wereldwijde superster DJ & producer Martin Garrix voor enkele van de grootste races van dit seizoen, is voor ons de perfecte manier om tijdens raceweekenden onvergetelijke momenten te bieden."

Sinds Heineken® in 2016 zijn intrede in de wereld van de autosport heeft gedaan, heeft het merk zich ingezet om de houding ten opzichte van rijden onder invloed te veranderen. In mei 2022 werd opnieuw de campagne 'When You Drive, Never Drink' gelanceerd. Heineken® blijft innoveren door middel van zijn marketingcampagnes met F1®, met binnenkort hun 2023-campagne 'When You Drive, Never Drink'. Bovendien heeft Heineken® de toezegging gedaan om meer dan 10% van alle mediabudgetten te investeren in programma's voor verantwoorde consumptie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2088715/HEINEKEN_F1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2088717/MARTIN_GARRIX_HEINEKEN_F1.jpg

